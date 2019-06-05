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 Политика Украины, Общество
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Все про:энергетика (1074) Кубив (180)

 Переносить запуск нового энергорынка нет смысла, - Кубив

Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив на заседании правительства 5 июня заявил о необходимости запуска нового энергорынка с 1 июля.

По его словам, переносить на 3 месяца запуск не имеет смысла, ведь был многолетний период подготовки и дополнительные месяцы существенно не повлияют на ситуацию. При этом ни один орган или госкомпания не подавали официальных позиций о неготовности к своевременному запуску, пишут Українські новини.

"Эта история не является даже с 2017 года, о которой мы сегодня говорили. Хочу напомнить всем во второй раз, что Украина взяла на себя обязательства по либерализации рынка Второго энергетического пакета 15 декабря 2010 года. Международное соглашение о присоединении Украины к договору об учреждении энергетического сообщества. А рынок либерализации должен был заработать с 1 января 2012 года. Имеем сегодня 2019 год. 2012 и 2019, прошло 7 лет. И мы хотим сказать, что 7 лет мало, 2 года мало, а 3 месяца достаточно? Поставлен был четкий вопрос: уважаемые участники, ответственные за внедрение, вы должны дать сигнал о готовности. Никто не дал возражений. Ни письменно, ни устно, ни соответственно эти совещания, которые проводились".

Кубив заявил, что ключевым нерешенным вопросом были тарифы для потребителей. Сегодня этот вопрос решен принятием соответствующего постановления о возложении специальных обязанностей на участников рынка для обеспечения общегражданских интересов.

Он также напомнил, что с 1 января 2019 года уже запущен розничный рынок электроэнергии. Насмотревшись на опасения, раздававшиеся накануне запуска, рынок успешно работает.

"С 1 января 2019 года внедрен розничный рынок электрической энергии. Операторы системы передачи и операторы системы распределения выполнили требования об отделении видов деятельности. Создано 25 поставщиков универсальных услуг, 33 операторы системы распределения, 1 поставщик последней надежды и операторы рынка и гарантированный покупатель. Количество поставщиков электрической энергии возросла с 179 в 2018 году до 444 в 2019 году. Закуплены необходимые программные комплексы для обеспечения функционирования оператора рынка, оператора системы передач и основные производители, которые обеспечивают более 90% объема рынка электроэнергии", - подчеркнул он.

Напомним, на прошлой неделе Секретарь СНБО Александр Данилюк прокомментировал заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно ситуации с запуском нового рынка электроэнергии, которая состоялась 31 мая. "Премьер-министр Украины заверил, что у правительства есть решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию - независимо от даты ввода. Считаю, что это совещание является примером конструктивного взаимодействия различных государственных органов и структур", - написал он.

Как сообщалось, Закон Украины "О рынке электроэнергии" предусматривает запуск с 1 июля нового рынка электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС. Либерализация рынка электроэнергии является обязательством Украины перед Европейским Энергосообществом по имплементации положений Третьего энергопакета ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3130754
 
 
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Спроси у Ахметова, котого сделал монополистом в энергетике именно Порошенко
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Краще ви запитайте, бо я не поважаю регіоналів.
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І яка тепер буде ціна електоренергії?
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Спроси у Ахметова, котого сделал монополистом в энергетике именно Порошенко
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Краще ви запитайте, бо я не поважаю регіоналів.
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металлургические комбинаты этого рыжего полусепара - основные потребители электроэнергии,

