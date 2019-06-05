 Хроника нападений российских войск на фронте за 4 июня - доклад Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылой на пресс-службу Минобороны, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Александр Мотузяник.
На Луганском направлении вчера задокументировано пять фактов открытия противником огня по позициям Объединенных сил.
Ночь, а также первая половина дня там прошли относительно спокойно, но вечером враг активизировался.
Так, в десять утра в районе н.п. Золотое-4 вел огонь вражеский снайпер. С 18:50 до 19:00 противник со стороны с. Доломитное обстрелял оборонительные укрепления украинских войск вблизи Новолуганского, применив автоматические гранатометы и стрелковое оружие. В ответ наши защитники открыли огонь из аналогичных средств.
В половине десятого вечера российско-оккупационные войска открыли огонь практически из всего имеющегося у них пехотного вооружения по позициям Объединенных сил в районе Крымского. Обстрел противником велся по направлению с. Знаменка, и длился более часа. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины ответили оккупанту огнем из автоматических гранатометов и пулеметов, что заставило противника прекратить обстрел.
Уже поздно вечером были зафиксированы еще два краткосрочных провокационных обстрела с применением стрелкового вооружения вблизи Станицы Луганской и с. Золотое-1.
Противник вел огонь в направлении н.п. Николаевка и Золотое-5 соответственно. В обоих случаях наши защитники оружие в ответ не применяли.
Большинство вражеских огневых провокаций российско-оккупационные войска осуществили за прошедшие сутки на Донецком направлении. Там зафиксировано одиннадцать прицельных обстрелов со стороны противника, три из которых произошли с применением минометов.
Так, вчера в 05:15 утра противник в направлении с. Спартак выпустил два десятка мин 120-го калибра в сторону позиций Украинских войск вблизи Авдеевки, на что получил ответ от наших бойцов, которые применили СПГ и стрелковое оружие.
В 20:00 противник совершил повторный обстрел Авдеевки, снова применив минометы 120-калибра. На этот раз противник выпустил уже двадцать шесть мин и вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Этот враждебный обстрел наши защитники также не оставили без ответа.
Кроме минометов российско-оккупационные войска активно применяли противотанковые ракетные комплексы. Так вчера, в 17:40 в районе населенного пункта Новоселовка Вторая вооруженные формирования Российской Федерации коварно обстреляли автомобиль Вооруженных Сил Украины, который доставлял продукты питания на позиции подразделения Объединенных сил. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты, к сожалению двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения несовместимые с жизнью. Также ранение получил еще один украинский защитник, который был эвакуирован в военный мобильный госпиталь и получил надлежащую помощь.
В течение суток противник обстрелял еще ряд оборонительных позиций украинских войск, в частности вблизи н.п. Опытное, Пески, Чермалык, Павлополь, Талаковка и Водяное. Там оккупанты использовали преимущественно пехотное вооружение, включая гранатометы различных типов и вооружение боевых машин пехоты.
Всего за прошлые сутки на линии соприкосновения противник открывал огонь 16 раз. Подразделения Объединенных сил вели активные оборонительные действия, и применяли в ответ дежурные огневые средства.
По сообщению штаба операции Объединенных сил, за минувшие сутки, точным огнем на вражеские обстрелы, один оккупант из состава российско-оккупационных войск был ликвидирован и один ранен.
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Валерія Гонтарева провела санацію банківської системи України і втримала курс гривні тоді, коли його цілеспрямовано валили - під час боїв за Дебальцеве. Її зробили крадійкою та корупціонеркою. Не переконує навіть те, що наразі пані Гонтарева викладає в Лондонській школі економіки - їй і це у провину ставлять, втекла, мовляв.
Служба безпеки України стала реально ловити ворожу агентуру. Вона була ударною силою зачистки від сепаратистських елементів районів Одещини. Ми часто про це чули? Ні, ми чули про Семочка. І ще тони бруду на адресу голови СБУ Грицака.
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Організація Трансперенсі Інтернешнл стверджує - за 5 років президентства Петра Порошенка в рейтингу сприяння корупції Україна піднялася на 7 пунктів. Ситуація покращилася. Українські ЗМІ переконують нас у протилежному - все то фігня, корупції стало більше.
Влітку 2014 р. війська Сектору А генерала Колесника пробили коридор на Луганський аеропорт і практично оточили Луганськ. Війська сусіднього Сектору С генерала Борискіна звільнили Слов'янськ, Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ, Дебальцеве тощо, і практично взяли в оточення Горлівку і Стаханов. Здогадайтеся, хто став фігурантом корупційних скандалів? Правильно генерали Колесник і Борискін. А хто у нас взагалі не зацікавив знатних антикорупціонерів? Генерал Хомчак, відомий по Іловайську.
Диво й годі. Але чомусь варто було чиновникові, нардепу або генералу зробити щось справді корисне для країни - його зразу ж розбирали по кісточках і об'являли корупціонером. І навпаки. Хто взагалі не цікавив наших записних борців з корупцією? Їх не цікавили ті, хто:нічого корисного для України не робили,нічим себе не проявляли,дружили з грантоїдами-антикорупціонерами,не ставали на шляху в Коломойського.
С Коломойським все зрозуміло. Не зрозуміло з іншим. Чому антикорупціонерів найбільше цікавили ті особи, яких найбільше ненавиділа Москва? Здогадаєтеся?
пускай от дизентирии обсираются
петровская насосная станция попаснянского водоканала еще наша?
которая воду на лугандон качает
как только перестанут стрелять включитекино и немцы мля, они в нас стреляют, а мы им воду качаем
никому не интересно сколько столица лугандона может продержаться без воды?
200 000 000 гривен долга за воду сепары уже погасили? или Пеця им всё прастил?
если будет как мальдивский боров-сливаем воду,ищем нового.
Так скоро и назовете ОСС войной.
кто-то дал формулировку за 5 ЛЕТ?(чтобы использовать в официальных исках,заявлениях)