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 Политика Украины
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 Одесские "Оппоблоковцы" обвиняют столичное руководство в попытках фальсификации партийного съезда

В "Оппозиционной платформе - за жизнь" зреет скандал: ряд региональных партийных организаций утверждают, что в предстоящем партийном съезде политсилы будут принимать участие фейковые делегаты.

Об этом сообщает сайт Таймер известный близость к экс-регионалам и представителям "Оппозиционного блока".

Речь идёт о съезде, который, среди прочего, должен выдвинуть кандидатов в депутаты Верховной Рады на досрочных парламентских выборах. Участников съезда должны делегировать все региональные партийные организации на местных съездах, однако по крайней мере в нескольких регионах этот процесс, похоже, происходит не вполне гладко.

По информации издания, в партийных организациях "Оппозиционной платформы — за жизнь" в Одесской, Николаевской и Херсонской областей на днях с некоторым удивлением узнали, что, оказывается, уже провели такие съезды и делегировали кандидатов. Однако в самих организациях уверяют, что на самом деле ничего подобного не происходило, и речь идёт о попытке сформировать список делегатов съезда в обход региональных партийных структур.

Источники сообщают, что руководители данных партийных организаций уже готовят обращения по факту случившегося в правоохранительные органы, что впоследствии может быть использовано для того, чтобы признать будущий съезд и его решения незаконными в принципе.

Источник: https://censor.net.ua/n3130760
 
   
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очікуємо, коли зебіли аналогічно забекають.
Де зебільні списки?
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......началась предвыборная суета за доступ к новому корыту......
........
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдесские "Оппоблоковцы" обвиняют столичное руководство в попытках фальсификации партийного съезда
 
 
 
 
 
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