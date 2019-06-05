 Комитеты ВР поддержали увольнение Климкина и Грицака

Соответствующие решение члены комитетов приняли на заседании в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Так, комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту определиться путем голосования относительно представления президенту об увольнении председателя Службы безопасности Украины. "Предлагаем вынести этот вопрос на рассмотрение зала", - сказал председатель комитета Сергей Пашинский.
Также члены Комитета ВР по иностранным делам поддержали проект постановления Президента Владимира Зеленского №10346 "Об увольнении Климкина П.А. с должности министра иностранных дел Украины".
По словам председателя комитета Анны Гопко, будет также зарегистрирован комитетский проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, поскольку им было подано соответствующее заявление в ВР.
"Следствие по факту покушения на жизнь Шокина не стоит на месте", - Грицак
"Без разрешения следователя я, правда, не имею права разглашать эти сведения. ... Поверьте, что информация будет, мы в этом направлении работаем, и следствие работает, мы не стоим на месте, мы прекрасно понимаем, что нас за это спросят", - заявил Грицак.
....... і шо? Герой України мати його так!
Ні.
А ти, Саша, вліз в цей діалог, бо тебе щось зачепило?
краину