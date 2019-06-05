 "Сказочный вор и лжец": в Воронеже установили надгробие Путину

Фото "надгробия" опубликовано в твиттере "Агит Россия", информирует Цензор.НЕТ.
На эпитафии написано: "Путин В.В. сказочный вор и лжец,
политический труп. 1952-2019". Кто поставил "памятник", неизвестно.
Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге. Устанавливавших их активистов штрафовали (за участии в несогласованном групповом пикете) и отправляли под арест (за организацию мероприятия без подачи уведомления).
Также на Цензор.НЕТ: "Знает каждый гражданин, кто х#йло №1", - россиянину грозит штраф в 30 тыс. рублей за картинку с Путиным
Эпитет "сказочный" применительно к Путину стал популярен после того, как россиянина оштрафовали за надпись "Путин - сказочный долбо#б" в интернете. Теперь слово "сказочный" заменяет критикам российского президента нецензурную лексику в его адрес.
на Брежнева... х.ло- володя
что ни год сильней походит.
до чего же эти черти
любят в власти быть до смерти !
Може вдасться його позбутися...
Підтверджую permission: вогонь на ураження. Без попередження. Over.
тобто житиме він довго
А краще мила купи та підмийся, бо ставридою бздить.