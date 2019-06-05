 Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи

Об этом говорится в сообщении "Адвокатской совещательной группы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".
"Сегодня в Апелляционном суде Киева судья Денис Масенко принял решение изменить меру пресечения Дмитрию Хмелю, снайперу спецподразделения "Омега", обвиняемому в убийстве героя Небесной сотни Александра Храпаченка, на домашний арест с ношением электронного браслета", - сказано в нем.
Апелляционную жалобу подали адвокаты защиты.
Как сообщалось ранее, подозреваемому в расстрелах на Майдане снайперу Хмелю продлили арест.
Напомним, Хмель был задержан почти через пять лет после преступления из-за длительной экспертизы оружия, которая закончилась только 16 октября 2018 года. Он подозревается в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко на ул.Институтской 20 февраля 2014 года. По версии следствия Хмель выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего за баррикадой и убил его.
Кому ти локшину на вуха вішаєш.
"Чемодан, вокзал, куда пожелаешь!"
Як завжди, заради тебе
- тату, давай покатаємося на велосипедах?
- Ігор, у мене ноги болять. І роботи до вечора!
- тату, ну зроби це заради мене
Микола зітхнув, глянув на стопку не перевірених ще курсових і піднявся зі стільця. "Знову всю ніч перевіряти роботи. Знову не висплюсь", - подумав він, але бадьоро сказав "добре, тільки заради тебе"
- тату, тату! А давай пірнати в хвилі?
- Ігор, дивись який шторм!
- але це прикольно. Перемогти природу
Микола луже хотів відмовитися бо після вчорашнього заплива "хто першим здасться той біжить на базар" у нього була сильна крепотура. Але в сина нак горіли очі! І він бадьоро сказав "а давай. Але тільки заради тебе. І потім ти побіжиш на базар за вишнею"
- тату, я йду на Майдан
- Ігор, там небезпечно. З листопада беркут калічить і вбиває людей
- я обережно
Посивілий вже Миколай, для багатьох - Миколай Юрійович, рішуче встав - "Добре, але йдемо разом"
- знову заради мене?, - весело посміхнувся Ігор
- як завжди, заради тебе, - весело відповів батько
Миколай Юрійович заштовхнув скривавленого сина в невеличкий підвальчик і прикрив його своїм тілом. Повз них пробігали оскаженілі беркутівці і кожен з них намагався вдарити і його і Ігоря. Били так щоб вбити - по голові, по хребту. З усієї сили. Не звичайними а спеціальними твердими кийками.
Вони по черзі втрачали свідомість і приходили до тями. І обидва бачили перед собою як разом їздять на велосипедах та пірнають в півтораметрові хвилі Чорного моря.
Фото Рейтерс.
18 лютого 2014 року Миколу і Ігоря Кузнецових на Майдані вбивали скажені менти.
https://bitter-onion.livejournal.com/2200691.html
такі НЕ люди самому потрібні...
Підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Володимира Петровця та Івана Приходька свого часу звільнили з поліції, але вони поновилися на посадах через суд.
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Про це йдеться у статті Української правди "Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні".
Як стало відомо автору від нардепа Мустафи Найєма, Приходько раніше працював в ДАІ, водієм у секторі матеріального забезпечення столичного Голосіївського райуправління МВС. У 2015 році став командиром відділення взводу в 5-ій роті київської поліції.
Зазначається, що у 2016 році він був звільнений з поліції за невідповідність і вже наступного дня поновлений на посаді рішенням Окружного адмінсуду Києва.
З 2018 року працює патрульним у Київській області.
За словами того ж Наєма, Петровець працював інспектором ДАІ, у 2005-2006 - співробітником розформованого спецпідрозділу "Кобра".
У 2015 році чоловіка спочатку звільнили, а потім призначили командиром відділення поліцейської роти особливого призначення №1 у Києві.
Як свідчить судовий реєстр, Петровець теж судився за своє звільнення в Окружному адмінсуді Києва.
У 2016 році атестаційна комісія визнала його таким, що "займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність". Суд вирішив, що атестація була неправомірною, а її результат - необґрунтованим, і повернув правоохоронцю посаду разом із компенсацією у 85 236 гривень.
Дещо більше про підозрюваного знає колишній юрист Євромайдану Роман Маселко.
Згідно з його повідомленням у Facebook, під час атестації Володимир Петровець набрав лише 44 бали при мінімальних 50.
"Але у січні 2018 року суддя відомого Окружного адміністративного суду м. Києва Дмитро Костенко поновив Петровця В.С. на посаді", - пише він.
Щодо цього судді юрист розповів, що Громадська рада доброчесності визнала Костенка недоброчесним, але Вища кваліфікаційна комісія суддів відкинула негативний висновок.
Також Маселко повідомив, що у 2017 році суддя Костенко збив на автомобілі дівчинку, але повністю уник покарання. "Покарали ... батька дівчинки. Ось так", - пише юрист.https://bitter-onion.livejournal.com/2200950.html
И как их наказать то?
"...судья Денис Масенко..."