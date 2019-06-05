 Герус: Запуск рынка электроэнергии нужно отложить на год

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам после заседания правительства.
"Я считаю, что нужно отложить на год с помесячным планом подготовки к этому новому рынку", - заявил он.
Он отметил, что постановления, которые сегодня приняло правительство о запуске рынка электроэнергии, не были согласованы с НКРЭКУ и не учтены их предложения.
"В НКРЭКУ своя позиция, она абсолютно иная чем в Кабинета министров. Есть замечания энергетического сообщества. Они также не учтены. Поэтому это не какой-то согласованный текст постановления. Это текст самостоятельный Кабинета министров, подготовленный какими специалистами министерства энергетики", - сказал Герус.
Напомним, на сегодняшнем заседании Кабмин Украины принял два постановления, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии – "О порядке наложения специальных обязательств на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов" и "Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двухсторонним договорам".
Нет, только за Украину! де то так
Для него главное все эти схемы которые настрогали
Ахмедов с Гройсманом - типа Ротердам+
оставить в пользовании ДЛЯ СЕБЯ!
А "відкласти на рік" - означає, що скасувати назовсім. Спеціально в інтересах бені. І Фірташа, Пінчука та Григоришина...
А чи вона є "нарисованной с потолка" - на це є відповідні служби; зокрема - АМКУ і НКРЄ-КП.
а чтобы тебе думалось лучше то советую прочитать ЧТО ТАКОЕ МОНОПОЛИЯ! может поумнеешь а может и нет!!
Осведомленные источники говорят, что Ахметов очень активно общается с Порошенко и Медвечуком. Именно эти 3 олигарха готовят дестабилизацию Украины и новый Майдан против Президента и народа. Олигарх выделил 1 миллиард на свержение Зеленскогоhttps://elise.com.ua/2019/06/05/ahmetov-vydelil-1-milliard-na-majdan-protiv-zelenskogo-oligarhi-nachinayut-vojnu/?fbclid=IwAR0klxF2jRHHxKt6aDJ1zkmNiSYutUB1b0vDrwB6B041G3Ux45fqSPkPyQM
Что это она так озабочена украинскими олигархами, Майдами?
Свои ротенберги, абрамовичи ее не волнуют?
௵_Надежда@nadezdanba
Россия
«С 1 июля схема заработка просто исчезает» - заявил Данилюк.
По его словам, если это решение вступит в силу, все те, от кого зависит внедрение рынка, имеют ряд рисков. Для того, чтобы уменьшить негативный эффект на граждан и экономику страны, они должны работать круглосуточно и нести свою ответственность.
Данилюк подчеркнул, что в случае отсрочки закона должна быть проведена встреча с депутатами Верховной Рады и этот вопрос должен стать приоритетным.
Напомним, ранее АМКУ признал, что «Роттердам+» приносит прибыль Ахметову, но в расследовании отказал.
как специально подбирают на "лиц страны". как вот Климкин - картавый россиянин-карлик - лицо страны в мире(!) и все такие думают: если ЭТО - лучшее, то каково остальное то?
Сразу вспоминается кричалка для народа:
Запускай, не запускай
Всё равно народ попал...
П.С. Попал на американскую компанию eBay....
"Ера бідності закінчиться ПАПІЗДЖЕ?"
А тем у кого зараплаты не хватает..для тех есть субсидия....
. ГОЛОВНОГО СОРАТНИКА ПОРОШЕНКО ВИКРИЛИ В КОРУПЦІЇ В ОБЛЕНЕРГО .....