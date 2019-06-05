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 На Херсонщине сотрудники Национального природного парка "Нижнеднепровский" попались на взятке 25 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили в получении взятки должностных лиц Национального природного парка "Нижнеднепровский" в Херсонсокой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Херсонщине сотрудники Национального природного парка Нижнеднепровский попались на взятке 25 тыс. грн, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что руководители двух научно-исследовательских природоохранных отделений заповедника требовали 25 тысяч гривен от местного предпринимателя. В эту сумму злоумышленники оценили стоимость ежемесячного "абонемента" на вылов рыбы в водоемах парка без оформления необходимых разрешительных документов и непривлечение коммерсанта к предусмотренной природоохранным законодательством ответственности. В качестве курьера дельцы привлекли к сделке своего знакомого.

Правоохранители задержали посредника в областном центре при получении 15,5 тысяч гривен - части взятки.

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В рамках открытого уголовного производства обоим чиновникам объявлено о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, посреднику - по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 УК.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других возможных фактов противоправной деятельности должностных лиц.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130741
 
 
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"Обілечування" працює у всіх областях і у всіх "галузях незаконного народного господарства".
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И откуда брелочники узнали о взятке. Наверняка нужно пристроить своего человечка.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Херсонщине сотрудники Национального природного парка "Нижнеднепровский" попались на взятке 25 тыс. грн, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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