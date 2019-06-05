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 Политика Украины
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Все про:оккупация (6809) Сенченко (239)

 Политики не должны перекладывать возвращение Крыма на будущие поколения, - Сенченко

Андрей Сенченко, лидер гражданского движения "Сила права" считает, что большинство политиков, накануне выборов, манипулируют темой возвращения Донбасса и Крыма, откровенно, не понимая механизм установления мира без потери территорий.

По мнению Сенченко, политики, которые готовы согласиться на потерю территорий, - должны уйти.

"За прошедшую неделю многие задали мне вопрос: "Что толкнуло тебя и "Силу права" самостоятельно идти на выборы? Непомерные амбиции"? Да, амбиции! Политики без амбиций - это либо "тряпки", либо политические работники. Моя амбиция - вернуть Крым и Донбасс! Чем ближе к выборам, тем более рельефно проявляется неспособность большинства старых и новых политических партий и их лидеров дать ответ на вопрос, как восстановить полноценный мир без территориальных и политических уступок агрессору. Практически все, кто вышел на эту "политическую ярмарку", "обтекают" тему войны и мира и изобретают откровенно лживые рецепты возвращения Донбасса. Проблема оккупированного Крыма бесстыдно переводится на следующие поколения. А вот мечты о реинкарнации "РосУкрЭнерго" выходят на первый план. Для политических "коробейников", которые откровенно или стыдливо приторговывают страной, есть несколько советов. Кто может, но не хочет отстаивать национальные интересы, - лучше уйдите сами. Кто хочет, но не может, лучше не позорьтесь", - такое громкое заявление Сенченко сделал на своей Facebook странице, пишет УНН.

Андрей Сенченко, до недавнего времени - один из главных соратников Юлии Тимошенко, специалист по оборонной тематике, деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Позиционировался как кандидат на должность министра обороны от ВО "Батьківщина", но заявил о выходе из партии. Комендант Октябрьского дворца во время Революции Достоинства, в 2014 был врио заместителя главы Администрации президента Украины, считается организатором водной блокады Крыма.

Недавно стало известно, что общественное движение "Сила права" Андрея Сенченко намерено объединиться на парламентских выборах с всеукраинским общественным движением Александра Данилюка "Спільна справа". Цель объединения - противодействие российскому реваншу. "Сила права" - с 2014 года работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением, нанесённым российской вооруженной агрессией. На сайте движения опубликовано около семисот судебных решений, которыми доказаны факты военной агрессии, оккупации и нанесенного ущерба, а также,ужеарестованы первые российские активы на сумму 3,5 миллиарда долларов. Средства должны пойти на выплаты компенсаций пострадавшим гражданам Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3130709
 
 
 Топ комментарии
 
Или очередное...я знаю как но не скажу...а вот если выберите то расскажу и покажу..??
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"По мнению Сенченко, политики, которые готовы согласиться на потерю территорий, - должны уйти". А если "где-то посередине", тогда как? Одной ногой в Украине, другой в параше? Политики не должны перекладывать возвращение Крыма на будущие поколения, - Сенченко - Цензор.НЕТ 2916
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о еще у одного появились деньги на вибори с тиражированием "заявлений" в прессе)
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"По мнению Сенченко, политики, которые готовы согласиться на потерю территорий, - должны уйти". А если "где-то посередине", тогда как? Одной ногой в Украине, другой в параше? Политики не должны перекладывать возвращение Крыма на будущие поколения, - Сенченко - Цензор.НЕТ 2916
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Нужно собрать из политиков батальон и бросить на штурм Перекопа.
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и зеленского в белой рубахе впереди всех
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В голубой - не нужно передёргивать! Політики не мають перекладати повернення Криму на майбутні покоління, - Сенченко - Цензор.НЕТ 5159
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А надо как в Молдлве!! Нахрен даунбац и лугандом!!
Молдавия готова отказаться от идеи воссоединения с Приднестровьем ради евроинтеграции. Об этом сообщил спикер парламента страны Андриан Канду в интервью изданию «Европейская правда».По его мнению, реинтеграция Приднестровья в Молдавию необходима, однако не любой ценой. Страна готова отказаться от этой идеи в случае, если это станет камнем преткновения для развития сотрудничества с НАТО и вступления в Евросоюз.
«Здесь не может быть никаких дискуссий. Это - однозначно наше будущее. В этом вопросе компромиссов быть не может. Это - не та цена реинтеграции Молдовы, о которой может идти речь. Если выяснится, что цена - это отказ от евроинтеграции, то наш ответ будет - нет, мы не готовы платить такую цену», - заявил он.
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Для начала надо отправить Турчинова на нары за сдачу Крыма без единого выстрела или за его продажу ,так или иначе речь идёт о государственной измене ! Политики не должны перекладывать возвращение Крыма на будущие поколения, - Сенченко - Цензор.НЕТ 1352
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Для начала надо отправить на нары командиров ВЧ расквартированных в Крыму, за не выполнение устава караульной службы!
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Вы лично давно в бою были?
Я турчинова не сильно уважаю с момента, когда он стал в свое время председателем "конторы". В ситуации , что сложилась в АРК, на тот момент ничего невозможно было сделать. Просто были бы бессмысленные жертвы. Армия не была готова к ведению БД (от слова вообще). С учетом зарплат военнослужащим рыфы и нашим, психологическое состояние в войсках приближалось к "0". Про ГУ СБУ в АРК вообще молчу (докладную аналитическую еще в 2007 г. написал).
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Это бред вашей больной очень души ,на Майдане стояло до миллиона человек ,вооружи полностью 10-20 тысяч ,выдай удостоверения СБУ ,отправь в Крым и вопрос был бы закрыт за считанные часы,но твари хитрожопые ,решили ,что им и оставшейся Украины хватит,чтобы набить себе карманы ,головой надо думать а не задницей,как вы .
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ответ кличко по Крыму напомнить???....пока не поделим портфели!!!! Крымом заниматься НЕ будем.
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А что предлагает этот товаришЧ..?? Конкретно??
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Или очередное...я знаю как но не скажу...а вот если выберите то расскажу и покажу..??
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Привет - прочитай статью хотя бы...

