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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Бельгия (228) ранение (2115) военнослужащие (4188) Елена Зеленская (16)

 Елена Зеленская навестила раненых украинских военных, которые проходят курс лечения в Бельгии. ФОТО

Елена Зеленская, супруга Президента Украины, встретилась в Брюсселе с украинскими военнослужащими, которые лечатся в Военном госпитале им. королевы Астрид после ранений на Донбассе.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Елена Зеленская навестила раненых украинских военных, которые проходят курс лечения в Бельгии 01

"Елена Зеленская передала военным поздравления от Президента, а также листовки, подписанные вместе с мужем, пожелав героям Украины скорейшего выздоровления и реабилитации", - говорится в сообщении.

Елена Зеленская навестила раненых украинских военных, которые проходят курс лечения в Бельгии 02

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Елена Зеленская навестила раненых украинских военных, которые проходят курс лечения в Бельгии 03

Также супруга президента выразила благодарность бельгийским врачам, которые проводят бесплатное лечение защитников Украины.

Елена Зеленская навестила раненых украинских военных, которые проходят курс лечения в Бельгии 04

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Источник: https://censor.net.ua/n3130768
 
   
 Топ комментарии
 
Поехала бы в Днепр или на передок ООС в санчасть. Такое же чмо как и муженек
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Хотел сказать что я жду конца эпохи бедности что бы поехать в Бельгию. Потому что сейчас после Пети такое зубожиння..Минстець расформировали, меня уволили, я бедный порохобот, мне грозит тюрьма, Петя сбежал в Ростов. Одна надежда на великого ЗЕ и конец эпохи бедности, и тогда сразу в Бельгию поеду, куплю пинджак себе с отливом..
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судя по фото - НИ одного подарка ленка не принесла воинам... Зажала...
Как и вован зажлобил квартиру семье погибшего шахтера, хотя сам же понтовал и орал "давай купим!"
И при этом 142 млн.долларов из раша ВТБ и ДойчеБанк - получили на свои офшоры в кипре)
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Хотел сказать что я жду конца эпохи бедности что бы поехать в Бельгию. Потому что сейчас после Пети такое зубожиння..Минстець расформировали, меня уволили, я бедный порохобот, мне грозит тюрьма, Петя сбежал в Ростов. Одна надежда на великого ЗЕ и конец эпохи бедности, и тогда сразу в Бельгию поеду, куплю пинджак себе с отливом..
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не ..моя хвамилия ЗЕлепупенко, отчество кстати у меня Голоумко, если что...
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Так при шоколадном пепе должен был из Бельгий вообще не вылазить, шоколад бельгийский посасывать, оперу в Вене слушать ну а после в Париж по делу срочно кофию посёрбать.... Так не было? Странно.... все так делали а порохоботов видимо не докармливали.
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Елена Зеленская навестила раненых украинских военных, которые проходят курс лечения в Бельгии - Цензор.НЕТ 3184

Мне интересно почему он про Петросяна вспоминает если у нас тут своих клоунов как у дурного фантиков.
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Привет, а я - Козлов) Вы горд своей принадлежностью?)
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Можете не писать и не гордиться что вы Козлов, это и так видно.
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Потому что это нарицательное и "мем". Сколько вам лет то?
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А шо ж так ? Даже вылизывая шоколадный зад не заработал на билет ? И тут ваш кормчий киданул вас .
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Цікаво навіщо Зеленський потягнув дружину в Брюссель і за чий кошт.
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надо было выйти замуж за зеленского, 15 лет тому назад
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В Бельгии! Млять! А ближе нельзя было?
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Вы дебил? Они там с визитом, почему бы и не навестить. Ребята рады.
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Вы ДУРА! О раненых в госпиталях Украины не озаботилась, а вот в Бельгии да, ну я же все равно уже тут, как же не навестить?
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Борохоботик иди сосни, тебе на обед пора )))
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кацапа.ты в часовых поясах путаешься...бо из своей Жабокваковки не выезжал ни разу Елена Зеленская навестила раненых украинских военных, которые проходят курс лечения в Бельгии - Цензор.НЕТ 2572.какой обед в в 17.40?уже и файв-о-клок прошел Елена Зеленская навестила раненых украинских военных, которые проходят курс лечения в Бельгии - Цензор.НЕТ 1721
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"какашки и сосни" - классика лексикона кацапского тролля))
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ольгинский тролль ни одного комментария не может написать без упоминания жоп, сосания или лизания.
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Та да с визитом... полностью за государственный счёт. Я бы так тоже навещал Елена Зеленская навестила раненых украинских военных, которые проходят курс лечения в Бельгии - Цензор.НЕТ 6757
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ты быдло, а таким за гос счет не положено, твою удачу еще твоя мама ********! )))) Пиши тексты сосунок ))
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А Петя за свой ездил ? Хватит уже телевизоры уволок , не хватало ещё самолёт стырит
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а в днепре она ни разу с визитом не была?шоб в госпиталь заехать
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А где там марынка с фондом в семьсот лямов из госбюджета? Небось уже все госпиталя посетила, или как?
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Ближе ВСУ не нашлось, чтобы перепостить их локацию? Только в Бельгии?
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В Бельгии понятно там шопинг хороший. А как с теми кто лечится в Украине. Кабзон хоть пирамидки принёс.
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шоколадники, они в Брюсселе с визитом....
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А у нас сейчас дождь,прямо как у вас в ленинграде!
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Ты завязуй это с букетом Молдавии.. Додон не заценить!)
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Сколько ты не завязуй,все ровно получишь... Беги к куратору и меняй методичку,стукачи же давно уже доложили,что я на диете!
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Поехала бы в Днепр или на передок ООС в санчасть. Такое же чмо как и муженек
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Sofiya‏ @Sofiya68588925 9 ч.9 часов назад

