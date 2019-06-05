 В парламенте начали собирать подписи за отставку Авакова

Об этом Еднак сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Собираем с Hanna Hopko подписи под проектом постановления об отставке Авакова. Интересно, сколько коллег решатся", - написал он.

Нардеп добавил, что МВД является для граждан источником опасности.

"Граждане ощущают опасность от МВД, а должно быть наоборот! Полиция не защищает, а убивает граждан. Полиция не расследует преступления, а покрывает преступников", - утверждает нардеп.

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Еднак также опубликовал фото проекта постановления об отставке Авакова, под которым стоят подписи пяти народных депутатов.

Напомним, ранее сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не собирается подавать в отставку в связи с убийством в Переяслав-Хмельницком пятилетнего Кирилла Тлявова. " "Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо", - сказал он.

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

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Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.