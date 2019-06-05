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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1643) Россия (72967) Туск (471) Евросоюз (12459)

 "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта", - Зеленский на встрече с Туском

Глава Украинского государства Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что членство Украины в Европейском Союзе не только похоронит имперские амбиции России, но и значительно поспособствует демократическим преобразованиям как в самой РФ, так и на всем постсоветском пространстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Администрации Президента.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - приводит слова Зеленского на встрече с Туском пресс-служба администрации украинского президента в среду днем.

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"Европейская интеграция – это обеспечение системных внутренних изменений в государстве, имплементация реформ и обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС. Это гарантия независимости Украины, благосостояния украинцев, ускоренного экономического роста", - подчеркнул Зеленский.

Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта, - Зеленский на встрече с Туском 01

Источник: https://censor.net.ua/n3130747
 
   
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Смерть российского проекта- это распад раши..
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Смерть российского проекта- это распад раши..
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вазелину брехать - не привыкать))
как там "без кортежей, без друзей-кумовьев, новые лица.. . открытые списки, зп по 4000 долларов, куплю квартиру шахтеру, конкурса на места, открытость к прессе и народу "Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту", - Зеленський на зустрічі з Туском - Цензор.НЕТ 4683 ..." список бесконечный)
"Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту", - Зеленський на зустрічі з Туском - Цензор.НЕТ 8382
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ну да.. куда ему до армии мовы виры!!!
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Ваш зеклован все больше и больше под януковоща косит.
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потерпи пяток... опять твоего батона изберут..ну если не посадят)
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а за які гроші канал прямий купив ту квартиру? за петіни які він у України вкрав.він же вкрав і канал тоніс(зараз прямий).
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«Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта", - Зеленский на встрече с Туском»

Пєрєдай ***** і Скабєєвой, что порохоботи ЗА.
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У тебе в голові: як «в домє Облонскіх»...

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підтримую Туска, який мав зустріч з ЗЕ
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переписывают методички,щас набегут расскажут шо это их заслуга.
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УКРАИНА ЗАВЕРШИЛА 2018 ГОД С НАИВЫСШИМ ЗА 7 ЛЕТ РОСТОМ ВВП И САМОЙ НИЗКОЙ ЗА 5 ЛЕТ ИНФЛЯЦИЕЙ, - НБУ
Украина завершила прошлый, 2018-й, год с наивысшим за 7 лет ростом ВВП, а также с самой низкой за последние 5 лет инфляцией.
Об этом рассказал в интервью изданию Central Banking глава Нацбанка Яков Смолий. Интервью обнародовала пресс-служба НБУ.
"Оккупация Крыма и российская агрессия на востоке Украины (в 2014 году, - ред.) вызвали большое падение ВВП и значительно повлияли на экономику Украины в то время. Однако, это не имело значительного влияния на политику центрального банка. Украинский бизнес смог адаптироваться к ситуации и переориентироваться на другие экспортные рынки, кроме России. Поэтому поступления от экспорта сейчас растут. Их сейчас достаточно, чтобы мы могли чувствовать себя уверенно в нашем новом валютном режиме, который был введен в 2015 году. Это хорошо видно в статистических данных по 2018 году. Рост ВВП был самым высоким за семь лет - на уровне 3,3 %, валютные резервы выросли до 20,8 миллиардов долларов США, а инфляция была самой низкой за пять лет", - подчеркнул Смолий.
Результаты 2х недель вазелина:
"Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту", - Зеленський на зустрічі з Туском - Цензор.НЕТ 6008
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А тебе порохоботик видимо только на свиноферме дают заработать? Почисти какашки под ногтями быдло ))))
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Владимир не соизволите ли вы вместе с зе командой сходить на..уй?
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а бені чому приватбанк не повернули?
путлер чому досі Україну не захопив?
гривня за доллар за прогнозами порохоботів у цьому місяці повинна була бути по 60
і ніхто (крім кернеса ,петіного друга) не відстояв перед путіним на колінах
отакі з вас баби-ванги "Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту", - Зеленський на зустрічі з Туском - Цензор.НЕТ 9569
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з промислової держави перетворилися на аграрно-промислову,інвестиції падають завдяки продажним судам та рейдерству ще раз поДякуй ***** таку мафію розбудував спробуй тепер знищити.
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Все это делает не президент а кабинет министров , президент поменялся , министры остались . Кто не дорабатывает ?
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Пэдра пять лет трещал про ЕС, но воз и ныне там.. И этот туда же.
Балабол
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«Благодарю Тебя Боже, что мы снова в Стране Казаков. Два года, которые мы прожили в Московии, наши уста были заперты на замок, наш ум в тюрьме.В той стране никто не может чувствовать себя хоть немного свободным. Мы там забыли, что такое радость и смех. За каждым нашим шагом следили московиты». - Антиохийский патриарх Макарий III после пребывания в1654 -1656 гг в Москве Записал его писарь Павел Алеппский.
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и сейчас то же самое: в Московии, даже в аэропорту Шереметьево, с первых шагов после выхода из самолёта сразу чувствуешь тяжёлую атмосферу несвободы: угрюмое недоброжелательство в колючих взглядах пограничников ФСБ с каменными мёртвыми мордами, бесцеремонное хамство таможенников, полное отсутствие радости и непринуждённости на лицах пассажиров.

