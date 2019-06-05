 Герус: Запуск рынка электроэнергии нужно отложить на год

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам после заседания правительства.

"Я считаю, что нужно отложить на год с помесячным планом подготовки к этому новому рынку", - заявил он.

Он отметил, что постановления, которые сегодня приняло правительство о запуске рынка электроэнергии, не были согласованы с НКРЭКУ и не учтены их предложения.

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"В НКРЭКУ своя позиция, она абсолютно иная чем в Кабинета министров. Есть замечания энергетического сообщества. Они также не учтены. Поэтому это не какой-то согласованный текст постановления. Это текст самостоятельный Кабинета министров, подготовленный какими специалистами министерства энергетики", - сказал Герус.

Напомним, на сегодняшнем заседании Кабмин Украины принял два постановления, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии – "О порядке наложения специальных обязательств на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов" и "Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двухсторонним договорам".