Но помните, на каждого кто записал себя в эти двадцать пять процентов приходиться трое других.
Один - люто ненавидящий Украину и все украинское.
Один - слепо верящий всему, что обещают и говорят по телевизору.
И один - которому абсолютно все равно что будет с Украиной

Елена Зеленская навестила раненых украинских военных, которые проходят курс лечения в Бельгии - Цензор.НЕТ 2956
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Ты сутками со свинарника порохоботского не вылазишь, взял бы да и сганял быдлятина конченная ))) Иди какашки с бороды сними )))
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о чем бы кацапский тролль не писал - всегда в тексте будут "какашки" Елена Зеленская навестила раненых украинских военных, которые проходят курс лечения в Бельгии - Цензор.НЕТ 9288
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Это не правильно. Надо в каждую европейскую страну,(лучше в столицы),везде где есть украинцы,заехать на три дня! Шопинг-так шопинг!
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г*споди, и тут засрали(
Не навестила бы = че не навестила.
Навестила = не там, не так, не тех, не с теми пришла, и вообще чего у соседа корова не подыхает, хотя свечка в цыркови вставлена и бабло попу отстегнуто. Елена Зеленская навестила раненых украинских военных, которые проходят курс лечения в Бельгии - Цензор.НЕТ 9458
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Не лучше писали о Марине Порошенко, когда были новости о ней.
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Можливі варіанти. Про мотиви потрібно питати в авторів коментів.
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Так бо людям не верится что миллионеры-миллиардеры искренне переживают что кого-то там покалечило, или кто-то погиб. Оно походу и правильно не верится - столько лет жили в рабстве то.
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Зеледі пояснили, що перед нею поранені бійці, а не зірки шоу-бізу і не обов'язково рекламувати зубну пасту і клініку стоматології в якій обслуговується?
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мамзелька в Бельгии навестила...... А на РОДИНЕ чего не навещаем????

Или имидж себе создаем? Я тут такая крутая, вся в Бельгии и навестила, АХ!!!
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А ви там у Воронежі, не чули, що Зеленський зараз у Бельгії?
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Бельгія це звичайно не Мальдіви...
Та й робочий візит, це не відпочинок на березі океану....
Але дійсно, чому вони туди поїхали.
Могли б і по Київу погуляти.
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Фамилии зафиксировал, что бы потом на "русскуювесну" слить?
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Вы же вроде умный человек! Что это за вопросы задаете? Ясный пень-не за свои же!?
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Пиарщики все те же что и у Пети я так понимаю - гоните их в шею! они не умеют работать! Все так же по савецкому убого выглядит! Флаг на фоне поставили, доску какую-то для фона протаскали и т.д., видно на фото что всем участникам очень неудобно, все так наигранно и неискренне. Короче совок из нашего политикума сцаными тряпками не выбьешь
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Инь Янь f32f1b38 - иди успокоительного выпей. А то обосрешся, так орешь
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Она у них ничего не расспрашивала,что бы потом передать на Лубянку?
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Всё уже передано до нее агентом Лолитой.
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5 лет вам придется видеть эти ехидные лыбящиеся рожи
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕлена Зеленская навестила раненых украинских военных, которые проходят курс лечения в Бельгии. ФОТО
 
 
 
 
 
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