 Зеленский: Украина будет придерживаться своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в среду в Брюсселе.

"Европейская интеграция - это в первую очередь обеспечение системных внутренних изменений в государстве и имплементация реформ и обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС", - сказал Зеленский.

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