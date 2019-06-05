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 Политика Украины
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Все про:КС (1301) Айвазовская Ольга (86) досрочные выборы (23)

 Избирательная кампания может быть отменена, если КС признает указ президента о досрочных выборах неконституционным, - Айвазовская

В случае признания Конституционным судом неконституционности указа президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов избирательная кампания может быть отменена.

Об этом написала председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Избирательный процесс является непрерывным и не может быть временно приостановлен, поэтому следствием однозначного – если оно таким будет – решения может быть только отмена и прекращение кампании в целом", - написала Айвазовская.

Она напомнила, что законы, подзаконные акты, указы или их отдельные положения теряют силу в день принятия решения КС.

По словам Айвазовской, Конституционный суд может указать в решении порядок и сроки его выполнения, а также возложить на государственные органы власти контролирующую функцию.

Она подчеркнула, что без определения порядка исполнения решения КС, если оно будет принято в пользу истцов, у ЦИК, избиркомов, субъектов избирательного процесса, парламента и правительства будет возникать немало проблем, и как следствие – правовая неопределенность.

Айвазовская отметила, что официальная стоимость избирательной кампании для государственного бюджета – около 2 млрд грн, поэтому признание конституционности/ неконституционности указа в сжатые сроки имеет свою цену для налогоплательщиков и участников выборов, которые не только должны собрать финансовый ресурс и прозрачно его потратить, а и оценивать последствия.

"Решение необходимо принимать в кратчайшие сроки и с четким алгоритмом/формой его реализации", - написала председатель правления гражданской сети "Опора".

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, внеочередные выборы народных депутатов состоятся 21 июля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд признал "неотложным" производство по иску ряда нардепов о законности роспуска Рады Зеленским

Источник: https://censor.net.ua/n3130727
 
 
 Топ комментарии
 
А там половина судей пороха, могут учудить!
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Цензору - ФЕ за это сообщение. Зачем мне разрыв мозга от мыслей - кто такая "Айвазовская" без имени и должности? Соседка автора текста? Теряете мое читательское уважение...
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А там половина судей пороха, могут учудить!
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Они не самоубийцы... Да и Порошенко ещё пожить немного хочет.
Так, что выборы не отменят.
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Може бути відмінений поточний склад Конституційного Суду, відмінений по факту неспроможністі суддів виносити рішення.
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..Ну ти загнув Избирательная кампания может быть отменена, если КС признает указ президента о досрочных выборах неконституционным, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 399 ..Вони ж *дерево * на сім років ! Избирательная кампания может быть отменена, если КС признает указ президента о досрочных выборах неконституционным, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 1169
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Вопрос в том,а нужен ли Народу Украины такой Конституционный Суд,который обслуживает олигархов и Барыг грабящих его???
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шустрик,нужен...конституционный суд прописан в действующей Конституции.и отменять его можно только конституционным большинством верховной рады.иногда надо понимать законодательство...а не народ к беззаконию подбуривать.
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В Киеве и в Суде сепаров много,больше чем в самом Донецке..!!
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росспуск незаконен єто очевидно даже самому виновнику торжества.

Мямлило шо то про "політичну доцільність" и рейтинги.
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а вторая половина уже коломойшины?и когда он успел их туда насовать?
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Зеленский: если нарушу закон, то уйду в отставку сам. (с)
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цей хрипатий сам не піде поки його не винесуть звідти....
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Кивалов подготовил в своём учреждении тысячи своих учеников.....
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что за гражданская такая сеть?
Опора???
ща погуглю ху из айвазовская
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Правильно. А деньги потрачение на "вибори " пущай зеля вернет из своего кармана.
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Тебе Порошенко уже вернул деньги, разворованные его свинарчуками?
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хорощо что ти понимаєш шо и зеля и свинарчуки ничем не отличаются
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ну так подонок Порошенко вернул тебе деньги или нафуй посла тебя?
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Козломордый а я знаю - что у тебя украл Порошенко...
Он украл у тебя рюззький мир!

