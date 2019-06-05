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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:майдан (3900) снайперы (260) Небесная Сотня (253)

 Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи

Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи снайпера Дмитрия Хмеля, экс-бойца спецназа "Омега" Национальной гвардии (Внутренних войск), подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана на ул. Институтской в Киеве.

Об этом говорится в сообщении "Адвокатской совещательной группы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

"Сегодня в Апелляционном суде Киева судья Денис Масенко принял решение изменить меру пресечения Дмитрию Хмелю, снайперу спецподразделения "Омега", обвиняемому в убийстве героя Небесной сотни Александра Храпаченка, на домашний арест с ношением электронного браслета", - сказано в нем.

Апелляционную жалобу подали адвокаты защиты.

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Как сообщалось ранее, подозреваемому в расстрелах на Майдане снайперу Хмелю продлили арест.

Напомним, Хмель был задержан почти через пять лет после преступления из-за длительной экспертизы оружия, которая закончилась только 16 октября 2018 года. Он подозревается в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко на ул.Институтской 20 февраля 2014 года. По версии следствия Хмель выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего за баррикадой и убил его.

Источник: https://censor.net.ua/n3130779
 
 
 Топ комментарии
 
Діє,діє таки наша судова реформа! Ура,таварісчі!
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При Пете не отпускали, при ЗЕ отпустили и вся прокацапская шваль сразу голову подняла как ЗЕ выбрали. Кернес уже именем Зелебобы памятник Жукова востанавливает...выбрали
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Шо? Не відпускали?
Кому ти локшину на вуха вішаєш.
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Діє,діє таки наша судова реформа! Ура,таварісчі!
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це взагалі то емблема прокуратури, а не суду... але прикольно
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При Пете не отпускали, при ЗЕ отпустили и вся прокацапская шваль сразу голову подняла как ЗЕ выбрали. Кернес уже именем Зелебобы памятник Жукова востанавливает...выбрали
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Шо? Не відпускали?
Кому ти локшину на вуха вішаєш.
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тебе снова медсестра с таблетками опаздывает ...
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я не на секундочку не сомневаюсь, что и детоубийц отпустят. Какой народ такие и бояре, чего уж тут на зеркало пенять.
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Тобі народ не подобається?
"Чемодан, вокзал, куда пожелаешь!"
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ты мне зебил не подобаєшься и то быдло шо вы выбрали
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Ще й Героя України дадуть після парламентських.
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Та ви шо? Він не прийме - Гадя вже опустила цю нагороду до рівня "значок за дві п.ятірки за рік".
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Каких еще рехворм вам не хватает, мля....
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.....так потихоньку и весь "беркут" вернут..... ......их опыт будет очень полезен в будущем, которое не за горами...
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За 5 лет соевые рехворматоры так и не нашли состава преступления в расстреле сотен людей в центре столицы Киеве и пригороде. Зато вспоминаем каждый год немецкую окупацию и расстрелы в бабьем яру
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С теми немцами бороться проще: они неживые.
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Поляки проводили реформы в течении 25 лет, и теперь говорят что у них в судах не все гуд.
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Так в яру даже и трупов не нашли, а тут сколько убитых и раненых и сволочи Пшокин-Луценко и еще какие-то там даже не застрелились(самое меньшее что нужно при такой "работе")
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лукоподражательство

Як завжди, заради тебе

- тату, давай покатаємося на велосипедах?
- Ігор, у мене ноги болять. І роботи до вечора!
- тату, ну зроби це заради мене
Микола зітхнув, глянув на стопку не перевірених ще курсових і піднявся зі стільця. "Знову всю ніч перевіряти роботи. Знову не висплюсь", - подумав він, але бадьоро сказав "добре, тільки заради тебе"

- тату, тату! А давай пірнати в хвилі?
- Ігор, дивись який шторм!
- але це прикольно. Перемогти природу
Микола луже хотів відмовитися бо після вчорашнього заплива "хто першим здасться той біжить на базар" у нього була сильна крепотура. Але в сина нак горіли очі! І він бадьоро сказав "а давай. Але тільки заради тебе. І потім ти побіжиш на базар за вишнею"

- тату, я йду на Майдан
- Ігор, там небезпечно. З листопада беркут калічить і вбиває людей
- я обережно
Посивілий вже Миколай, для багатьох - Миколай Юрійович, рішуче встав - "Добре, але йдемо разом"
- знову заради мене?, - весело посміхнувся Ігор
- як завжди, заради тебе, - весело відповів батько

