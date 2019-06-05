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 Политика Украины
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Все про:Львов (3464) Садовый (432)

 Мэр Львова обвинил "владельца Львовской табачной фабрики" в организации нападений на чиновников, - СМИ

Мэр Львова Андрей Садовый обратился в правоохранительные органы из-за угроз со стороны депутата Львовского городского совета и, по данным СМИ, владельца Львовской табачной фабрики Геннадия Козловского.

Об этом, как пишут Українські новини, сообщило интернет-издание Zahid.net.

"Я прошу правоохранительные органы проверить причастность к организации нападений депутата горсовета от "Блока Петра Порошенко" Геннадия Козловского, который называет себя собственником табачной фабрики и крупной строительной компании Avalon", – заявил Андрей Садовый.

По данным СМИ, 48-летний Козловский является собственником Львовской (Винниковской) табачной фабрики. Эту фабрику подозревают в возможном производстве и продаже нелегальных сигарет. Так, еще в 2015 г. глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что эта фабрика является главным поставщиком сигаретной контрабанды из Украины в Евросоюз.

Как сообщалось, Львовская (Винниковская) табачная фабрика может быть причастна к нарушению закон "О рекламе" из-за рекламы под видом воды сигарет Marvel.

Также скандальный депутат горсовета владеет футбольным клубом "Рух" (Винники), львовским "Гранд Отелем", несколькими ресторанами в центре Львова. За прошлый год Козловский задекларировал более 48 млн грн доходов.

Как сообщают СМИ, 24 мая псевдоактивисты из нескольких националистических организаций облили краской двух сотрудников мэрии Геннадия Васькива и Евгения Бойко, в результате чего Бойко потерял зрение на один глаз.

29 мая представители этих же организаций выломали двери в здании Львовского горсовета и побили сотрудников "Муниципальной варты".

Источник: https://censor.net.ua/n3130739
 
 
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Так вот они какие эти самые козлы,которые мешают нам жить ...
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Нічого страшного.
Скоро БПП зникне, а значить і усі їх вчинки втратять свій кримінал.
Тепер вони почнуть все з нового листа, але під назвою ЕС.
Там ті ж самі з тим же керівником.
Ребрендінг зробили. Садовый обвинил депутата от БПП Козловского в организации нападений на депутатов Львовского горсовета - Цензор.НЕТ 1013
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Козловський У Бпп тимчасово..
типово для бізнесменів різного калібру купувати депутатське місце у партії влади.
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нічособі який сміливий став?!
а соплі під час "смітникової блокади" чого жував й прізвищ не назиавав?!
сикотно було?
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Жарти жартами,але Козловський фактично привласнив єдине велике озеро - Винниківське - куди львівяни (і жителі Винник) могли приїзджати і купатись...Є ще Наварія і Ясинець - але досить далеко...Під видом будівництва футбольної бази забрав озеро,а заодно і кілька гектарів лісу і полів...Поміг йому в тому голова винниківської міськради Квурт,якого він пхає на всі центральні телеканали...Зараз він в області олігарх місцевого розливу номер один,ннічого і нікого не боїться,утримує цілу армію активістів...Ну а як він себе веде - наберіть "львівська міська рада,комісія,Козловський",побачите його в повній красі...
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Як пан Мер 4 рази заробив на власниках МАФів.
1.Купівля ліцензії на торгівлю алкоголем.
2."ВІдкат" від власників донецьких торгівельних мереж ,що зайшли у Львів(за знищення дрібних конкурентів).
3. Рішення "в інтересах народу " з штрафами за невиконання.
4."Наливайки Садового" -(з встановленими кількома стільцями на вулиці і мікрохвильовками для розігріву бургерів" ,що оформлюються як "кафе" у міськраді.. З особистого дозволу пана Андрійка. Колишнім власникам МаФІВ прийдеться знову заплатити за ліцензію..Садовий звинуватив депутата від БПП Козловського в організації нападів на депутатів Львівської міськради - Цензор.НЕТ 9826
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Бойко втратив зір на одне око.

Точніше заявив Що одне око почало бачити гірше Садовий звинуватив депутата від БПП Козловського в організації нападів на депутатів Львівської міськради - Цензор.НЕТ 7277

Звичайно Це ніяк не впине на його основний робочий рефлекс-"загребущий рух руками до себе"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэр Львова обвинил "владельца Львовской табачной фабрики" в организации нападений на чиновников, - СМИ
 
 
 
 
 
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