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Кулегі уже пригрілися, але ж іще внуків треба по Європам распихать, а не у всіх)) Избирательная кампания может быть отменена, если КС признает указ президента о досрочных выборах неконституционным, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 70
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Да хоть 10 компаний подряд, ворам больше ничего не светит, ну будет Юлька вместо Вовки, Петьке будет легче? Сомневаюсь.
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председатель правления гражданской сети "Опора" - нету чем пиариться, чтобы не забыли?
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Цензору - ФЕ за это сообщение. Зачем мне разрыв мозга от мыслей - кто такая "Айвазовская" без имени и должности? Соседка автора текста? Теряете мое читательское уважение...
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Если Конституционный Суд отважится признать неконституционным неконституционный указ Зе.
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Развели тут! - орал он. - Бардак! И действительно, в кабачке был бардак.
Пол был залит дешевым вином, заплеван и завален окурками. Создавалось
впечатление, что каждый считал своим долгом если не наблевать на пол, то
хотя бы плюнуть или что-нибудь пролить. То и дело, ступая по лужам и
матерясь, проходили офицеры. За соседним столиком четверо эсэсовцев грязно
приставали к смазливой официантке. Ей это нравилось, и она глупо хихикала.
В углу, уткнувшись лицом в салат из кальмаров, валялся пьяный унтерофицер
без сапог, но в подтяжках. Иногда он начинал недовольно ворочаться и
издавал громкие неприличные звуки. Два фронтовика, попивая шнапс у стойки,
тихо разговаривали о событиях на Курской дуге. Молоденький лейтенантик в
компании двух девушек подозрительной наружности громко распинался о том,
какой он молодец, и как хорошо он стреляет из пистолета.
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Є лише два варіанти:
1) Суд визнає указ конституційним і вибори відбуваються, а потім рішення Конституційного суду відмінять, бо не було умов розпуску ВР і порушення дійсно були.
2) Суд визнає указ неконституційним і вибори відміняються і суд нічого не порушує.
У всіх випадках обирати і відповідати суду.
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Сашко, мені подобаються твої прогнози.
Значить усе буде з точністю навпаки.
Спасибі тобі. Дякую!
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если указ неконституционный, то и импичмент возможен...потому и спешат депутаты избирательный кодекс с пунктом об импичменте ввести в действие
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Не останется ничего другого, как признать неконституонность отмены политреформы 2004 года Конституционным Судом им. В. Ф. Дарагова, некоторые участники которого до сих пор заседают в КС, а с подачи папереднего гаранта даже председательствовать стали.
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Апгрейд или ремонт? Все захреначим синей изолентой!
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Це вже нічого не змінить.
ВР вже себе показала.
НФ - помер.
БПП - зробила РЕБРЕНДІНГ з тими ж повіями і керівником.
Так що восени все буде теж саме.
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каждая новая Рада хуже предыдущей. Поэтому Анархия-мать порядка.Гимн анархистов. Проснулась, восстанет народная воля.На стоны коммуны, на зов Равашоля, Звучат над Парижем, Кайеной глухой И нас призывают на доблестный бой. Споемте же песню под громы ударов,Под взрывы и пули, под пламя пожаров,Под знаменем черным гигантской борьбы,Под звук и набата призывной трубы!
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Успагойтесь и не смешите тапочки! А нах этот геморрой войны с самым популярным в народе президентом за всю историю Украины нужен утвержденным и возлежащих на лаврах довольствия судьям КС?! Порошенко? Гы! Да насрали на него уже все еще до оглашения официальных итогов президентских выборов. Сегодняшние социологические рейтинги ВСЕХ реальных контор едины: "Слуги" плюс "За життя" вдвоетм будут иметь более 50% парламента. Плюс куча предателей из БЮТ, порохоботов". "честь и слава кпсс" или как их там...
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если будет отменена ,народ поможет соевой шушаре освободить места Виборча кампанія може бути скасована, якщо КС визнає указ президента про дострокові вибори неконституційним, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 1854
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Уточнюєм - на виборах.
Бо зараз скажуть, що ти Майдан пообіцяв. Виборча кампанія може бути скасована, якщо КС визнає указ президента про дострокові вибори неконституційним, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 6172
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Так він і пообіцяв Майдан Антимайдан
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насправді буде "цікаве" рішення...а наслідки можуть бути ще "цікавіші"
1- указ не конституційний - очевидне порушення Конституції президентом
2- указ конституційний - очевидне порушення голови ВРУ,який зловживаючи владою й службовим становищем не оголосив в 2016(якщо не помиляюсь) про припинення існування коаліції (після виходу радикалів,бют,самопомочі)...
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Колишній начальник генерального штабу генерал Муженко організував розгром банд терористів ДиРи в Донецькому аеропорту 26 травня 2014 р. Потім керував українськими військами АТО протягом літньої кампанії 2014 р. За його керівництва були звільнені Лисичанськ, Дебальцеве, Бахмут, тощо. За все це його зробили винуватцем катастрофи під Іловайськом і відповідальним за вибухи *********** на складах, по яких ні фіга не робилося від проголошення Незалежності.
Народний депутат і колишній бізнес-партнер президента Порошенка Кононенко організував видалення олігарха Коломойського з керівництва державною «Укрнафтою». Кононенка зробили корупціонером. Без жодного судового вироку - замість суду у нас ЗМІ.
Нардеп і колишній бізнес-партнер президента Порошенка Грановський допомагав прокуратурі шукати на Заході і повертати гроші Януковича. Грановського зробили корупціонером, так само як Кононенка.

