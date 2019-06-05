 На "Азовстали" начали выводить из эксплуатации доменную печь №5

Агрегат выводят из эксплуатации навсегда. После завершения процесса охлаждения домну демонтируют.
Плановая остановка ДП №5 проводится экологически чистым способом. Данный технологический процесс включает в себя выдувку печи с опусканием слоя шихты и выходом воздуха и пара через трубопроводы.
Вместе с выводом из эксплуатации ДП №5 снизятся выбросы, что существенно уменьшит нагрузку на экологию Мариуполя.
Персоналу, закрепленному за данным агрегатом, будет предложено перейти как на вакансии в доменном цехе, так и на имеющиеся вакансии в других подразделениях комбината с возможностью переобучения и сохранения среднего заработка в период обучения.
Фсе низя этого допустить,давай выпускай с плакатами ровенских активистов,
скоро Зе доберется и до своего родного города Кривой Рог,и тоже сделает его чище
Это доменная печь.
Что умеет она печь?
Из руды железо печь.
Хреновая новына. Новына о снижении производственных ресурсов.
>Азовсталь начали строить в 30-е годы 20 века.
т.е. не дореволюционная, а довоенная. ну это меняет дело
Когда в 30-е годы строились заводы, рядом строился рабочий посёлок. И так уж получилось, что посёлок находится как раз в той стороне от металлургических предприятий, куда, согласно розе ветров, подавляющее количество дней в году дует ветер. Соответственно, в городе постоянно присутствуют все эти выбросы из труб.
Да и домны уже давно устаревший и неэффективный способ выплавки металла.