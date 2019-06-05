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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10994) энергетика (1074) Герус (23) НКРЭКУ (274)

 Герус: Запуск рынка электроэнергии нужно отложить на год

Представитель президента в правительстве Андрей Герус считает, что запуск нового рынка электроэнергии в Украине, который согласно закону должен заработать 1 июля, необходимо отложить на год.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам после заседания правительства.

"Я считаю, что нужно отложить на год с помесячным планом подготовки к этому новому рынку", - заявил он.

Он отметил, что постановления, которые сегодня приняло правительство о запуске рынка электроэнергии, не были согласованы с НКРЭКУ и не учтены их предложения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рынок электроэнергии должен быть введен вовремя, - Гройсман. АУДИО

"В НКРЭКУ своя позиция, она абсолютно иная чем в Кабинета министров. Есть замечания энергетического сообщества. Они также не учтены. Поэтому это не какой-то согласованный текст постановления. Это текст самостоятельный Кабинета министров, подготовленный какими специалистами министерства энергетики", - сказал Герус.

Напомним, на сегодняшнем заседании Кабмин Украины принял два постановления, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии – "О порядке наложения специальных обязательств на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов" и "Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двухсторонним договорам". 

Источник: https://censor.net.ua/n3130710
 
 
 Топ комментарии
 
Правильно. А то Игорю Валерьевичу будет дорого платить.
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а краще взагалі відкласти на потім, бо у бєні збитки
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на 10 лет, пока беня из него еще 430 млрд не вытащит
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это значить Ахметов и Коломойский договорились
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Хто кого -Зє, чи другий палітічєскій українець? Накладіть вето на постанови Кабміну і Рижий недоотримає вже пораховані мільярди.
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Ага, зато медведчук получит то что хочет рашка...
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Да, только за Украину!
Нет, только за Украину! де то так Герус: Запуск ринку електроенергії потрібно відкласти на рік - Цензор.НЕТ 4086
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Це не рижий недоотримає ,а держава ,а значить ми звами !!!
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Правильно. А то Игорю Валерьевичу будет дорого платить.
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Да при чем здесь платить?
Для него главное все эти схемы которые настрогали
Ахмедов с Гройсманом - типа Ротердам+
оставить в пользовании ДЛЯ СЕБЯ!

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Таки так. Навіщо ламати таку гарну іграшку? А для хом'ячків є інша іграшка - колесо. Біжиш по ньому - і виробляєш дармову електрику.
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Аааа.... так были схемы? Как так? Ведь при чьоколаде всё було чесно і прозоро? Вот порох брехло....
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Я не знаю как Игорю Валерьевичу будет, а вот то что еще к цене газа которая есть для каждого украинца еще добавить цену электроэнергии да плюс цену всего и вся, которая за счет этого увеличится, то наверное будет полный капец.
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По-перше, чого він цього не сказав на засіданні Кабміну? І чого не обгрунтовував, а мовчав в тряпочку?

А "відкласти на рік" - означає, що скасувати назовсім. Спеціально в інтересах бені. І Фірташа, Пінчука та Григоришина...
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мужик я не знаю будит ли БЕНЯ платить за электричество по нарисованной с потолка цене, но вот то что ты будешь это я тебе гарантирую 100%!!
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Зебіл, всі мають платити ринкову ціну. ВСІ! І беня - перший!
А чи вона є "нарисованной с потолка" - на це є відповідні служби; зокрема - АМКУ і НКРЄ-КП.
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если ты такой приверженец рынка ответь на простой вопрос почему мы продаем электричество в ПОЛЬШУ дешевле чем потребителям внутри страны! у нас же типа рынок и цены везде одинаковая!

