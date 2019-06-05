 "Судья Майдана" Мельничук после переаттестации вернул на должности 13 люстрированных правоохранителей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Нову владу".

После разгона мирных протестующих на Майдане КГГА обратилась в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить акции протеста в центре города с 1 декабря 2013 по 07 января 2014 года.Окружной админсуд пошел навстречу столичным чиновникам, и митинги запретил. Депутаты Киевского горсовета подали апелляционный иск в Киевский апелляционный административный суд, но и там судья Владимир Мельничук оставил этот запрет в силе.

Впоследствии это скандальное решение проанализировала Временная специальная комиссия Минюста: она увидела в действиях Мельничука нарушение судейской присяги и направила заключение в Высший совет юстиции.

Высший совет юстиции открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Мельничука. А Дисциплинарная секция Высшего совета юстиции рекомендовала принять решение о внесении представления в Верховную Раду Украины об увольнении этого судьи. Мельничук был всего в одном шаге от увольнения, но уже Высший совет правосудия вдруг решила не просить Верховную Раду освобождать одиозного судью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два года Высший совет правосудия уволил 1035 судей, - Бенедисюк

"Владимир Мельничук - протеже первых лиц партии" Солидарность ": Игоря Кононенко и Александра Грановского. Когда я подал жалобу на Мельничука, мне сказали, что этих судей обижать нельзя, потому что они на очень хорошем счету, - говорит адвокат, который предоставлял доказательства некомпетентности судьи на рассмотрение Высшего совета правосудия. - Грановский встречался с председателем Окружного административного суда Павлом Волком - перед аттестацией".

Проанализировав декларации судьи Владимира Мельничука, журналисты заметили, что в течение года после вынесения скандального решения о запрете мирных собраний, судья значительно приумножил свое состояние. Зарабатывая всего около 20 тысяч гривен в месяц, в его декларации 2015 года появилась квартира в Киеве площадью 92,3 кв. м, квартира в селе Тетиев площадью 121,7 кв. м, дом в Тетиеве и три земельных участка общей площадью более 1900 квадратных метров.

Откуда взялись средства на такие значительные покупки - в процессе собеседования должны спросить члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Впрочем, несмотря на строгую процедуру, Мельничук прошел квалификационное оценивания успешно.

Также читайте: В судебной системе не может быть революций, - Бенедисюк

Журналисты проанализировала все судебные решения Мельничука относительно дел о возвращении на работу правоохранителей, которые были люстровани (согласно закону "Об очистке власти") или не смогли успешно пройти переаттестацию в рамках реформы МВД. С ноября 2013 года и до сих пор в руках судьи были судьбы 13 работников Нацполиции, Государственной фискальной службы и Министерства внутренних дел Украины. Благодаря лояльности Мельничука, все эти кадры вернулись на свои должности.

После изучения этих судебных дел стало ясно, что Мельничук не обращал внимания на аргументы, которые приводили представители Аттестационной комиссии. Низкие баллы на тестировании на знание законов, неумение объяснить свою мотивацию работы в правоохранительных органах и даже доказанные факты взяточничества - не убедили судью в том, что правоохранители были уволены законно.

Подобные судебные решения сводят на нет попытки государства очистить ряды правоохранительных органов от некомпетентных и коррумпированных кадров.

Читайте: "Мы полностью провалили судебную реформу", - Пашинский

Сейчас Владимир Мельничук работает судьей в Шестом апелляционном административном суде города Киева