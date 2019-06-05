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 Политика Украины
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 Один из моих приоритетов - противодействие агрессии РФ, - Зеленский

Глава Украинского государства Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что одним из главных его приоритетов является противодействие агрессии РФ и консолидация международной поддержки Украины. Также он выступает за усиление санкций против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Среди своих ключевых приоритетных задач вижу также противодействие российской агрессии и консолидацию международной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что призвал к усилению санкционного давления на РФ, чтобы "вернуть мир в Украину".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На встрече Зеленского с Туском подтвердили проведение саммита в Киеве 8 июля

Источник: https://censor.net.ua/n3130770
 
 
 Топ комментарии
 
Интєрєсно девки пляшут)
До виборов война шла только потому что "порошенко наживался". А теперь какая-то агрессия Росии появилась)))
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Головне, щоб цей пріоритет і залишився ГОЛОВНИМ!

Ну, поки, РЕСПЕКТ, Володимире.
Наговорив рівно на стільки, щоб стати ворогом генетичному брудному дегенератові і фашисту путіну.

За це РЕСПЕКТ!
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Ну как.
Селфи на передке в белой рубашке и восторженний сюжет по Г+Г. Порешал.
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Головне, щоб цей пріоритет і залишився ГОЛОВНИМ!

Ну, поки, РЕСПЕКТ, Володимире.
Наговорив рівно на стільки, щоб стати ворогом генетичному брудному дегенератові і фашисту путіну.

За це РЕСПЕКТ!
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Когда дойдет, что слова в политике предназначены для обмана? И дойдет ли...Дойдет, наверное, но тогда, когда Медведчук станет премьером, а Рабинович - спикером Рады. Вот тогда и вспомнишь про "респект".
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Слова, слова, о в чем же ваша прелесть!!!!!

Надо в НАТО вступать, а он референдум хочет!

Никакого респекта!
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Всеукраинский референдум? Он сам поедет в Ордло и Крым?
Деньги потратят, а если результат им не понравится - свиноглазый Богдан результаты в суде опротестует.
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"Когда дойдет, что слова в политике предназначены для обмана? И дойдет ли...Вот тогда и вспомнишь про "никакого респекта". (с)
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Интєрєсно девки пляшут)
До виборов война шла только потому что "порошенко наживался". А теперь какая-то агрессия Росии появилась)))
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нужно было решать проблему ,а не решать и наживаться.
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Ну как.
Селфи на передке в белой рубашке и восторженний сюжет по Г+Г. Порешал.
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сидней не читатель, сидней писатель )))
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и как это "лишь бы не порох" решает эту проблему ?
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Каким инструментом будет противодействовать, роялем?
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Второй обещалово закончить войну! Интересно сколько еще народ обманываться рад?
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СТОП ВОЙНЕ ! О каком возвращении Крыма, ставшим военноморской базой паРАШИ можно сейчас и в ближашие 20 лет говорить? Ни сил ни средст ни желания сгореть в пепле войны с паРАШЕЙ за Крым, заселённый орками НЕТ!!Это уже "Чернобыльская зона Отравленная ***** на долгие долгие годы!! И не надо бросать в топку войны патриотов украинцев на отвовоевание Крыма и ОРДЛО!! Отгородиться китийской стеной и отдать все эти помойки параше!! И 100000 раз прав Зеленский-СТОП ВОЙНЕ !! Но не "автономией" ОРДЛО в Украине а полным её отсечением !!Насущная потребность страны- отстроить дееспособное процветающее европейское государство на тех территориях, которые есть!!
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Надо смотреть на количество гуано,летящего из-за поребрика на Зелю и дождаться выборов в ВР. Пока что это может быть лишь желанием всем понравиться перед этим самыми выборами.
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И надо сделать так как Молдова!!
Молдова готова отказаться от идеи воссоединения с Приднестровьем ради евроинтеграции. Об этом сообщил спикер парламента страны Андриан Канду в интервью изданию «Европейская правда».По его мнению, реинтеграция Приднестровья в Молдову необходима, однако не любой ценой. Страна готова отказаться от этой идеи в случае, если это станет камнем преткновения для развития сотрудничества с НАТО и вступления в Евросоюз.
«Здесь не может быть никаких дискуссий. Это - однозначно наше будущее. В этом вопросе компромиссов быть не может. Это - не та цена реинтеграции Молдовы, о которой может идти речь. Если выяснится, что цена - это отказ от евроинтеграции, то наш ответ будет - нет, мы не готовы платить такую цену», - заявил он.
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До молдовы это же делала грузия а до них финляндия.Фины кстати прекрасно себе поживают и в ус не дуют отдав Карелию.Причем без всякого ЕСу и НАто
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Отблагодарить финансово Коломойшу из кармана украинцев
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Все ясно очередной обещало разобраться с Кремлем и агррессией. Порошенко 5 лет обещал - ушел обделавшись этот обещало обещать будет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдин из моих приоритетов - противодействие агрессии РФ, - Зеленский
 
 
 
 
 
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