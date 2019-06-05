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 После выхода сериала об аварии на ЧАЭС поток туристов в Чернобыльскую зону вырос на 30%

Подавляющее большинство туристов - иностранцы. Пропускная способность чернобыльской зоны уже находится на пределе. Пик заявок туроператоры ожидают в летние месяцы.

Глава подкомитета Верховной Рады по вопросам туризма, курортов и рекреации, народный депутат Анна Романова отмечает текущее увеличение количества заявок на экскурсии в Чернобыль на 30%. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодня выросло количество заявок на посещение приблизительно на 30%. Но нужно понимать, что бум ожидается чуть позже. Только вчера вышла последняя серия, многие еще не посмотрели сериал и потенциальные желающие ждут удачного момента для посещения Украины, изучают возможности", – сообщила Романова.

По словам директора Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, всего за год поток туристов на ЧАЭС может увеличиться по сравнению с прошлым годом вдвое.

"В этом году мы рассчитывали выйти на 100-110 тыс. туристов из-за обычного роста спроса на чернобыльский туризм, тогда как в прошлом году было 70 тыс. туристов. Но учитывая выход сериала, можем выйти на 150 тыс. человек", – сказал Емельяненко.

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С увеличением потока туристов, по его словам, возникает проблема ограниченной пропускной способности контрольных пунктов Чернобыльской зоны и загруженности локаций.

"Есть понятие пропускной способности чернобыльской зоны. Она не резиновая, и нам уже приходится управлять группами, разводить по разным местам, расширять маршруты", – сообщил Емельяненко.

Он также добавил, что совместно с управлением туризма Киевской горгосадминистрации идет работа над созданием комплексных туров, включающих экскурсию по Киеву, по местам съемок сериала.

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Мини-сериал "Чернобыль" вышел на экраны в начале мая и за несколько недель занял первое место в рейтинге лучших сериалов всех времен на ресурсе IMDb. Он возглавив список с оценкой 9,7 из 10, обогнав при этом "Игру престолов".

Источник: https://censor.net.ua/n3130765
 
 
 Топ комментарии
 
Видимо, самое опасное место на Земле, никогда не перестанет манить туристов. После сериала " Чернобыль " будет паломничество.
Кстати, кто ещё не смотрел, обязательно посмотрите сериал.
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був в Зоні - це неперевершені враження. єдине побажання - потрібно зробити нормальні санвузли на КПП Дитятки та у Прип'яті і забезпечити їхнє прибирання. Бо коли їдуть поспіль групи в кілька сотень туристів то той туалет перетворюється в катастрофу страшнішу за чорнобильську. А, і ще водіїв нормальних наймати, а не довбнів, які женуть 120 км/г по селам
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К примеру? Фильм был основан на «Чернобыльской молитве» Светланы Алексиевич и «Чернобыльская тетради» Григория Медведева, так что винить американцев, что они что-то додумали сами или(как истерят на РФ) намеренно исказили, вряд ли можно.
И да, фильм ведь не документальный, а художественный и призван не рассказать все поминутно, а показать тот п**дец, который произошел, с чем фильм, как по мне, справился на ура. Много людей за бугром не знают подробностей произошедшего, фильм помогает донести до огромного количества людей то, что произошло. Учесть еще, что это американцы снимали(которые о наших а тем более советских реалиях знают не так много), то вообще молодцы. Уверен, снимали бы мы об американцах, тоже было бы столько ляпов, промахов и нестыковок, что мама не горюй.
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надо их на работу на ЧАЭС устраивать!)))
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Надо бы тебе мозг где-нибудь купить, как минимум для того, чтобы знал, что ЧАЭС была окончательно остановлена и выведена из эксплуатации ещё в 2000 году.
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Зупинені тільки енергоблоки. А є ще РУ-750, 330 та 110кВ. І вони функціонують, і для їх нормальної роботи залучено персонал.
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Поэтому я, наверное, посмотрю "Чернобыль". Но последние новости, которые вы знаете - может, правда, это фейк - что канал НТВ решил сделать альтернативный фильм "Чернобыль" - эта новость везде, - НТВ будет делать свой вариант. И мы понимаем, что это будет за вариант фильма "Чернобыль".

А Навальный в своем маленьком сюжете показывает сюжеты российских госканалов, где они говорят, что американский фильм "Чернобыль" плохой, что он разжигает. И так далее.

Стыд и позор. Ничего не меняется, чернобыль не отмщен. Вот об этом я хотел сказать.

