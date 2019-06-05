 Елена Зеленская навестила раненых украинских военных, которые проходят курс лечения в Бельгии. ФОТО

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Елена Зеленская передала военным поздравления от Президента, а также листовки, подписанные вместе с мужем, пожелав героям Украины скорейшего выздоровления и реабилитации", - говорится в сообщении.

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Также супруга президента выразила благодарность бельгийским врачам, которые проводят бесплатное лечение защитников Украины.

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