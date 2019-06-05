«Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта", - Зеленский на встрече с Туском»

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Администрации Президента.
"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - приводит слова Зеленского на встрече с Туском пресс-служба администрации украинского президента в среду днем.
"Европейская интеграция – это обеспечение системных внутренних изменений в государстве, имплементация реформ и обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС. Это гарантия независимости Украины, благосостояния украинцев, ускоренного экономического роста", - подчеркнул Зеленский.
как там "без кортежей, без друзей-кумовьев, новые лица.. . открытые списки, зп по 4000 долларов, куплю квартиру шахтеру, конкурса на места, открытость к прессе и народу ..." список бесконечный)
Дійсно, треба ту квартиру відібрати назад.
Пєрєдай ***** і Скабєєвой, что порохоботи ЗА.
Украина завершила прошлый, 2018-й, год с наивысшим за 7 лет ростом ВВП, а также с самой низкой за последние 5 лет инфляцией.
Об этом рассказал в интервью изданию Central Banking глава Нацбанка Яков Смолий. Интервью обнародовала пресс-служба НБУ.
"Оккупация Крыма и российская агрессия на востоке Украины (в 2014 году, - ред.) вызвали большое падение ВВП и значительно повлияли на экономику Украины в то время. Однако, это не имело значительного влияния на политику центрального банка. Украинский бизнес смог адаптироваться к ситуации и переориентироваться на другие экспортные рынки, кроме России. Поэтому поступления от экспорта сейчас растут. Их сейчас достаточно, чтобы мы могли чувствовать себя уверенно в нашем новом валютном режиме, который был введен в 2015 году. Это хорошо видно в статистических данных по 2018 году. Рост ВВП был самым высоким за семь лет - на уровне 3,3 %, валютные резервы выросли до 20,8 миллиардов долларов США, а инфляция была самой низкой за пять лет", - подчеркнул Смолий.
Результаты 2х недель вазелина:
путлер чому досі Україну не захопив?
гривня за доллар за прогнозами порохоботів у цьому місяці повинна була бути по 60
і ніхто (крім кернеса ,петіного друга) не відстояв перед путіним на колінах
отакі з вас баби-ванги
Балабол
Гнетущая атмосфера, как в тюрьме...
Юнхєр плакал....
От дивітся, Порошененко відразу в день голосування поздоровив Зеленського з перемогою (не нив як Бабушка: «Ми зайняли друге місце, ми вимагаємо перерахунку голосів»)
Далі, «порохоботи» Полторак, Клімкін, Гроссман і т. д. подали у відставку.
Це про них кричали: «Ані до послєднєго цепляются за власть !!!!!»
А от як раз, ті хто кричав не поспішають самі подавати у відставку.
Почєму так?
Зеля, вступление Украины в ЕС до её вступления в НАТО- это оккупация парашей большей части Украины. Ты насчёт этого "рехверендум" собрался проводить? Вот так в вариантах ответов и напиши.
Дивись.
От Порошенко відразу в день голосування поздоровив Зеленського з перемогою (не нив як Бабушка: «Любі маї. Порошенко здійснив ще один злочин! Ми зайняли друге місце, ми вимагаємо перерахунку голосів. Порошенко вкрав наші галаси !!!!»)
Далі, «порохоботи» Полторак, Клімкін, Гройссман і т. д. подали у відставку.
Це про них кричали: «Ані до послєднєго цепляются за власть !!!!!»
А от як раз, ті хто кричав не поспішають самі подавати у відставку.
Почєму так?
А взагалі то правильні слова, будемо дивитися як Зе проводитиме рехверендум, щоб закінчити війну із паРашею!!!