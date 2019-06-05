 Один из моих приоритетов - противодействие агрессии РФ, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Среди своих ключевых приоритетных задач вижу также противодействие российской агрессии и консолидацию международной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что призвал к усилению санкционного давления на РФ, чтобы "вернуть мир в Украину".

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