Гнетущая атмосфера, как в тюрьме...
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.....интересно, кто ему тексты сейчас кропает- всё те же с КВ-95 ?
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А, как он на роялє мастєрскі сиграл «Оду к радості»...
Юнхєр плакал....

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а шо именно тебе не понравилось в тексте Зеленского? давай обсудим,не стесняйся
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.....у тебя проблемы с восприятием и осмыслением читаемого ?.....так ты не стесняйся,обращайся, я помогу...
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согласен! Президент сильно сказал,про смерть *********,достойно уважения!
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Мені абсолютно фіолетово - з яким Президентом Україна прийде до НАТО та ЄС... Лише порохоботи страждають чомусь.
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З Януковичем вже шла тільки не дійшла. А він теж перший візит зробив в Бруссель. А тобі фіолетово, що Зеломойський це другий Януковощ.
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Ща порохоботы станут раком, прочитают слова задом на перёд и скажут шо Зеленский клоун
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Вот ти такой умний, скажи :

От дивітся, Порошененко відразу в день голосування поздоровив Зеленського з перемогою (не нив як Бабушка: «Ми зайняли друге місце, ми вимагаємо перерахунку голосів»)
Далі, «порохоботи» Полторак, Клімкін, Гроссман і т. д. подали у відставку.
Це про них кричали: «Ані до послєднєго цепляются за власть !!!!!»
А от як раз, ті хто кричав не поспішають самі подавати у відставку.
Почєму так?
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"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта".
Зеля, вступление Украины в ЕС до её вступления в НАТО- это оккупация парашей большей части Украины. Ты насчёт этого "рехверендум" собрался проводить? Вот так в вариантах ответов и напиши.
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Дочь заціпило порохоботів. Мабуть методичку не передали,або кінули на рошенки.
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О, може ти знаєш.
Дивись.
От Порошенко відразу в день голосування поздоровив Зеленського з перемогою (не нив як Бабушка: «Любі маї. Порошенко здійснив ще один злочин! Ми зайняли друге місце, ми вимагаємо перерахунку голосів. Порошенко вкрав наші галаси !!!!»)
Далі, «порохоботи» Полторак, Клімкін, Гройссман і т. д. подали у відставку.
Це про них кричали: «Ані до послєднєго цепляются за власть !!!!!»
А от як раз, ті хто кричав не поспішають самі подавати у відставку.
Почєму так?
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Хто це Зелебенському промову нашрайбав, воно саме на такі думки не здатне!!!
А взагалі то правильні слова, будемо дивитися як Зе проводитиме рехверендум, щоб закінчити війну із паРашею!!!
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Маладес Зеля, ты попал точно в ********** дупло. Браво!
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Сказал правильно, это вселяет оптимизм.
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это лозунги с бумажки по аналогии с $4000. им грош цена
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Не віриться, ніби реінкарнація Петра Олексійовича...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта", - Зеленский на встрече с Туском
 
 
 
 
 
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