если ты не знал
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Ні, як мені відомо, електропечі - у Пінчука та Коломойського. Останній найбільш зацікавлений, бо алюміній.
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И що буде,знаешь далi?Ахметка взвинтит цiни для заводiв Пiнчука та Коломойського i те випадут в убыток.Далi Ахметка,купит акцii у Пинчука та Коломойського за одну гривну Переносить запуск нового энергорынка нет смысла, - Кубив - Цензор.НЕТ 9093
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а далі шо? Опусте тарифи на е/е шоб самому не бути у збитках? Ага, в три рази
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Себя он не обидит.Себе он льготный тариф через Раду сделает.Та ще и с доплатой из бюджета.А ось остальные,будут к нему на поклон бегать о цене договариваться.В итоге,если не договорятся,завод закроют,и порежут на металл.А договор с Ахметкой,только один может быть:Твой завод,становится его заводом.Тому если ты не согласен с такой постановкой вопроса,можешь объявлять завод банкротом
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Гарні фантазії. Так а шо раніше заважало?
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Нiчого не заважало.Це путь бандоса.Ахметка просто, як той павук,вырос до размеров,що может себе позволить жрать,вже не мелких мошек,а жирненьких птичек Переносити запуск нового енергоринку немає сенсу, - Кубів - Цензор.НЕТ 4825
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Як показує наша реальність - повідрубувати лапи можуть кожному. І чим більш жирний павук, тим більше спротив інших.
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Рудий навпаки виробник е/е, тому зацікавлений у зростанні ціни.
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Дохрена з бантиком. Ця істота банкір Кубів що вже керував НБУ до Лєрки і грохнув гривню, останні три роки був смотрящим Пєті й Рижого в Кабміні і наостанок прагне підкласти велику свиню українцям. Так сказати на вічну згадку про себе й і палітічєского СТРАТЄГА Гройсмана.
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ты сейчас договоришься до крамолы, что гривню обрушила не петина лерка, а бенин кубів
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Брати чи не брати? Дурнуваті питання ці дістають!
А може вставити у жопу, аж поки у очах не потемніє?
А потім геморой, чиряк на сраці, брудна Офелія вонюча
та купка маргариток на могилі.
Ні, мав я на увазі такі варіанти у носа та у рота.
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возвращай бабло Кубив
пока Ренат глаз тебе на жопу не натянул
и Гройсману тоже передай чтобы не сильно тратился
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З розмахом, від щирого сердця і всієї баригівської душі. Під час грабежу будуть розповідати про курс на Європу.
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Петро пішов,а його шкуродери намагаються сьому шкуру з Народу здерти.
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как это "нет смысла"? а выполнение обязательств нового СНБО перед Коломойским? неужели выполнение этого заказа будет провалено? ай-яй-йя, печалька.... а чуваки уже прейскурант на свои услуги разработали
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Весь этот шабаш затеян с одной целью не дать новой власти возможность обрезать доходы монополистов! 5 ЛЕТ ЭТА ШОБЛА (с 2014) управляла страной и им рынок был не нать потому что они сами какие хотели такие цены и рисовали, помните их высказывания БУНТОВАТЬ НЕЗЗЯ АТО ПУТИН НАПАДЕТ!! ЦЕНЫ ТАКИЕ ПОТОМУ ЧТО МВФ ТАК СКАЗАЛ! ВСЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ АТО ПУТИН НАПАДЕТ!! а теперь так сказать за 2-3 месяца до часа когда их жопы выкинут из кресел они ломанулись новые правила вводить!! Смысл новых правил один НОВЫЕ ЦЕНЫ БУДУТ РИСОВАТЬ МОНОПОЛИСТЫ!! А кто у нас монополисты знает вся страна!!
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Себестоимость угля на государственных шахтах приблизительно 5000 гривень.

До Роттердам+ ТЕС покупали по 1600 - остальные 3400 дотировались из кармана налогоплательщиков.

С введением Роттердам+ ТЕС стали покупать по 2800 - остальные 2200 дотировались из кармана налогоплательщиков.

Беня попал конкретно

Теперь Беня попадёт ещё круче )))

А ты про жопы и кресла )))
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Если это рынок, то пожалуйста три предложения на выбор чтобы я мог выбрать?
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СКАЗАНО ХОРОШО И ПРАВИЛЬНО!
Но я тебя огорчу это МОНОПОЛЬНЫЙ РЫНОК если вообще монопольные отношения можно назвать рынком! ТАК ЧТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ У ВАС БУДЕТ ОТ ОДНОГО ПОСТАВЩИКА!
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на сегодня подано около 500 заявок на получение лицензии по поставке
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фантастика в библиотеке на 2ом этаже!!
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зачем ты употребляешь неизвестное тебе слово "библиотека" ?
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я показываю свое отношение к тому бреду что ты написал!!
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меня мало интересует мнение дебила
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меня тоже твое мнение интересует как шуршание муравья!!
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а зачем же ті мне отвечаешь, мирмеколог ?
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чтобы твою вонючую жопу закрыть потому что у тебя голова и жопа это одно и тоже!!
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Если ты в Киеве ...то 136 предложений тебя устроит..??
Заходишь вот сюда...https://dtek-kem.com.ua/reestr_postachalnikiv
И выбираешь.....
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ты на сайте в углу прочитал кто это? если нет то прочитай еще раз!!
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Это оператор системы распределения...ему принадлежат распределительные сети.... он распределяет электроэнергию...а не продает ее тебе..
Продажей электроэнергии занимаются поставщики...список которых выше.....
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он - зебил.

