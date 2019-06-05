 Проведены 3 следственных эксперимента, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Надеюсь, дело пойдет в суд через 6 месяцев, - Труба о расследовании убийства Кирилла Тлявова

Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности , который посвящен ситуации с убийством Кирилла Тлявова, глава ГБР Роман Труба, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Труба подтвердил то, что первые сообщения в СМИ касались того, что ребенок якобы сам упал. По этому поводу в реестр внесены ведомости о производстве, которое имеет целью проверить, не являлась ли эта версия попыткой скрыть вину полицейских.
Также Труба объяснил открытие производства по ст. 115 (Умышленное убийство): "Полицейские знали, как обращаться с оружием и были осведомлены, к чему может привести неосторожное обращение с ним".
По поводу квалификации преступления Труба заявил, что неизвестно останутся ли текущие статьи в квалификации и в дальнейшем.
По его данным, в деле уже проведены 3 следственных эксперимента, два дополнительных осмотра места происшествия, допрошены свидетели. Также назначены несколько судебных экспертиз.
Он также сообщил, что установлено, из какого оружия стреляли, однако само орудие преступления пока найти не удалось.
Труба уверил, что ГБР качественно проведет расследование, чтобы виновники понесли наказание.
"Цель ГБР - как можно скорее провести расследование и передать дело в суд. Задержка может быть связана с проведением экспертиз. Я надеюсь, что дело пойдет в суд через 6 месяцев", - заявил Труба.
Отвечая на вопрос Мустафы Найема, каким образом был установлен факт алкогольного опьянения, если задержанные отказались от проведения экспертизы. Труба сообщил, что это установлено во время допросов, а также в ходе расследования полиции.
Нардеп Сотник задала вопрос по поводу отсутствия экспертизы, подтверждающей алкогольное опьянение стрелявших. По ее словам, это может привести к тому, что в суде это отягощающее обстоятельство не будет подтверждено. Труба уверил, что у следствия есть достаточно свидетельств, подтверждающих это.
Замгенпрокурора Анжела Стрижевская отметила, что все процессуальные действия полиции и ГБР находятся под контролем ГПУ.
Она сообщила, что устанавливается возможность причастности к преступлению других лиц.
Первичную квалификацию - нанесение тяжких телесных повреждений Стрижевская назвала никчёмной.
"Версия "умышленное убийство" проверяется", - добавила она.
В свою очередь, глава Нацполиции Князев заявил, что он не видит фактов того, что местная полиция пыталась скрыть вину своих коллег, квалифицировав происшествие по относительно лёгкой статье. Сейчас продолжается служебное расследование. А отвечая на вопрос не означает ли первоначальное заявление родителей о том, что ребенок упал оказание давления на них, Князев сказал, что ребенок упал на глазах других людей.
"Дальнейшие детали уточнит следствие", - заверил глава Нацполиции.
Замглавы МВД Вадим Троян, в свою очередь, сообщил, что данное расследование находится на личном контроле министра Арсена Авакова.
Он подтвердил, что один из обвиняемых был уволен из Нацполиции, однако был восстановлен в должности судом.
Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
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Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.
Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.
Наку.й женіть цього "правовєда". Якщо людина із юр.освітою подібне заявляє, то це свідчить лише про дві речі: 1- він придбав диплом і цієї освіти не має, 2 - (і що набагато страшніше) він готовий порушувати Закон, маніпулюючи ним, щоби комусь догодити. Не важливо кому, владі, чи народу. Важливо що він це робить свідомо та умисно. Після цієї справи, нам зо два десятки подібних "правоведів" потрібно саджати...
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
07.02.2003 N 2
Про судову практику в справах
про злочини проти життя та здоров'я особи
26. У випадках, коли особа, яка позбавила потерпілого життя
чи заподіяла йому тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження,
передбачала можливість настання шкідливих наслідків своїх дій чи
бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення
(злочинна самовпевненість), або ж не передбачала можливості
настання таких наслідків, хоча повинна була й могла їх передбачити
(злочинна недбалість), її дії слід розглядати як убивство через
необережність чи заподіяння необережного тяжкого або середньої
тяжкості тілесною ушкодження і кваліфікувати відповідно за ст. 119
чи ст. 128 КК ( 2341-14 ).
Не можна, зокрема, розглядати як умисне вбивство випадки,
коли смерть потерпілого настала від ушкодження, одержаного при
падінні від поштовху чи удару, якщо винний не бажав або свідомо не
припускав настання таких наслідків. Такі дії, залежно від змісту
суб'єктивної сторони злочину, можуть кваліфікуватись як убивство
через необережність чи як умисне тяжке тілесне ушкодження, що
спричинило смерть потерпілого.
По этой логике все наезды со смертельным исходом на пешеходов, переходящих проезжую часть на разрешающий сигнал, следует квалифицировать как "умышленное убийство.
Ибо водители знают как обращаться с автомобилем, знают что авто источник повышенной опасности.
нєт убійства - ніхто не стриляв, пушки нема. А от де пуля, інтірєсно?! Похоже шо пулю щас "додєливают" для какой-то хорошей вєрсії - тіпа, так расплескалась, шо ні на шо нєпохожа. Даже мєталл нє опрєдєліть. Мо, даже і нє мєтал ето? І ващє, бил лі мальчік?