Валерія Гонтарева провела санацію банківської системи України і втримала курс гривні тоді, коли його цілеспрямовано валили - під час боїв за Дебальцеве. Її зробили крадійкою та корупціонеркою. Не переконує навіть те, що наразі пані Гонтарева викладає в Лондонській школі економіки - їй і це у провину ставлять, втекла, мовляв.
Служба безпеки України стала реально ловити ворожу агентуру. Вона була ударною силою зачистки від сепаратистських елементів районів Одещини. Ми часто про це чули? Ні, ми чули про Семочка. І ще тони бруду на адресу голови СБУ Грицака.
Генпрокуратура під керівництвом Луценка довела до вироків більше 2000 справ по корупціонерах. НАБУ і САП - 0. Про кого ми чуємо потоки бруду, про керівників НАБУ і САП чи про Луценка? Звісно, про Луценка.
Організація Трансперенсі Інтернешнл стверджує - за 5 років президентства Петра Порошенка в рейтингу сприяння корупції Україна піднялася на 7 пунктів. Ситуація покращилася. Українські ЗМІ переконують нас у протилежному - все то фігня, корупції стало більше.
Влітку 2014 р. війська Сектору А генерала Колесника пробили коридор на Луганський аеропорт і практично оточили Луганськ. Війська сусіднього Сектору С генерала Борискіна звільнили Слов'янськ, Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ, Дебальцеве тощо, і практично взяли в оточення Горлівку і Стаханов. Здогадайтеся, хто став фігурантом корупційних скандалів? Правильно генерали Колесник і Борискін. А хто у нас взагалі не зацікавив знатних антикорупціонерів? Генерал Хомчак, відомий по Іловайську.
Диво й годі. Але чомусь варто було чиновникові, нардепу або генералу зробити щось справді корисне для країни - його зразу ж розбирали по кісточках і об'являли корупціонером. І навпаки. Хто взагалі не цікавив наших записних борців з корупцією? Їх не цікавили ті, хто:нічого корисного для України не робили,нічим себе не проявляли,дружили з грантоїдами-антикорупціонерами,не ставали на шляху в Коломойського.
С Коломойським все зрозуміло. Не зрозуміло з іншим. Чому антикорупціонерів найбільше цікавили ті особи, яких найбільше ненавиділа Москва? Здогадаєтеся?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзбирательная кампания может быть отменена, если КС признает указ президента о досрочных выборах неконституционным, - Айвазовская
 
 
 
 
 
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