 Супрун про слова Зеленского о ней: "Ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом и.о. главы Минздрава сказала во время брифинга в Кабмине, комментируя высказывания Зеленского о ней в эфире телеканала "1+1".
"У меня еще нет выводов, какой человек или президент Зеленский. Он работает недолго. Еще рано делать выводы. Я надеюсь, что он тоже не будет делать выводы, не поговорив со мной, не увидев, какова наша работа. И не будет называть меня оскорбительными и непрофессиональными именами", - отметила Супрун.
Также, по ее мнению, из-за того, что Зеленский так пошутил о ней, "ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся".
рыжий эсэсовец с готовностью налил вторую, Штирлиц выпил еще, лейтенант
стал ему неинтересен.
- Ну как же можно, - шепнул один из фронтовиков рыдающему лейтенанту,
- при самом Штирлице говорить такое о русских, да еще и в таких
выражениях! Я бы вас на его месте убил.
но навряд ли ему стало "неприятно"
Ти не упереджено почитай коменти порохоботів.
Цікаво, які в тебе будуть враження.