 Избирательная кампания может быть отменена, если КС признает указ президента о досрочных выборах неконституционным, - Айвазовская

Об этом написала председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Избирательный процесс является непрерывным и не может быть временно приостановлен, поэтому следствием однозначного – если оно таким будет – решения может быть только отмена и прекращение кампании в целом", - написала Айвазовская.
Она напомнила, что законы, подзаконные акты, указы или их отдельные положения теряют силу в день принятия решения КС.
По словам Айвазовской, Конституционный суд может указать в решении порядок и сроки его выполнения, а также возложить на государственные органы власти контролирующую функцию.
Она подчеркнула, что без определения порядка исполнения решения КС, если оно будет принято в пользу истцов, у ЦИК, избиркомов, субъектов избирательного процесса, парламента и правительства будет возникать немало проблем, и как следствие – правовая неопределенность.
Айвазовская отметила, что официальная стоимость избирательной кампании для государственного бюджета – около 2 млрд грн, поэтому признание конституционности/ неконституционности указа в сжатые сроки имеет свою цену для налогоплательщиков и участников выборов, которые не только должны собрать финансовый ресурс и прозрачно его потратить, а и оценивать последствия.
"Решение необходимо принимать в кратчайшие сроки и с четким алгоритмом/формой его реализации", - написала председатель правления гражданской сети "Опора".
Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, внеочередные выборы народных депутатов состоятся 21 июля.
Так, что выборы не отменят.
Мямлило шо то про "політичну доцільність" и рейтинги.
Опора???
ща погуглю ху из айвазовская
пiдлога маккартнi?)
Он украл у тебя рюззький мир!
Пол был залит дешевым вином, заплеван и завален окурками. Создавалось
впечатление, что каждый считал своим долгом если не наблевать на пол, то
хотя бы плюнуть или что-нибудь пролить. То и дело, ступая по лужам и
матерясь, проходили офицеры. За соседним столиком четверо эсэсовцев грязно
приставали к смазливой официантке. Ей это нравилось, и она глупо хихикала.
В углу, уткнувшись лицом в салат из кальмаров, валялся пьяный унтерофицер
без сапог, но в подтяжках. Иногда он начинал недовольно ворочаться и
издавал громкие неприличные звуки. Два фронтовика, попивая шнапс у стойки,
тихо разговаривали о событиях на Курской дуге. Молоденький лейтенантик в
компании двух девушек подозрительной наружности громко распинался о том,
какой он молодец, и как хорошо он стреляет из пистолета.
1) Суд визнає указ конституційним і вибори відбуваються, а потім рішення Конституційного суду відмінять, бо не було умов розпуску ВР і порушення дійсно були.
2) Суд визнає указ неконституційним і вибори відміняються і суд нічого не порушує.
У всіх випадках обирати і відповідати суду.
Значить усе буде з точністю навпаки.
Спасибі тобі. Дякую!
ВР вже себе показала.
НФ - помер.
БПП - зробила РЕБРЕНДІНГ з тими ж повіями і керівником.
Так що восени все буде теж саме.
🤗
Бо зараз скажуть, що ти Майдан пообіцяв.
МайданАнтимайдан
1- указ не конституційний - очевидне порушення Конституції президентом
2- указ конституційний - очевидне порушення голови ВРУ,який зловживаючи владою й службовим становищем не оголосив в 2016(якщо не помиляюсь) про припинення існування коаліції (після виходу радикалів,бют,самопомочі)...
Народний депутат і колишній бізнес-партнер президента Порошенка Кононенко організував видалення олігарха Коломойського з керівництва державною «Укрнафтою». Кононенка зробили корупціонером. Без жодного судового вироку - замість суду у нас ЗМІ.
Нардеп і колишній бізнес-партнер президента Порошенка Грановський допомагав прокуратурі шукати на Заході і повертати гроші Януковича. Грановського зробили корупціонером, так само як Кононенка.
Валерія Гонтарева провела санацію банківської системи України і втримала курс гривні тоді, коли його цілеспрямовано валили - під час боїв за Дебальцеве. Її зробили крадійкою та корупціонеркою. Не переконує навіть те, що наразі пані Гонтарева викладає в Лондонській школі економіки - їй і це у провину ставлять, втекла, мовляв.
Служба безпеки України стала реально ловити ворожу агентуру. Вона була ударною силою зачистки від сепаратистських елементів районів Одещини. Ми часто про це чули? Ні, ми чули про Семочка. І ще тони бруду на адресу голови СБУ Грицака.
Генпрокуратура під керівництвом Луценка довела до вироків більше 2000 справ по корупціонерах. НАБУ і САП - 0. Про кого ми чуємо потоки бруду, про керівників НАБУ і САП чи про Луценка? Звісно, про Луценка.
Організація Трансперенсі Інтернешнл стверджує - за 5 років президентства Петра Порошенка в рейтингу сприяння корупції Україна піднялася на 7 пунктів. Ситуація покращилася. Українські ЗМІ переконують нас у протилежному - все то фігня, корупції стало більше.
Влітку 2014 р. війська Сектору А генерала Колесника пробили коридор на Луганський аеропорт і практично оточили Луганськ. Війська сусіднього Сектору С генерала Борискіна звільнили Слов'янськ, Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ, Дебальцеве тощо, і практично взяли в оточення Горлівку і Стаханов. Здогадайтеся, хто став фігурантом корупційних скандалів? Правильно генерали Колесник і Борискін. А хто у нас взагалі не зацікавив знатних антикорупціонерів? Генерал Хомчак, відомий по Іловайську.
Диво й годі. Але чомусь варто було чиновникові, нардепу або генералу зробити щось справді корисне для країни - його зразу ж розбирали по кісточках і об'являли корупціонером. І навпаки. Хто взагалі не цікавив наших записних борців з корупцією? Їх не цікавили ті, хто:нічого корисного для України не робили,нічим себе не проявляли,дружили з грантоїдами-антикорупціонерами,не ставали на шляху в Коломойського.
С Коломойським все зрозуміло. Не зрозуміло з іншим. Чому антикорупціонерів найбільше цікавили ті особи, яких найбільше ненавиділа Москва? Здогадаєтеся?