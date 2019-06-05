 Переносить запуск нового энергорынка нет смысла, - Кубив

По его словам, переносить на 3 месяца запуск не имеет смысла, ведь был многолетний период подготовки и дополнительные месяцы существенно не повлияют на ситуацию. При этом ни один орган или госкомпания не подавали официальных позиций о неготовности к своевременному запуску, пишут Українські новини.
"Эта история не является даже с 2017 года, о которой мы сегодня говорили. Хочу напомнить всем во второй раз, что Украина взяла на себя обязательства по либерализации рынка Второго энергетического пакета 15 декабря 2010 года. Международное соглашение о присоединении Украины к договору об учреждении энергетического сообщества. А рынок либерализации должен был заработать с 1 января 2012 года. Имеем сегодня 2019 год. 2012 и 2019, прошло 7 лет. И мы хотим сказать, что 7 лет мало, 2 года мало, а 3 месяца достаточно? Поставлен был четкий вопрос: уважаемые участники, ответственные за внедрение, вы должны дать сигнал о готовности. Никто не дал возражений. Ни письменно, ни устно, ни соответственно эти совещания, которые проводились".
Кубив заявил, что ключевым нерешенным вопросом были тарифы для потребителей. Сегодня этот вопрос решен принятием соответствующего постановления о возложении специальных обязанностей на участников рынка для обеспечения общегражданских интересов.
Он также напомнил, что с 1 января 2019 года уже запущен розничный рынок электроэнергии. Насмотревшись на опасения, раздававшиеся накануне запуска, рынок успешно работает.
"С 1 января 2019 года внедрен розничный рынок электрической энергии. Операторы системы передачи и операторы системы распределения выполнили требования об отделении видов деятельности. Создано 25 поставщиков универсальных услуг, 33 операторы системы распределения, 1 поставщик последней надежды и операторы рынка и гарантированный покупатель. Количество поставщиков электрической энергии возросла с 179 в 2018 году до 444 в 2019 году. Закуплены необходимые программные комплексы для обеспечения функционирования оператора рынка, оператора системы передач и основные производители, которые обеспечивают более 90% объема рынка электроэнергии", - подчеркнул он.
Напомним, на прошлой неделе Секретарь СНБО Александр Данилюк прокомментировал заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно ситуации с запуском нового рынка электроэнергии, которая состоялась 31 мая. "Премьер-министр Украины заверил, что у правительства есть решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию - независимо от даты ввода. Считаю, что это совещание является примером конструктивного взаимодействия различных государственных органов и структур", - написал он.
Как сообщалось, Закон Украины "О рынке электроэнергии" предусматривает запуск с 1 июля нового рынка электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС. Либерализация рынка электроэнергии является обязательством Украины перед Европейским Энергосообществом по имплементации положений Третьего энергопакета ЕС.
если ты не знал
А може вставити у жопу, аж поки у очах не потемніє?
А потім геморой, чиряк на сраці, брудна Офелія вонюча
та купка маргариток на могилі.
Ні, мав я на увазі такі варіанти у носа та у рота.
пока Ренат глаз тебе на жопу не натянул
и Гройсману тоже передай чтобы не сильно тратился
До Роттердам+ ТЕС покупали по 1600 - остальные 3400 дотировались из кармана налогоплательщиков.
С введением Роттердам+ ТЕС стали покупать по 2800 - остальные 2200 дотировались из кармана налогоплательщиков.
Беня попал конкретно
Теперь Беня попадёт ещё круче )))
А ты про жопы и кресла )))
Но я тебя огорчу это МОНОПОЛЬНЫЙ РЫНОК если вообще монопольные отношения можно назвать рынком! ТАК ЧТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ У ВАС БУДЕТ ОТ ОДНОГО ПОСТАВЩИКА!
Заходишь вот сюда...https://dtek-kem.com.ua/reestr_postachalnikiv
И выбираешь.....
Продажей электроэнергии занимаются поставщики...список которых выше.....
он не понимает, что покупая товар, которій ему привезёт новая почта, он платит за товар не новой почте
Ты можешь купить товар (электроэнергию) у любого из 136 поставщиков....а на того кто тебе ее доставит в дом ( в данном случае дтэк) плюй на здоровье.....
Дом жестко привязан к оператору распределения.....
Ну назови мне страну в Европе...где сотни продавцов электроэнергии...тянут сотни кабелей к одному дому..??
И сотни поставщиков газа или воды...сотни труб к дому...??
Тебе в дом её доставляет не вырабатывающая электрику компания, а твой горсвет
А ты, зебил, про какую-то монополию тут брешешь )))
Сылка
Скачается файл на ком..... там список...и адреса сайтов...заходишь...смотришь тарифы....понравилось...заключаешь договор....
Сети принадлежат одним...а товар который поступает по сетям другим..... и твое право выбрать....у кого купить....
А что в договорах должно отличаться.. кроме названия поставщика...тарифа....??
Вот три компании поставщика...взятые из списка....наугад....
https://uanergy.com/ru/contacts.html
http://tetis.obolon.ua/energy/index.php
http://etg.co.ua/en/
Это европейский принцип ...в Европе точно так же......
Вот страничка сайта оператора распределения...https://oblenergo.odessa.ua/download/reiestr-elektropostachal-nykiv/
А вот прямая ссылка на список поставщиков...https://oblenergo.odessa.ua/download/reiestr-elektropostachal-nykiv/#
значить там буде ще більша корупція,
крутіше за родердам+++
Чому голосували за клоуна олігарха Бені Коломойського? Він що обіцяв не грабувати Україну й далі? Чи ви повірили в $4000 місячної зарплати звичайних вчителів та такої ж пенсії?