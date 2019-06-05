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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5764) Пашинский (636) Полторак (1143)

 Комитет по нацбезопасности поддержит увольнение Полторака, когда Зеленский представит своих кандидатов на министра обороны

В комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны решили не поддерживать увольнение Степана Полторака до оглашения президентом Владимиром Зеленским предложения относительно следующего министра.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято на заседании комитета, на котором присутствовал и сам Полторак.

Комитет не поддержал представленный президентом проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины (№10344).

При обсуждении вопроса депутаты заявляли о том, что после освобождения от должности Полторака министерство "обезглавливается", при этом кто придет на должность министра обороны в воюющей стране - пока точно не известно.

"В прошлом году мы расследовали на комитете закупку дизтоплива в армии. Мы установили, что цена была завышена на 30%, мы установили, что хотели украсть 180 миллионов гривен - об этом есть справка казначейства. Мы установили все обстоятельства и дали все рекомендации, чтобы больше такое не повторилось. Сейчас человек, который хотел украсть 180 млн гривен, ходит по Киеву и рассказывает всем, что уже имеет договоренности с президентом Зеленским и будет следующим министром обороны Украины. Фамилия этого человека - господин Гусев", - сказал председатель комитета по нацбезопасности Сергей Пашинский.

"Мы не позволим казнокрадам и ворам расхищать министерство обороны, как они это уже делали. Нравится это кому-то или нет, есть такое право у президента или нет. Появление такого персонажа, как этот - это уже никуда не годится", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский умный и серьезный человек, он хорошо учится. Не думаю, что он способен сделать хуже, - Полторак

Источник: https://censor.net.ua/n3130751
 
   
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Пропоную лисого з Кварталу!
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Ну как вариант, если Коломойский другого не скажет, то можно
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Коломойський повинен прямо говорити кого він хоче міністром оборони
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Развели тут! - орал он. - Бардак! И действительно, в кабачке был бардак.
Пол был залит дешевым вином, заплеван и завален окурками. Создавалось
впечатление, что каждый считал своим долгом если не наблевать на пол, то
хотя бы плюнуть или что-нибудь пролить. То и дело, ступая по лужам и
матерясь, проходили офицеры. За соседним столиком четверо эсэсовцев грязно
приставали к смазливой официантке. Ей это нравилось, и она глупо хихикала.
В углу, уткнувшись лицом в салат из кальмаров, валялся пьяный унтерофицер
без сапог, но в подтяжках. Иногда он начинал недовольно ворочаться и
издавал громкие неприличные звуки. Два фронтовика, попивая шнапс у стойки,
тихо разговаривали о событиях на Курской дуге. Молоденький лейтенантик в
компании двух девушек подозрительной наружности громко распинался о том,
какой он молодец, и как хорошо он стреляет из пистолета
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Учитывая зашкварность НГШ, думаю тут кадр будет не лучше, Опарыш, который советник Зели норм вариант, глав барыга в армии, начинал при Полковнике, ушел вместе с овощем. Отвратительный человек, в стиле ЗекоМандюков
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Думаю, что толстый Юзик - самая мощная кандидатура.....
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На нього бронежилет треба по спецзамовленню робити...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет по нацбезопасности поддержит увольнение Полторака, когда Зеленский представит своих кандидатов на министра обороны
 
 
 
 
 
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