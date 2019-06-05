 "Сказочный вор и лжец": в Воронеже установили надгробие Путину

Фото "надгробия" опубликовано в твиттере "Агит Россия", информирует Цензор.НЕТ.

На эпитафии написано: "Путин В.В. сказочный вор и лжец,

политический труп. 1952-2019". Кто поставил "памятник", неизвестно.

Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге. Устанавливавших их активистов штрафовали (за участии в несогласованном групповом пикете) и отправляли под арест (за организацию мероприятия без подачи уведомления).

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Эпитет "сказочный" применительно к Путину стал популярен после того, как россиянина оштрафовали за надпись "Путин - сказочный долбо#б" в интернете. Теперь слово "сказочный" заменяет критикам российского президента нецензурную лексику в его адрес.