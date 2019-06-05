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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (1643) Туск (471) Евросоюз (12459)

 Зеленский: Украина будет придерживаться своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет придерживаться своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в среду в Брюсселе.

"Европейская интеграция - это в первую очередь обеспечение системных внутренних изменений в государстве и имплементация реформ и обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта", - Зеленский на встрече с Туском

Источник: https://censor.net.ua/n3130758
 
 
 Топ комментарии
 
янукович теж так говорив, а робив протилежне.
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зеленский как советский автомат с газировкой - какую монетку кинул то и обещает налить)
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Значить дожене ціну пачки сигарет без фільтра до 100 гривень за пачку.
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Якщо ціни на їжу у деяких європейських країнах дорівнюють нашим, то і цигарки повинні коштувати аналогічно. Зеленский: Украина будет придерживаться своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС - Цензор.НЕТ 7023
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цигарки нічого нікому не повинні

я у них питав
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Середня в них вище в п`ять раз а курєво в 10.
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так може вони декілька століть будували свою країну ?
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зелєпузіки мріють отримати зарплатню по4000 вже завтра ,ну через місяць ...
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А мінімальна зарплатня 1393,82 євро. Що по курсу дорівнює десь 41 800 грн. Тепер шляхом перерахування на пачку цигарок отримаємо що пачка цигарок ціною становить 0.01 зарплатні. Тепер перерахуємо пачку цигарок середньою вартістю 35 грн на мінімальну зарплатню в Україні - з першого січня 2019 року 4 173 грн. Або після перерахунку становить 0.008 відносно зарплатні. Та що можна сказати що в Україні пачка цигарок в даний час коштує відносно мінімалки на 0.002 менше або на 20 відсотків. Можна сказати що ціни рівні. Якщо буде 100 грн коштувать, то це 0.02 мінімалки, що вдвічи або на 100 відсодків буде більше ніж во Франції. Бачие як все інакше виглядає, якщо ціни рахувати відносно мінімальної заробітньої плати.
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Все одно купують франци тютюн в пачках і ліплять самокрутки.
Машинки навіть продають спеціальні. 15 хвилин і пачка кемела готова)
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є навіть такі французи, шо по мусоркам лязять
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Ну я звернув увагу на те, що якщо наводити приклади цін товарів, послуг, ЖКХ та інше треба наводитиу відносних до мінімальної, або середньої зарплатні частках або відсотках. Бо якщо робити так то виявляється, що у більшості випадків європейці в даний час платять менше ніж українці. А такі мантри, які нам впарюють наші олігархи, що начебто європейці платять більше разраховані на те щоб народ не виражав своє невдоволення, та щоб зручніше було його обдирати.
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За цигарки в ЕС однозначно платять більше і номінально і в процентах до доходів. Продовольство так, дешевше.
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отчаянное решение нового президента
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Делай все шо говорят в ЕС и США. И ничиго не выдумывай. И все будет Слава Украине.
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Колишні регіонали із його оточення не погодяться.
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З Пєтіного усі регіонали перейшли у Слугу народу Зеленский: Украина будет придерживаться своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС - Цензор.НЕТ 4890
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Тоді виходить, що пєтя нікому і нах не потрібен без булави...
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І не так... і не тільки риги Зеленский: Украина будет придерживаться своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС - Цензор.НЕТ 8217 Віталя Кличко ж не риг, а смачно плюнув пєті в морду... і це ще не вечір...
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он поставлен, чтобы делать не всё

этого достаточно, чтобы всё пошло по пи...
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янукович теж так говорив, а робив протилежне.
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Писля його праци ,ЕС его послал. А тупой путин решил поиздеваться и денег не дал )) А дал бы - Майдана не было бы. Тупица ))
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Тепер історія повторюється, як фарс Зеленский: Украина будет придерживаться своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС - Цензор.НЕТ 3788
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Врешь,врешь,врешь,тупин успел выдать три из 15 обещанных лярдов!
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зеленский как советский автомат с газировкой - какую монетку кинул то и обещает налить)
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А ще там завжди стояли брудні скляні стакани...
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Нажимаєш з сиропом ллє звичайну. І навпаки)
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А не було такого, що кидаєш монетку у 3 коп. і ллється з сиропом?
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а мы иногда бросали по 3 коп. два раза...типа с 2-м сиропом...по богатому))))
иногда алкаши тырили граненые стаканы...или они были надколотые ...или из "мойки" бил фонтанчик при нажатии на пол метра...летом классно!
дааа... нашим детям не понять этой романтики))))
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Главное сейчас отмыться от Коломойского. Уж больно последний токсичен.
4 червня стали відомі деталі позову, поданого 21 травня націоналізованим українським ПриватБанком в Канцелярський суд штату Делавер.
Про це пише "НВ" з посиланням на аналітичний центр Atlantic Council.
Наголошується, що найяскравіша деталь в цьому позові - це сума: "З січня 2006-го по грудень 2016 року загальний рух грошових коштів (кредитів) через рахунки кінцевих бенефіціарів власників в кіпрській філії ПриватБанку, які використовувалися для відмивання коштів, склав $470 млрд, що приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт Кіпру за той же період" (стор. 78 позовної заяви).
Якщо така сума буде доведена в суді, то це буде найбільший кейс щодо відмивання грошей, який вчинено однією групою осіб.
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ты, плесень человеческая! на кого наехала! Игорь Валерьевич делает большое дело, очищает нашу страну от мародеров!
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У ледарів , які цілодобово тролять на форумі-НІ. Зеленський: Україна дотримуватиметься своїх зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію з ЄС - Цензор.НЕТ 4279
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Після того як Боги-Ящури на летючих колісницях подарували кроманьйонцям Вогнені Списи, неандертальці (та денисівці, що приєдналися до них) і думати забули про мамонтові прориви у європейські лісостепи.
З кроманьйонського боку Лінії Великого Розмежування вночі гриміли туго натягнутими шкурами барабани та зловісно гарчали горлові співи шаманів Племен Грому, неандертальці відповідали тваринними голосами - але все давно звелося до майже звичного перекидання стрілами та камінням і періодичних сутичок на дубинах та кам'яних сокирах.
Чутки стверджували, що денисівці періодично принижували неандертальців, змушуючи їх кричати "денисівці - боги" та іноді саджаючи їх на палки-копалки.
...Йшло вже шосте сторіччя Великого Кроманьйоно-неандертальського Конфлікту. Але останнім часом у повітрі повіяло тривогою за землі предків.
Новий кроманьонский вождь Зелений Мухомор всерйоз заговорив про перемир'я і відновлення Прадавнього Договору з неандертальцями.
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