он не понимает, что покупая товар, которій ему привезёт новая почта, он платит за товар не новой почте
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дебил это именно ты, покупая товар я покупаю его у продовца и мне насрать кто его мне привезет это головная боль того кто мне продает а не моя!!
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Так ведь в случае с электроэнергий все именно так и есть...

Ты можешь купить товар (электроэнергию) у любого из 136 поставщиков....а на того кто тебе ее доставит в дом ( в данном случае дтэк) плюй на здоровье.....
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проблема в том что кроме ДТЕК никто ко мне в дом ее доставить не может поэтому скорее ДТЕК будет плевать на меня а не я на него!! так что свою фантастику оставь себе!! мне уже ваши БРЕДНИ НАДОЕЛИ!!
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Все дело в том...что во всех странах Европы...все обстоит точно так же......если кто то провел сети к твоему дому....то никто ради тебя одного еще одну сеть тянуть не будет...и ТП строить тоже не будет...
Дом жестко привязан к оператору распределения.....
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А я бываю пару раз в год и что..??

Ну назови мне страну в Европе...где сотни продавцов электроэнергии...тянут сотни кабелей к одному дому..??
И сотни поставщиков газа или воды...сотни труб к дому...??
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пожайлуста страна ИТАЛИЯ! после покупки дома ты заключаешь контракт, на выбор порядка 5-7 продавцов, с продавцом энергии, не знаю тянет он кабеля или использует те что были меня это не **** и вообще это его проблемы! я просто покупаю у него электричество!!
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Так что тебя не устраивает..то..?? Ты в Киеве точно так же покупаешь электроэнергию у любого из 136 поставщиков... просто покупай и все.....
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А кабели никто не тянет...ни в Италии...ни где.... кабели принадлежат оператору распределения....в Италии он может называться по другому.....
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ДТЕК не доставляет.

Тебе в дом её доставляет не вырабатывающая электрику компания, а твой горсвет
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согласен лично мер кличко бидонами носит!!
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продОвец - это в случае с электрикой тот, кто получил лицензию. Их 500 человек.

А ты, зебил, про какую-то монополию тут брешешь )))
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Все очень просто.... выбираешь поставщика...заключаешь с ним договор...и платишь за электроэнергию ему....
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Назви хоч двох-трьох постачальників в межах якоїсь області, з якими можна укласти договір?
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Выше ссылка...136 поставщиков....выбирай любого....
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А выше оно есть...зачем дублировать...
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Вот прямая ссылка...
Сылка

Скачается файл на ком..... там список...и адреса сайтов...заходишь...смотришь тарифы....понравилось...заключаешь договор....
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Тобото "Донецкая топливно-энергетическая компания" сама выбрала этих "поставщиков", я правильно понял? А наше дело выбрать из тех, кого они предлагают.
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А как бы тебя устроило..?? Операторов распределения не может быть много....а вот поставщиков электроэнергии может.... то же самое и с газом..и с водой....

