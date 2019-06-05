 Политики не должны перекладывать возвращение Крыма на будущие поколения, - Сенченко

По мнению Сенченко, политики, которые готовы согласиться на потерю территорий, - должны уйти.
"За прошедшую неделю многие задали мне вопрос: "Что толкнуло тебя и "Силу права" самостоятельно идти на выборы? Непомерные амбиции"? Да, амбиции! Политики без амбиций - это либо "тряпки", либо политические работники. Моя амбиция - вернуть Крым и Донбасс! Чем ближе к выборам, тем более рельефно проявляется неспособность большинства старых и новых политических партий и их лидеров дать ответ на вопрос, как восстановить полноценный мир без территориальных и политических уступок агрессору. Практически все, кто вышел на эту "политическую ярмарку", "обтекают" тему войны и мира и изобретают откровенно лживые рецепты возвращения Донбасса. Проблема оккупированного Крыма бесстыдно переводится на следующие поколения. А вот мечты о реинкарнации "РосУкрЭнерго" выходят на первый план. Для политических "коробейников", которые откровенно или стыдливо приторговывают страной, есть несколько советов. Кто может, но не хочет отстаивать национальные интересы, - лучше уйдите сами. Кто хочет, но не может, лучше не позорьтесь", - такое громкое заявление Сенченко сделал на своей Facebook странице, пишет УНН.
Андрей Сенченко, до недавнего времени - один из главных соратников Юлии Тимошенко, специалист по оборонной тематике, деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Позиционировался как кандидат на должность министра обороны от ВО "Батьківщина", но заявил о выходе из партии. Комендант Октябрьского дворца во время Революции Достоинства, в 2014 был врио заместителя главы Администрации президента Украины, считается организатором водной блокады Крыма.
Недавно стало известно, что общественное движение "Сила права" Андрея Сенченко намерено объединиться на парламентских выборах с всеукраинским общественным движением Александра Данилюка "Спільна справа". Цель объединения - противодействие российскому реваншу. "Сила права" - с 2014 года работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением, нанесённым российской вооруженной агрессией. На сайте движения опубликовано около семисот судебных решений, которыми доказаны факты военной агрессии, оккупации и нанесенного ущерба, а также,ужеарестованы первые российские активы на сумму 3,5 миллиарда долларов. Средства должны пойти на выплаты компенсаций пострадавшим гражданам Украины.
Молдавия готова отказаться от идеи воссоединения с Приднестровьем ради евроинтеграции. Об этом сообщил спикер парламента страны Андриан Канду в интервью изданию «Европейская правда».По его мнению, реинтеграция Приднестровья в Молдавию необходима, однако не любой ценой. Страна готова отказаться от этой идеи в случае, если это станет камнем преткновения для развития сотрудничества с НАТО и вступления в Евросоюз.
«Здесь не может быть никаких дискуссий. Это - однозначно наше будущее. В этом вопросе компромиссов быть не может. Это - не та цена реинтеграции Молдовы, о которой может идти речь. Если выяснится, что цена - это отказ от евроинтеграции, то наш ответ будет - нет, мы не готовы платить такую цену», - заявил он.
Я турчинова не сильно уважаю с момента, когда он стал в свое время председателем "конторы". В ситуации , что сложилась в АРК, на тот момент ничего невозможно было сделать. Просто были бы бессмысленные жертвы. Армия не была готова к ведению БД (от слова вообще). С учетом зарплат военнослужащим рыфы и нашим, психологическое состояние в войсках приближалось к "0". Про ГУ СБУ в АРК вообще молчу (докладную аналитическую еще в 2007 г. написал).
И что он уже сделал...
Почему?
Олигархи и тупой, простой нарид, да?
Часто задаю себе такой вопрос...
Вот Дудаева или Масхадова чеченцам никакая закулиса не назначала и навязать своего бы не смогла..
И таких примеров много...
А такой тупой клоун как Зе в абсолютном большинстве стран отсеялся бы на самых дальних подступах... - а продолжал бы рыпаться, его бы просто убили что бы не позорил нацию..
если только ишак путин сдохнет, или мордор развалится.
и помочь тому наша приоритетная задача.
Но для этого нужны очень крепкие яйца, и чистая совесть.
Если Будапештский меморандум де-факто не работает, то все его стороны осовобождаются от его выполнения.
И инициировать этот процесс должна исключительно Украина при полном сопротивлении всех других сторон. Однако аргументация украинской стороны - железобетонная и не пробиваемая. Хватит ли воли выдержать все виды противодействия, шантажей и угроз?
Если хватит - в итоге вернётся статус-кво.
Зелебенський хіба що стане на коліна перед Путіним, коли в нього ширінька розстебнута буде!