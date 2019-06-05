 После выхода сериала об аварии на ЧАЭС поток туристов в Чернобыльскую зону вырос на 30%

Глава подкомитета Верховной Рады по вопросам туризма, курортов и рекреации, народный депутат Анна Романова отмечает текущее увеличение количества заявок на экскурсии в Чернобыль на 30%. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На сегодня выросло количество заявок на посещение приблизительно на 30%. Но нужно понимать, что бум ожидается чуть позже. Только вчера вышла последняя серия, многие еще не посмотрели сериал и потенциальные желающие ждут удачного момента для посещения Украины, изучают возможности", – сообщила Романова.
По словам директора Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, всего за год поток туристов на ЧАЭС может увеличиться по сравнению с прошлым годом вдвое.
"В этом году мы рассчитывали выйти на 100-110 тыс. туристов из-за обычного роста спроса на чернобыльский туризм, тогда как в прошлом году было 70 тыс. туристов. Но учитывая выход сериала, можем выйти на 150 тыс. человек", – сказал Емельяненко.
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С увеличением потока туристов, по его словам, возникает проблема ограниченной пропускной способности контрольных пунктов Чернобыльской зоны и загруженности локаций.
"Есть понятие пропускной способности чернобыльской зоны. Она не резиновая, и нам уже приходится управлять группами, разводить по разным местам, расширять маршруты", – сообщил Емельяненко.
Он также добавил, что совместно с управлением туризма Киевской горгосадминистрации идет работа над созданием комплексных туров, включающих экскурсию по Киеву, по местам съемок сериала.
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Мини-сериал "Чернобыль" вышел на экраны в начале мая и за несколько недель занял первое место в рейтинге лучших сериалов всех времен на ресурсе IMDb. Он возглавив список с оценкой 9,7 из 10, обогнав при этом "Игру престолов".
А Навальный в своем маленьком сюжете показывает сюжеты российских госканалов, где они говорят, что американский фильм "Чернобыль" плохой, что он разжигает. И так далее.
Стыд и позор. Ничего не меняется, чернобыль не отмщен. Вот об этом я хотел сказать.
Пишуть що знімали в одної з країн Балтії.
Дивно де вони знайшли таку кількість старих львівських автобусів в сцені евакуації.
пластикові вікна у будинках, обшиті пластиком балкони і ділянки утеплення на дев'ятиповерхівках звісно впадають в око, ну але як їх прибрати? вони зараз усюди. не критично. забудова і місцевість підібрані дуже схожі на Прип'ять. ще в залі керування на ЧАЕС стеля підвісна з ********* квадратними дзеркальними офісними лампами
И да, фильм ведь не документальный, а художественный и призван не рассказать все поминутно, а показать тот п**дец, который произошел, с чем фильм, как по мне, справился на ура. Много людей за бугром не знают подробностей произошедшего, фильм помогает донести до огромного количества людей то, что произошло. Учесть еще, что это американцы снимали(которые о наших а тем более советских реалиях знают не так много), то вообще молодцы. Уверен, снимали бы мы об американцах, тоже было бы столько ляпов, промахов и нестыковок, что мама не горюй.
Кстати, кто ещё не смотрел, обязательно посмотрите сериал.
Хороший фільм.Зроблено професійно.