а чтобы тебе думалось лучше то советую прочитать ЧТО ТАКОЕ МОНОПОЛИЯ! может поумнеешь а может и нет!!
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Нет. Ему порошенко платит за тупость.
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Так тебе рынок хотят отложить на год, а оставят монополию.
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дятел ты думаешь рынок вводится бумажкой которую написал ГРОСЯ или еще кто то?! ну если ты так думаешь то дятлы еще будут умнее тебя!! Будет там ГРОСЯ что то принимать не будет у нас нет рынка и его не может быть просто потому что у нас МОНОПОЛИЯ!! рынок появится тогда когда будут поставщики не один и не два и даже не три а 5 и более причем реальные независимые а не так что они поставщики типа разные юрлица но хозяин у всех один АХМЕТОВ!!
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дятел ты. ты хоть почитай ту бумажку для начала.
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читал и что? как ты видишь рынок из ОДНОГО поставщика он типа сам с собой будет конкурировать ХА ХА ХА!! А остальное что там написано про светлое завтра то то токо для таких лошариков как ты!!
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а краще взагалі відкласти на потім, бо у бєні збитки
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тебя герпес нужно отложить на год в дурку, как баклажан в слоик и залить рассолом
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Помнится когда то Янукович тоже просил год подождать до выборов и безвиз тоже...
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Да нет. Ахметов терпеть целый год не сможет. Он потратился на скупку за бесценок всех Обленерго и теперь предвкушает бешенные прибыли от роста цен и тарифов.
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т.е. нафик рынок - оставляем роттердам+?)
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на 10 лет, пока беня из него еще 430 млрд не вытащит
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Порошенко и Ахметов теперь сосать будут а не грабить украинский народ...
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отменить Роттердам + - немедленно - согласен
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т.е. Роттердам надо оставить? Герус: Запуск рынка электроэнергии нужно отложить на год - Цензор.НЕТ 7777 Зекоманда
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௵_Надежда‏ @nadezdanba

Осведомленные источники говорят, что Ахметов очень активно общается с Порошенко и Медвечуком. Именно эти 3 олигарха готовят дестабилизацию Украины и новый Майдан против Президента и народа. Олигарх выделил 1 миллиард на свержение Зеленскогоhttps://elise.com.ua/2019/06/05/ahmetov-vydelil-1-milliard-na-majdan-protiv-zelenskogo-oligarhi-nachinayut-vojnu/?fbclid=IwAR0klxF2jRHHxKt6aDJ1zkmNiSYutUB1b0vDrwB6B041G3Ux45fqSPkPyQM
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В профиле у тети Надежды указано, что она из россии.
Что это она так озабочена украинскими олигархами, Майдами?
Свои ротенберги, абрамовичи ее не волнуют?