Сети принадлежат одним...а товар который поступает по сетям другим..... и твое право выбрать....у кого купить....
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А ничего, что это все дочерние предприятия ДТЭК?
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Да расскажи. Это все ахметовские компании-фейки.
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Да куда там....это тебе так хоочется...а реальность совсем другая....
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Реальность такова - все эти "предприятия" принадлежат одному человеку - Ахметову. Он не дурак монополией разбрасіваться. Или хочешь сказать, что у 136 компаний появилась материальная база и людской персонал для обслуживания энергорынка?
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Реальность такова...эти предприятия независимы.....все остальное это бред сивой кобылы....
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Тогда почему у них в договорах одно и то же написано. И у многих один и тот же юридический адрес?
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Ну приведи примеры...одинаковых адресов.....
А что в договорах должно отличаться.. кроме названия поставщика...тарифа....??
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Так поинтересуйся сам... Возьми договор - почитай, а потом посмотри реквизиты.
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Какой договор взять?? У кого..??
Вот три компании поставщика...взятые из списка....наугад....
https://uanergy.com/ru/contacts.html

http://tetis.obolon.ua/energy/index.php

http://etg.co.ua/en/
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И это независимые поставщики...которые получили лицензию..... выбор за тобой....
Это европейский принцип ...в Европе точно так же......
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Теперь мы еще и будем платить Ахметову за использование его компанией электосетей, которых он не создавал и не вкладывал ни копейки. Ты в курсе?
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Я живу в Украине....и в Украине я 1 января 2019 года работает рынок розничной электроэнергии....и теперь я могу выбрать любого из массы поставщиков электроэнергии....
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А скажи, почему нет иностранных компаний? Я бы предпочел, например, какую-нибудь европейскую... Может их не впустили на наш рынок?
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Со временем будут и иностранные компании....рынок работает все пять месяцев....
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А шо не сразу, или монопольный рынок жалко с кем-то делить?
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Рынок далеко не монопольный...порядка 500 компаний......трудно назвать это монополией....
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Когда у всех одни и те же условия и цена - это монополия.
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С 1 января происходит первый этап раскрытия рынка, а именно введение нового розничного рынка электроэнергии, но полномасштабное открытие рынка состоится уже после того, как оптовый сегмент рынка также будет нерегулируемым и состоится открытие оптового сегмента рынка электроэнергии. Снижения цен во время первого переходного периода не стоит ожидать. В дальнейшем, с усилением конкуренции увеличивается вероятность снижения стоимости электроэнергии. До полномасштабного запуска рынка электроэнергии (1 июля 2019), пока регулируется оптовый сегмент рынка конкуренция возможна лишь в рамках маржи поставщика, а это в среднем по стране составляет 2,7% от стоимости электроэнергии.
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Ага, в Украине... Только Украины у нас разные. Моя, во всяком случае, не такая брехливая, как твоя. А ну-ка, порохобот, перечисли прямо тут хотя бы с десяток "из массы поставщиков электроэнергии", которые вместо Одессаоблэнерго. Не можешь? Тогда на Х пошел, йолоп.
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Могу.... в Одессе 129 поставщиков электроэнергии...выбирай любого... Переносити запуск нового енергоринку немає сенсу, - Кубів - Цензор.НЕТ 5923
Вот страничка сайта оператора распределения...https://oblenergo.odessa.ua/download/reiestr-elektropostachal-nykiv/
А вот прямая ссылка на список поставщиков...https://oblenergo.odessa.ua/download/reiestr-elektropostachal-nykiv/#
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Кто кроме тебя виноват в том...что ты ничего не знаешь...и знать не хочешь..???
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ток переменный, трехфазный или соляр Переносить запуск нового энергорынка нет смысла, - Кубив - Цензор.НЕТ 2821
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якщо кубів вписався за енергоринок, то
значить там буде ще більша корупція,
крутіше за родердам+++
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Є ще питання - чому не голосували за Порошенка?
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Є питання:
Чому голосували за клоуна олігарха Бені Коломойського? Він що обіцяв не грабувати Україну й далі? Чи ви повірили в $4000 місячної зарплати звичайних вчителів та такої ж пенсії?
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Ось і замисліться, порохоботи, чому Петін рейтинг з 2014-го пішов у піке.
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Як вони спішать з остаточним пограбуванням людей,їх просто аж трясе від нетерплячки залізти кожному,включаючи корисних ідіотів які тут агітують "за" , в кишеню, щоб підняти ціни в декілька раз. Зате вам присилатимуть красиві рекламки від різних постачальників
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереносить запуск нового энергорынка нет смысла, - Кубив
 
 
 
 
 
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