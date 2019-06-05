 Суд запретил директору ГБР Трубе увольнять руководителя второго следственного управления Туру. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В документе сказано, что директор ГБР Роман Труба не может принимать решения, в том числе путем издания приказов, распоряжений или в других формах об увольнении Александра Туру с должности руководителя управления организации расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия, без согласования такого решения со своими заместителями, согласно ч.2 ст. 12 Закона "О Государственном бюро расследований". А также то, что обжалование постановления об обеспечении иска не останавливает его выполнения и не препятствует дальнейшему рассмотрению дела.

"Как и обещал ранее, я оспариваю свое незаконное увольнение с должности руководителя Второго управления организации досудебных расследований в Окружном административном суде, – сказал в комментарии "Цензор.НЕТ" Александр Туру. – Сейчас адвокат собирает документы для подачи иска, но для этого потребуется некоторое время. Поэтому сначала подано ходатайство с заявлением об обеспечении иска до его предъявления. Админсуд удовлетворил данное заявление об обеспечении иска – и действие приказа от 28 мая о моем увольнении остановлено, а директору ГБР запрещено принимать кадровые решения в отношении меня без согласования со своим первым заместителем и заместителем, поскольку бюро в решении кадровых вопросов – это коллегиальный орган. Сейчас суд прямо указал на запрет принимать подобные решения без согласования (согласия) заместителей. Уже имеем прецедент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ открыла дело против директора ГБР Трубы

Он также сообщил, что в настоящее время находится на больничном, но готов выйти на работу, как только позволит состояние здоровья. На вопрос, какова реакция на вынесенное судом определение директора Госбюро расследований, Александр Туру сказал, что не знает, потому как ни Роман Труба, ни кто-либо другой ему не звонили и ничего не сообщали.

Напомним, в конце мая Роман Труба уволил трех сотрудников центрального аппарата ГБР и руководителя теруправления, которое находится в Полтаве. Они в ответ пообещали оспорить увольнение в суде.

Также читайте: "Не кризис, а обычная ротация", - Труба об увольнении четырех руководителей ГБР







Читайте также: Результат работы Трубы на должности главы ГБР - провал, - Геращенко