௵_Надежда@nadezdanba

Россия
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Да сайт Элис это такая помойка что даже пофиг откуда там та надежда - хоть с Альдебарана
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Да хоть стотыщпятьсот миллиардов. Майдан не сделаешь за бабло. Опять соевые обгадятся. Будут зря выброшенные ахметовские деньги. Та сие и не удивительно. Они живут в своей параллельной Украине, а народ в своей. Посему они нихера народ украины не знают.
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Ваучерная приватизация тоже была преступной, но без неё жили бы сейчас в совке/РФ
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народ - эта самка собаки не хочет отмены формулы Роттердам + - на дыбу его с одним вопросом - ради кого и кто заплатил? - коррупционер хренов
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Надо электроэнергию давать людям БЕСПЛАТНО ,хотя бы по 100 киловатт ..
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продукты то же - и каждому по машине - зеля все так и сделает - а если не сделает - в отставку его -так?)))
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Ну для начала,неплохо бы,чтобы продукты не были самыми дорогими в Европе а если Зеленский ни хрена в этом плане делать не будет ,то я буду первый кто скажет,что его надо гнать поганой метлой ! Как-то так ...
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и люди должны работать БЕСПЛАТНО хотя бы неделю в месяц)))
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Ой-ой-ой! А шо ж это случилось, что банда "зелёных" не хочет отменять барыжный Роттердам+? Ай-ай-ай! И кто же это сделал?!! Герус: Запуск рынка электроэнергии нужно отложить на год - Цензор.НЕТ 3268
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Ротердам+...теперь это их корова...и теперь они ее доят...в пять рук за вымя дергают.... Герус: Запуск рынка электроэнергии нужно отложить на год - Цензор.НЕТ 151
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расстрелять - я правильно пишу? - и вопрос -а почему зеленский его назначил своим представителем?
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Креатура Коломойского однозначно,его надо убирать
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Через месяц афера «Роттердам +» перестанет существовать. Об этом сообщил новый глава СНБО Александр Данилюк во время брифинга телеканалу ZIK.
«С 1 июля схема заработка просто исчезает» - заявил Данилюк.
По его словам, если это решение вступит в силу, все те, от кого зависит внедрение рынка, имеют ряд рисков. Для того, чтобы уменьшить негативный эффект на граждан и экономику страны, они должны работать круглосуточно и нести свою ответственность.
Данилюк подчеркнул, что в случае отсрочки закона должна быть проведена встреча с депутатами Верховной Рады и этот вопрос должен стать приоритетным.
Напомним, ранее АМКУ признал, что «Роттердам+» приносит прибыль Ахметову, но в расследовании отказал.
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и главное, народ не понимает, что за рынком стоит
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да вы шо - народ не понимает? за рынком - ряд многоэжтажек стоит - у других - сталинки ,у третьих - хрущевки)))))
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Козелы, если с вами согласовывать, то рынка энергоресурсов не будет никогда, от слова вообще. Замечания энергетического сообщества говоришь Герус: Запуск ринку електроенергії потрібно відкласти на рік - Цензор.НЕТ 1555 А они не идиоты свою монополию ликвидировать........
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херус, мабуть, вєлікій експєрт. а як счітаєт кловун?
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Ну и рожа((((
как специально подбирают на "лиц страны". как вот Климкин - картавый россиянин-карлик - лицо страны в мире(!) и все такие думают: если ЭТО - лучшее, то каково остальное то?
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Нефига. Надо даже раньше на пол-месяца запускать. Все уже готово давно
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ГройсМэн говорит - надо запускать, представитель преЗЕдента - не надо запускать....
Сразу вспоминается кричалка для народа:
Запускай, не запускай
Всё равно народ попал...
П.С. Попал на американскую компанию eBay....
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Сколько бы эти хересы с бенями не выли...а отменить запуск рынка они не могут...это может сделать только ВР...а она этого в угоду зебеням не сделает....
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Недаано спрашивал знакомых сколько стоит киловатт в пенсильвании. 2 цента
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Брехня....20 центов может быть...два нет....
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Партия Слуга Народа. Вот один из них. Рынок не нужен. Пусть остаются монополисты. Тарифы прекрасные. Пусть растут дальше и кабанчики в Раде жиреют.
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Что, ЗЕ-билы,
"Ера бідності закінчиться ПАПІЗДЖЕ?"

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А есть такая средняя табличка с европейскими зарплатами и пенсиями,чтобы как то соединить таблички?Герус: Запуск ринку електроенергії потрібно відкласти на рік - Цензор.НЕТ 3856.
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Соедини...я не против....только вот стоимость товара не зависит от зарплат....
А тем у кого зараплаты не хватает..для тех есть субсидия....
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Я тк понимаю, "пацаны Коломойского", по "свистку", "делают "финт ушами"? Пытаются "кантовать круглое" и"катить угловатое"?...
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Барига перед *виходом * добрий гешефт зробив з *гудком * та іншими ...Ось і верещать зараз свині. яких відсовують від корита .
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Корупція в близькому оточенні Петра Порошенка..
. ГОЛОВНОГО СОРАТНИКА ПОРОШЕНКО ВИКРИЛИ В КОРУПЦІЇ В ОБЛЕНЕРГО Герус: Запуск ринку електроенергії потрібно відкласти на рік - Цензор.НЕТ 6178 Герус: Запуск ринку електроенергії потрібно відкласти на рік - Цензор.НЕТ 3795 .....
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Отак.На місяць.На три.На рік. А через рік Бєня свої феросплави вдвічі економнішими зробить ? І про кредити від МВФ можна забути ? Тобто гривня котиться в прірву.І щось не помічаю волання про подорожчання газу для населення,при зниженні для промисловості.навіть зубожінка мовчить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГерус: Запуск рынка электроэнергии нужно отложить на год
 
 
 
 
 
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