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НТВ решил сделать альтернативный фильм "Чернобыль" .. їх "альтернатива" це художній фільм, про те як "позитивний херой" працівник КДБ, ловить на Чорнобилі агента ЦРУ
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Если имеется ввиду английский пятисерийный фильм,то в нем много не сходиться с реальными событиями,те которые происходили в Чернобыле.
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докладніше можна? на мій погляд він ледь не документальний.
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После просмотров документальной хроники,смотреть совсем не интересно.Вроде бы хронология событий почти правильная,но очень многие события просто пропущены.
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цікаво чи не цікаво - це кожен глядач для себе вирішує, і рейтинг imdb як би сам за себе говорить чи цікаво більшості глядачів. Те, що щось пропущено - звичайно, це ж міні-серіал, неможливо все показати. Але ви казали, що "багато не збігається з реальними подіями" - на мій погляд з вигаданого лише Уляна Хомюк, але вони пояснюють в 5 серії, що це збірний образ всіх інших вчених. Є невеликі художні відхилення, накшталт шахтарів, які працюють голяка, ну але це аж ніяк не можна вважати істотним відхиленням від реальності. Майже все інше я перевіряв по вікіпедії - практично один в один. навіть актори підібрані дуже схожі на реальних учасників подій.
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Є огріхи, як наприклад пластикові вікна в домах, інші дрібниці. Але взагалі дуже реалістично і наближено до документалістики.

Пишуть що знімали в одної з країн Балтії.
Дивно де вони знайшли таку кількість старих львівських автобусів в сцені евакуації.
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знімали в Вільнюсі, Києві та Українці Київської обл.
пластикові вікна у будинках, обшиті пластиком балкони і ділянки утеплення на дев'ятиповерхівках звісно впадають в око, ну але як їх прибрати? вони зараз усюди. не критично. забудова і місцевість підібрані дуже схожі на Прип'ять. ще в залі керування на ЧАЕС стеля підвісна з ********* квадратними дзеркальними офісними лампами
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Найдите на ютюбе 4-х серийный документальный фильм Хроники Чернобыля.Там женщина-репортер озвучивает весь фильм.Вот после него мне и не интересен этот сериал. Но это лично мое мнение.
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на месте Чернобыля несколько десятков веков люди не строили даже сараев. Ибо это геопатогенная зона, которая находится на разломе но и проклятое место. Есть сказание, лениво прописывать Есть предостережение в Библии. Очкарики решили шо самые вумные. Извольте откушивать пока глазёнки на лбу не окажутся. От тупости, наглости и самоуверенности погибло больше людей, чем от всех эпидемий вместе взятых.
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Де Ви таку дурницю вичитали? Перша згадка про Чорнобиль датується 12 ст. Це більше 800 років тому. А до того там проживали інші народності. А гепапатогенні зони є лише у думках тих, хто хоче пояснити прості речі складними прикладами.
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К примеру? Фильм был основан на «Чернобыльской молитве» Светланы Алексиевич и «Чернобыльская тетради» Григория Медведева, так что винить американцев, что они что-то додумали сами или(как истерят на РФ) намеренно исказили, вряд ли можно.
И да, фильм ведь не документальный, а художественный и призван не рассказать все поминутно, а показать тот п**дец, который произошел, с чем фильм, как по мне, справился на ура. Много людей за бугром не знают подробностей произошедшего, фильм помогает донести до огромного количества людей то, что произошло. Учесть еще, что это американцы снимали(которые о наших а тем более советских реалиях знают не так много), то вообще молодцы. Уверен, снимали бы мы об американцах, тоже было бы столько ляпов, промахов и нестыковок, что мама не горюй.
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Видимо, самое опасное место на Земле, никогда не перестанет манить туристов. После сериала " Чернобыль " будет паломничество.
Кстати, кто ещё не смотрел, обязательно посмотрите сериал.
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всем рекомендую посмотреть фильм "Лазурная пыль". Бомбезная вещь!
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Ще не встиг подивитися. На вихідни треба наздогнати...
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Мне понравился. Если бы не это любимое американцами "товарищ" по поводу и без, то вообще хорошо было бы.
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був в Зоні - це неперевершені враження. єдине побажання - потрібно зробити нормальні санвузли на КПП Дитятки та у Прип'яті і забезпечити їхнє прибирання. Бо коли їдуть поспіль групи в кілька сотень туристів то той туалет перетворюється в катастрофу страшнішу за чорнобильську. А, і ще водіїв нормальних наймати, а не довбнів, які женуть 120 км/г по селам
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Вчора подивився п'яту серію.
Хороший фільм.Зроблено професійно.
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шикарный сериал . очень страшно и атмосферно . удивила реакция публики - русскоговоряще возненавидели кгб и цк с новой силой а ангоговорящие все как один восхищаются подвигом тех кто тушил спасал... я бы тоже бы сьездил в Припять но с такими потоками туристов думаю уже не та атмосфера
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та чого, там грамотно розводять групи. дуже цікаво, рекомендую. навіть всупереч правилам водять на дах шістнадцятиповерхівки, звідки вся Прип'ять і станція - як на долоні.
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Крутой сериал, хочу чтоб те же люди про голодомор сняли -вата загнется в истерике
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПосле выхода сериала об аварии на ЧАЭС поток туристов в Чернобыльскую зону вырос на 30%
 
 
 
 
 
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