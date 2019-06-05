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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1643) Супрун Ульяна (512)

 Супрун про слова Зеленского о ней: "Ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся"

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун надеется, что Президент Владимир Зеленский изменит свое мнение о ней после личного разговора.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом и.о. главы Минздрава сказала во время брифинга в Кабмине, комментируя высказывания Зеленского о ней в эфире телеканала "1+1".

"У меня еще нет выводов, какой человек или президент Зеленский. Он работает недолго. Еще рано делать выводы. Я надеюсь, что он тоже не будет делать выводы, не поговорив со мной, не увидев, какова наша работа. И не будет называть меня оскорбительными и непрофессиональными именами", - отметила Супрун.

Также, по ее мнению, из-за того, что Зеленский так пошутил о ней, "ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слава Богу, у меня другой доктор", - Зеленский о Супрун

Источник: https://censor.net.ua/n3130718
 
   
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Супрун одна из немногих кто за волоси тащил єту страну из дерьма. Но 70% решили шо вне дерьма жизни нет...
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Супрун на медик должна знать, что ЮМОР - ФОРМА АГРЕССИИ.
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Конечно! Она его сразу раскусила. И не обиделась.
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Три дня назад тут били японского шпиона, так все били ногами, а Штирлиц - нет. Да, заметил второй отпивая большой глоток шнабса, Штирлиц - добрейший человек! (Голос за кадром: Штирлиц бил кастетом.)
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Вот так выглядит настоящая Баба Яга, и внешне и по характеру - убивает людей своими бестолковыми приказами и пох - оловяные глаза
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Чия би кріса кавчала, супруниха, але тільки не твоя!
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Косячок забьют и все встанет на свои места. Супрун про слова Зеленского о ней: "Ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся" - Цензор.НЕТ 7331 Супрун про слова Зеленского о ней: "Ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся" - Цензор.НЕТ 7057
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- Да, - сказал Штирлиц, немного успокоившись. Он выпил кружку шнапса,
рыжий эсэсовец с готовностью налил вторую, Штирлиц выпил еще, лейтенант
стал ему неинтересен.
- Ну как же можно, - шепнул один из фронтовиков рыдающему лейтенанту,
- при самом Штирлице говорить такое о русских, да еще и в таких
выражениях! Я бы вас на его месте убил.
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хорошо сказала...правильно
но навряд ли ему стало "неприятно"
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Неприятно ? Глядя на Супрун ,можно и кеды по углам расставить ...
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Ну. то не для мокшанців було сказано!!!
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Это Зе вместо СТП (средняя точка прицеливания)?
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Коли відомство очолив "лейтенант" з "95 кварталу". Іспанський сором.
Супрун про слова Зеленского о ней: "Ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся" - Цензор.НЕТ 6941
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Супрун одна из немногих кто за волоси тащил єту страну из дерьма. Но 70% решили шо вне дерьма жизни нет...
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есть статистика снижения смертности благодаря медицинской реформе..?
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Увы, Ульяна. Всё проще - просто президент у нас сейчас чувак с улицы. У которого воспитание на уровне квартальных шуток.
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Ні, він не з вулиці, воно з кімнати для обкурених!!!
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Слушая его начинаешь понимать, что овощ с его зековскими институтами и опытом работы завгаром был выпускником института международных отношений. Такого быдлячества на уровне президента я еще.
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Коли я читаю твої коменти, у мене завжди виникає питання - де і хто таких "чувіх" виховує?
Ти не упереджено почитай коменти порохоботів.
Цікаво, які в тебе будуть враження.
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По существу Зе - малообразованный тинейджер. Только в развитии задержка лет на 30! Вот отсюда и ерничание, и тон гопника из подвортни, и корченье рож... Ему неуютно среди взрослых и он хочет казаться не подростком а равным окружающим.
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не оно хитрое и подленкое и продажное я думаю что скоро узнаем об агенте вовочка завербованым фсбв начале 2000
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для Супрун є дуже старе прислів"я- "Краще з розумним загубити, ніж з дурнем найти."
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Психологи не зря говорят.что весь внутренний мир человека,с возрастом ,отражается на его лице.....
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Мне даже страшно представить психические расстройства тех, кто ее назначил на эту должность, иначе зачем поднимать каждый раз весь выводок троллей минстеця для ее защиты, как только появляется статья про эту доктор смерть. Супрун щодо слів Зеленського про неї: "Йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся" - Цензор.НЕТ 5999
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Интересно бы твою историю болезни полистать.
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Обратись к доктор смерть, если не страшно, может поможет тебе в этом вопросе, конечно после того, как "вылечит".
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Супрун напрямую нарушает Конституцию Украины создавая платную медицину, имеет два гражданства, не является министром, её ненавидит 90% населения, но ей плевать, она у корыта и это главное.
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А звідки такі данні??? ти напевно проводив опитування???Напевно в 95 кварталі!!!
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Обидно, когда людей, которьіе действитенльно внедряют реформьі обижают и поносят. Супрун внедряет єти реформьі и на нее сьіпятся оскорбления! Аваков провалил реформу, и ему отбеливают очко ЗекоМанда.
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Все что нужно знать о Супрун и ее реформах http://prntscr.com/nxxc8n
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСупрун про слова Зеленского о ней: "Ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся"
 
 
 
 
 
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