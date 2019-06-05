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 Украина экстрадировала в Турцию участника "Аль-Каиды" , - прокуратура

Участник "Аль-Каиды" экстрадирован из Украины в Турецкую Республику, где будет отбывать наказание

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Прокуратурой Киева по поручению Министерства юстиции Украины проведена экстрадиционная проверка в отношении гражданина Турецкой Республики, находившегося в международном розыске и осужденного за участие в вооруженной террористической организации "Аль-Каида".

В ходе экстрадиционной проверки иностранец пытался получить статус беженца в Украине, в предоставлении которого ему было отказано. Также защитой злоумышленника принимались попытки к обжалованию решения Министерства юстиции Украины о выдаче.

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Постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры города Киева об избрании в отношении гражданина Турецкой Республики экстрадиционного ареста для фактической передачи в Турецкую Республику.

По согласованию с компетентными органами Турции 3 июня состоялась фактическая передача злоумышленника.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130733
 
   
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подальше ціх довбнів від України треба,а то в них пахан плешивий карлик путін-*****!!!!
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