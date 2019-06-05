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 Политика Украины
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 Комитеты ВР поддержали увольнение Климкина и Грицака

Комитеты Верховной Рады поддержали президентские проекты постановлений об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.

Соответствующие решение члены комитетов приняли на заседании в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Так, комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту определиться путем голосования относительно представления президенту об увольнении председателя Службы безопасности Украины. "Предлагаем вынести этот вопрос на рассмотрение зала", - сказал председатель комитета Сергей Пашинский.

Также члены Комитета ВР по иностранным делам поддержали проект постановления Президента Владимира Зеленского №10346 "Об увольнении Климкина П.А. с должности министра иностранных дел Украины".

По словам председателя комитета Анны Гопко, будет также зарегистрирован комитетский проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, поскольку им было подано соответствующее заявление в ВР.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130749
 
 
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Ахахахаха!
"Следствие по факту покушения на жизнь Шокина не стоит на месте", - Грицак

"Без разрешения следователя я, правда, не имею права разглашать эти сведения. ... Поверьте, что информация будет, мы в этом направлении работаем, и следствие работает, мы не стоим на месте, мы прекрасно понимаем, что нас за это спросят", - заявил Грицак.

....... і шо? Герой України мати його так!
Комитеты ВР поддержали увольнение Климкина и Грицака - Цензор.НЕТ 9123
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Я ж цим питанням не переймався?
Ні.
А ти, Саша, вліз в цей діалог, бо тебе щось зачепило?
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А толку, Гросю тоже поддержали в комитете а в Раде БПП и НФ отказались увольнять.
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не підтримували звільнення Гройсмана в комітеті, а лише запропонували визначитися всій Верховній Раді. А відмовились підтримували тому, що зебіл не запропонував іншої кандидатури на посаду Прем'єра.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитеты ВР поддержали увольнение Климкина и Грицака
 
 
 
 
 
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