 Комитеты ВР поддержали увольнение Климкина и Грицака

Соответствующие решение члены комитетов приняли на заседании в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Так, комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту определиться путем голосования относительно представления президенту об увольнении председателя Службы безопасности Украины. "Предлагаем вынести этот вопрос на рассмотрение зала", - сказал председатель комитета Сергей Пашинский.

Также члены Комитета ВР по иностранным делам поддержали проект постановления Президента Владимира Зеленского №10346 "Об увольнении Климкина П.А. с должности министра иностранных дел Украины".

По словам председателя комитета Анны Гопко, будет также зарегистрирован комитетский проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, поскольку им было подано соответствующее заявление в ВР.

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