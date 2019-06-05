 Елена Зеленская навестила раненых украинских военных, которые проходят курс лечения в Бельгии. ФОТО

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Елена Зеленская передала военным поздравления от Президента, а также листовки, подписанные вместе с мужем, пожелав героям Украины скорейшего выздоровления и реабилитации", - говорится в сообщении.
Также супруга президента выразила благодарность бельгийским врачам, которые проводят бесплатное лечение защитников Украины.
Как и вован зажлобил квартиру семье погибшего шахтера, хотя сам же понтовал и орал "давай купим!"
И при этом 142 млн.долларов из раша ВТБ и ДойчеБанк - получили на свои офшоры в кипре)
Мне интересно почему он про Петросяна вспоминает если у нас тут своих клоунов как у дурного фантиков.
Но помните, на каждого кто записал себя в эти двадцать пять процентов приходиться трое других.
Один - люто ненавидящий Украину и все украинское.
Один - слепо верящий всему, что обещают и говорят по телевизору.
И один - которому абсолютно все равно что будет с Украиной
Вы предводитель муфлонов?
Не навестила бы = че не навестила.
Навестила = не там, не так, не тех, не с теми пришла, и вообще чего у соседа корова не подыхает, хотя свечка в цыркови вставлена и бабло попу отстегнуто.
І нічого особистого...
Или имидж себе создаем? Я тут такая крутая, вся в Бельгии и навестила, АХ!!!
Та й робочий візит, це не відпочинок на березі океану....
Але дійсно, чому вони туди поїхали.
Могли б і по Київу погуляти.