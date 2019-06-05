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Все про:Черновицкая область (328) контрабанда (1747) налоговая милиция (1673) сигареты (618)

 В Черновицкой области налоговики изъяли 39 тыс. пачек сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черновицкой области изъяли из незаконного оборота крупную партию табачных изделий, предназначенных для перемещения в Румынию вне таможенного контроля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В Черновицкой области налоговики изъяли 39 тыс. пачек сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию 01

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и "Бастион" на расстоянии 1 км от линии украинско-румынской государственной границы было остановлено транспортное средство марки "Мерседес-Бенц" под управлением местного жителя.

В Черновицкой области налоговики изъяли 39 тыс. пачек сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию 02

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В Черновицкой области налоговики изъяли 39 тыс. пачек сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию 03

По результатам осмотра автомобиля, проведенного с письменного разрешения водителя, в багажном отделении транспортного средства было обнаружено 39 тыс. пачек сигарет с поддельными марками акцизного налога Украины, предназначенных для перемещения в Румынию вне таможенного контроля.

В Черновицкой области налоговики изъяли 39 тыс. пачек сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию 04

Сигареты, ориентировочной стоимостью 1 млн 833 тыс. грн, и автомобиль изъяты и переданы на ответственное хранение.

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По данному факту вынесено сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 199 УК Украины и по ч.1 ст. 204 УК Украины.

Следствие продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3130783
 
 
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