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 Общество
  1987  14
Все про:металлургия (290) Азовсталь (14)

 На "Азовстали" начали выводить из эксплуатации доменную печь №5

На металлургическом комбинате "Азовсталь" Группы Метинвест сегодня приступили к полной остановке доменной печи №5 (ДП №5).

Агрегат выводят из эксплуатации навсегда. После завершения процесса охлаждения домну демонтируют.

Плановая остановка ДП №5 проводится экологически чистым способом. Данный технологический процесс включает в себя выдувку печи с опусканием слоя шихты и выходом воздуха и пара через трубопроводы.

Вместе с выводом из эксплуатации ДП №5 снизятся выбросы, что существенно уменьшит нагрузку на экологию Мариуполя.

Персоналу, закрепленному за данным агрегатом, будет предложено перейти как на вакансии в доменном цехе, так и на имеющиеся вакансии в других подразделениях комбината с возможностью переобучения и сохранения среднего заработка в период обучения.

Источник: https://censor.net.ua/n3130734
 
 
 Топ комментарии
 
вопрос обнаруживает дремучее невежество гораздо лучше, чем ответ. Азовсталь начали строить в 30-е годы 20 века. Доменную печь - не перевозят, ее просто строят заново!
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скорее первое, ибо хер ее перевезешь
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Там всё немецкое, а после смерти членина всё назвали в честь его и всем сказали что это членин построил
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ахметова зеля опускает на деньги - правда зебилики ))))))
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как так,из самого загрязненного города в Украине,Мариуполь станет немного экологически чище.
Фсе низя этого допустить,давай выпускай с плакатами ровенских активистов,
скоро Зе доберется и до своего родного города Кривой Рог,и тоже сделает его чище
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не позорь индейцев ником срузгая срань
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Это дом или печь?
Это доменная печь.
Что умеет она печь?
Из руды железо печь.


Хреновая новына. Новына о снижении производственных ресурсов.
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печь дореволюционная или трофейная немецкая?
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Там всё немецкое, а после смерти членина всё назвали в честь его и всем сказали что это членин построил
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вопрос обнаруживает дремучее невежество гораздо лучше, чем ответ. Азовсталь начали строить в 30-е годы 20 века. Доменную печь - не перевозят, ее просто строят заново!
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ок, не специалист в доменных печах, но вот это что везут?
>Азовсталь начали строить в 30-е годы 20 века.
т.е. не дореволюционная, а довоенная. ну это меняет дело
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Доменная печь живет 15-17 лет, потом ее по частям взрывают и строят заново. И так во всем мире. Плюс домна - герметична и под давлением, поэтому загрязняет воздух от слова аж никак. Новость тупо ниочем
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а тут пишут, что срок службы 100 и более лет. и кому теперь верить?
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В Марике просто пипец творится.
Когда в 30-е годы строились заводы, рядом строился рабочий посёлок. И так уж получилось, что посёлок находится как раз в той стороне от металлургических предприятий, куда, согласно розе ветров, подавляющее количество дней в году дует ветер. Соответственно, в городе постоянно присутствуют все эти выбросы из труб.
Да и домны уже давно устаревший и неэффективный способ выплавки металла.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа "Азовстали" начали выводить из эксплуатации доменную печь №5
 
 
 
 
 
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