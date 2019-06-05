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Все про:больница (614) война (3473) Россия (72967) Сирия (2786) бомбардировка (307)

 Сирийская оппозиция обвиняет Россию в бомбежке больниц, - Gazeta Wyborcza

По словам врачей из Сирии, Россия бомбит больницы, координаты которых они передали в ООН. Международная организация предупреждают Россию, что по этим точкам нельзя наносить удары, но россияне прицельно бомбят больницы.

Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На севере Сирии, где продолжается последнее крупное наступление режима Башара Асада, врачи начали скрывать свои клиники от ООН. Организация делится своими данными с Россией, а та отправляет боевые самолеты, чтобы сравнять с землей и без того разбитые войной медицинские учреждения.

"Большинство наших партнеров уже не передают ООН данные о месте нахождения больниц. Только за последний год были атакованы шесть из них. А в этом месяце еще восемь подверглись удару, когда мы передали их координаты ООН. Теперь большинство неправительственных организаций, которые работают в Сирии, решили раз и навсегда с этим покончить", - цитирует издание слова сирийского врача Мухаммада Захира.

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"Видел больницу, высеченную в скале, в сердце горы. Внешне она похожа на пещеру, но внутри действует вполне нормально", - рассказал журналистам председатель организации MedGlobal доктор Захер Саглул, который недавно побывал в Идлибе.

"Даже такие больницы можно было бомбардировать и вывести из строя. Они используют специальные ракеты, которые каждый раз все лучше уничтожают медицинские учреждения. И так каждый день", - добавляет он.

"ООН - не информационное агентство, чтобы сообщать, какие больницы были уничтожены. Организация должна хранить такие данные и хотя бы осуждать виновных в бомбардировках. А тем временем все указывает на то, что не было создано ни одной следственной группы. Никто не пытается привлечь виновных к ответственности. Люди в Сирии спрашивают, зачем им вообще ООН", - рассказал Саглул.

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Всего активисты подсчитали, что за последний месяц силы сирийского режима и России разбомбили 25 больниц. Президент Башар Асад и его российский союзник вместе пытаются отобрать у оппозиционных сил их последний бастион в Идлибе, на севере страны. Здесь они уничтожили девять больниц, информацию о расположении которых активисты и врачи передали ООН.

Теоретически организация сообщает эту информацию России из добрых намерений, рассчитывая, что ее военные во время бомбардировок будут обходить медицинские учреждения. И если Кремль не будет учитывать предупреждения, можно будет привлечь его к ответственности. Ведь получается, что он знал о расположении больниц, но они все равно пострадали.

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Но сирийские врачи говорят, что все происходит совсем не так. Как только координаты попадают в руки Москвы, больницы сразу же подвергаются атаке. А ежедневное спасение больных и раненых становится невозможным. Не помогает даже создание мобильных госпиталей и передвижение их с места на место, подытоживает Gazeta Wyborcza.

Источник: https://censor.net.ua/n3130746
 
 
 Топ комментарии
 
Сирийцы - не чурки, во первых, а во-вторых, они также ведуть борьбу с уродами козломордыми. А враг моего врага - друг.
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Сирия. Русский мир пришёл.
Сирийская оппозиция обвиняет Россию в бомбежке больниц, - Gazeta Wyborcza - Цензор.НЕТ 4644
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Ну в больницах нет ПВО. Где ж еще руским сокалам бомби кидать.
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там люди гибнут, а тебе все шуточки, мр@зь.
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А потом во всяких магнитогорсках газ взрывается.
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так это любимое занятие ихтамнетов... только по больницам - чтобы вдруг не ответили
и ООН координаты хорошо ...подгоняет... (халатность или умысел?)
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ООН специально данные им передает или как это понимать?
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у нас в стране, каждый день 1-2 погибших на войне, и я должен волноваться за каких то чурок?
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Сирийцы - не чурки, во первых, а во-вторых, они также ведуть борьбу с уродами козломордыми. А враг моего врага - друг.
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Было бы печально, если бы сирийцы так думали об украинцах.
Есть простое понятие человечности. Впрочем, это не вам.
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Из дневника Патрика Гордона (1635-1699) генерал-лейтенант русской службы 1661- 1699, оценка московитов: «Люди угрюмы, алчны, скаредны, вероломны, лживы, высокомерны и деспотичны - когда имеют власть, под властью же - смиренны и даже раболепны, неряшливы и подлы, однако при этом кичливы и мнят себя выше всех прочих народов». И время на их умственных способностях не отразилось.﻿
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Ну в больницах нет ПВО. Где ж еще руским сокалам бомби кидать.
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Это все, что нужно знать о "русском мире"
В одном факте вся сущность!
ООН дает сведения где больницы, что бы их случайно не разбомбили.
А они прицельно их уничтожают!
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Да ладно.
Там же написано что ООН не расследует попадание по больницам,значит знает для чего дает координаты.
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Допоможемо спільно здохнути всім москалям на Землі.
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Уже давно дали ответ на все вопросы....
"Путин подчеркнул, что в Сирии Россия ведет не войну, а проводит отдельные операции с участием воздушных сил, систем противовоздушной обороны, разведки, которые не связаны "с серьезной нагрузкой на бюджет".
"Мы просто часть этих средств направляем туда для проведения операции в Сирии. Лучшего учения трудно себе представить. Мы, в принципе, достаточно долго можем там тренироваться без существенного ущерба для нашего бюджета", - заявил российский президент.
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"По словам врачей из Сирии..." Рассказывать можно все, что угодно (писать тоже). А гаджеты у сирийцев имеются, или там каменный век? Сняли бы хоть один налет - может и веры больше было. А польская газета подтвердила бы свою статью фактом.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСирийская оппозиция обвиняет Россию в бомбежке больниц, - Gazeta Wyborcza
 
 
 
 
 
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