Миколай Юрійович заштовхнув скривавленого сина в невеличкий підвальчик і прикрив його своїм тілом. Повз них пробігали оскаженілі беркутівці і кожен з них намагався вдарити і його і Ігоря. Били так щоб вбити - по голові, по хребту. З усієї сили. Не звичайними а спеціальними твердими кийками.
Вони по черзі втрачали свідомість і приходили до тями. І обидва бачили перед собою як разом їздять на велосипедах та пірнають в півтораметрові хвилі Чорного моря.
Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи - Цензор.НЕТ 3669

Фото Рейтерс.
18 лютого 2014 року Миколу і Ігоря Кузнецових на Майдані вбивали скажені менти.

https://bitter-onion.livejournal.com/2200691.html
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авувков давно беркутів під крильце взяв
такі НЕ люди самому потрібні...
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Теперь Аваков партнер Коломойского и член зекоманды. Беркута и нацжены всем нужны, и новой команде тоже.
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Коли не закінчено судову реформу

Підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Володимира Петровця та Івана Приходька свого часу звільнили з поліції, але вони поновилися на посадах через суд.
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Про це йдеться у статті Української правди "Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні".

Як стало відомо автору від нардепа Мустафи Найєма, Приходько раніше працював в ДАІ, водієм у секторі матеріального забезпечення столичного Голосіївського райуправління МВС. У 2015 році став командиром відділення взводу в 5-ій роті київської поліції.

Зазначається, що у 2016 році він був звільнений з поліції за невідповідність і вже наступного дня поновлений на посаді рішенням Окружного адмінсуду Києва.

З 2018 року працює патрульним у Київській області.

За словами того ж Наєма, Петровець працював інспектором ДАІ, у 2005-2006 - співробітником розформованого спецпідрозділу "Кобра".

У 2015 році чоловіка спочатку звільнили, а потім призначили командиром відділення поліцейської роти особливого призначення №1 у Києві.

Як свідчить судовий реєстр, Петровець теж судився за своє звільнення в Окружному адмінсуді Києва.

У 2016 році атестаційна комісія визнала його таким, що "займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність". Суд вирішив, що атестація була неправомірною, а її результат - необґрунтованим, і повернув правоохоронцю посаду разом із компенсацією у 85 236 гривень.

Дещо більше про підозрюваного знає колишній юрист Євромайдану Роман Маселко.

Згідно з його повідомленням у Facebook, під час атестації Володимир Петровець набрав лише 44 бали при мінімальних 50.

"Але у січні 2018 року суддя відомого Окружного адміністративного суду м. Києва Дмитро Костенко поновив Петровця В.С. на посаді", - пише він.

Щодо цього судді юрист розповів, що Громадська рада доброчесності визнала Костенка недоброчесним, але Вища кваліфікаційна комісія суддів відкинула негативний висновок.

Також Маселко повідомив, що у 2017 році суддя Костенко збив на автомобілі дівчинку, але повністю уник покарання. "Покарали ... батька дівчинки. Ось так", - пише юрист.https://bitter-onion.livejournal.com/2200950.html
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Теперь возьмут личным снайпером рюкзакова. На улицах полно детей, женщин, стариков. Нельзя терять ценного специалиста Отмашка дана с самого верха, можно не церемонится. Холопы должны знать своё стойло и не булькать из бочки с гуано. А бочку будут пердически взбалтывать, чтоб говна правильно гнили.
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Главные снайперы давно известны,даже Луценко уже за пять лет знает кто.Одна снайперка была найдена у Пашинского,но генпрокурор считает что она была деревянной.
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Видно правду Гордон высрал шо - будут плакать если узнают правду.
И как их наказать то?
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GSN - "Кто конкретно выпустил?". Да ты прочитай полностью новость, а не заголовок. Зелебоб Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи - Цензор.НЕТ 1613

"...судья Денис Масенко..."
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Никогда в Украине полиция, суды, прокуратура и прочая провластная псарня не будет восприниматься дружественно. Это враги простых людей, служащие лишь для защиты депутатов, министров и прочей сволочи.
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Надо зеле дверь гомном измазать за этот беспредел
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСнайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи
 
 
 
 
 
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