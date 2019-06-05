 Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи

Об этом говорится в сообщении "Адвокатской совещательной группы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

"Сегодня в Апелляционном суде Киева судья Денис Масенко принял решение изменить меру пресечения Дмитрию Хмелю, снайперу спецподразделения "Омега", обвиняемому в убийстве героя Небесной сотни Александра Храпаченка, на домашний арест с ношением электронного браслета", - сказано в нем.

Апелляционную жалобу подали адвокаты защиты.

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Как сообщалось ранее, подозреваемому в расстрелах на Майдане снайперу Хмелю продлили арест.

Напомним, Хмель был задержан почти через пять лет после преступления из-за длительной экспертизы оружия, которая закончилась только 16 октября 2018 года. Он подозревается в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко на ул.Институтской 20 февраля 2014 года. По версии следствия Хмель выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего за баррикадой и убил его.