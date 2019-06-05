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 "Сказочный вор и лжец": в Воронеже установили надгробие Путину

В России установили очередное "надгробие" Путину. В надписи на камне его называют "сказочным вором и лжецом" и "политическим трупом".

Фото "надгробия" опубликовано в твиттере "Агит Россия", информирует Цензор.НЕТ.

На эпитафии написано: "Путин В.В. сказочный вор и лжец,

политический труп. 1952-2019". Кто поставил "памятник", неизвестно.

Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге. Устанавливавших их активистов штрафовали (за участии в несогласованном групповом пикете) и отправляли под арест (за организацию мероприятия без подачи уведомления).

Также на Цензор.НЕТ: "Знает каждый гражданин, кто х#йло №1", - россиянину грозит штраф в 30 тыс. рублей за картинку с Путиным

Эпитет "сказочный" применительно к Путину стал популярен после того, как россиянина оштрафовали за надпись "Путин - сказочный долбо#б" в интернете. Теперь слово "сказочный" заменяет критикам российского президента нецензурную лексику в его адрес.

Источник: https://censor.net.ua/n3130772
 
   
 Топ комментарии
 
Их там немеряно, пусть хоронят...
"Сказочный вор и лжец": в Воронеже установили надгробие Путину - Цензор.НЕТ 4676
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на Брежнева... х.ло- володя
что ни год сильней походит.
до чего же эти черти
любят в власти быть до смерти !
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Живуче чмо..
Може вдасться його позбутися...
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Комусь двушечка буде,і то в кращому випадку...
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Навіщо?
Підтверджую permission: вогонь на ураження. Без попередження. Over.

"Сказочный вор и лжец": в Воронеже установили надгробие Путину - Цензор.НЕТ 7555
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А чего это он сказочный. Он может быть и сказочник, но вор и лжец настоящий.
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кажуть в путі 6 двійників
тобто житиме він довго
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Я, конечно зубцы кремлёвской стены не считал..... "Сказочный вор и лжец": в Воронеже установили надгробие Путину - Цензор.НЕТ 5959
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сказочный вор и брехло- этот памятник свыне
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На тобі 11.80, п'яничка - піди хоч похмелися...
А краще мила купи та підмийся, бо ставридою бздить.

"Сказочный вор и лжец": в Воронеже установили надгробие Путину - Цензор.НЕТ 3465
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"В душе каждого русского, в отличие от европейца, живет хитрое злобное животное". Карл Густав Юнг швейцарский психиатр (1875-1961)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Сказочный вор и лжец": в Воронеже установили надгробие Путину
 
 
 
 
 
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