И что он уже сделал...
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но вот почему такие мощные государственники как Сенченко не попадают в президенты Украины....?
Почему?
Олигархи и тупой, простой нарид, да?
Часто задаю себе такой вопрос...
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Потому что презов назначает закулиса.
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слишком просто...
Вот Дудаева или Масхадова чеченцам никакая закулиса не назначала и навязать своего бы не смогла..
И таких примеров много...
А такой тупой клоун как Зе в абсолютном большинстве стран отсеялся бы на самых дальних подступах... - а продолжал бы рыпаться, его бы просто убили что бы не позорил нацию..
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В Україні сьогодні за останні опитуванням лише одна партія де більшість виступає за боротьбу до перемоги. ЄС з рейтингм 7%. Решта капітулянти і колаборанти.
Политики не должны перекладывать возвращение Крыма на будущие поколения, - Сенченко - Цензор.НЕТ 9733
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туманные намёки на каких то безымянных политиков . Есть президентская команда которая уже говорит то что думает, говорит честно и откровенно : Путин - не маньяк и не псих, он умный человек, с ним можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Борис Шефир.
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Відтяпає пару голосів у Тимошенко і все. Тобто, підгадить їй.
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Так он же сам из "Батькивщины". Член партии Всеукраинское объединение «Батькивщина», глава её Крымской республиканской организации. Или он уже предал Юльку?
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только за! политики , покажите пример и все,и ваши мажоры под руководством сенченко в бой
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сенченко- только после возврата крыма, можешь баллотироваться
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слова то правильные но ПОКА нет , по крайней мере я не вижу, их реализации в ближайшее время.
если только ишак путин сдохнет, или мордор развалится.
и помочь тому наша приоритетная задача.
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Сенченко,как Че Гевара должен создать Движение Освобождения Крыма И воевать на его территории.территория небольшая ,в горах скрываться удобно.За Крым воевать- Абсурд.Нужно делать Украину Успешной и процветающей.А Крым сам упадёт.
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СТОП ВОЙНЕ ! О каком возвращении Крыма, ставшим военноморской базой паРАШИ можно сейчас и в ближашие 20 лет говорить? Ни сил ни средст ни желания сгореть в пепле войны с паРАШЕЙ за Крым, заселённый орками НЕТ!!Это уже "Чернобыльская зона Отравленная ***** на долгие долгие годы!! И не надо бросать в топку войны патриотов украинцев на отвовоевание Крыма и ОРДЛО!! Отгородиться китийской стеной и отдать все эти помойки параше!! И 100000 раз прав Зеленский-СТОП ВОЙНЕ !! Но не "автономией" ОРДЛО в Украине а полным её отсечением !!Насущная потребность страны- отстроить дееспособное процветающее европейское государство на тех территориях, которые есть
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Пусть от российского паспорта откажется для начала. "Осудил присоединение Автономной Республики Крым к Российской Федерации. Признает РФ государством агрессором по отношению к Украине,но тем не менее это не мешает ему иметь российский паспорт". Андрей Сенченко, экс-народный депутат Украины - гость 112 Украина, 26.02.2016
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правильно , батальон Рада вооружить ,и вперед с Галантереем на взятие Севастополя Політики не мають перекладати повернення Криму на майбутні покоління, - Сенченко - Цензор.НЕТ 5330
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Эта рада просрочена - а вот новая во главе с Гриценко и боевым ядром Слуги народа - это самое то. К зиме и Крым и Донбасс вернутся в состав Украины. Но на всякий случай проголосую за ЕС - вдруг Гриценко не пройдёт в раду, а Слуга народа не захочет освобождать Украину.
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Вернуть и Крым, и Донбасс можно в обмен на безъядерный статус Украины.
Но для этого нужны очень крепкие яйца, и чистая совесть.
Если Будапештский меморандум де-факто не работает, то все его стороны осовобождаются от его выполнения.
И инициировать этот процесс должна исключительно Украина при полном сопротивлении всех других сторон. Однако аргументация украинской стороны - железобетонная и не пробиваемая. Хватит ли воли выдержать все виды противодействия, шантажей и угроз?
Если хватит - в итоге вернётся статус-кво.
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Все хотят вернуть Крым! И этот тоже... И он и "его" партийка... Все, кого удалили от власти, или удалят и много иных дают задание вернуть Крым и ЛуганДон.И те которые жаждут вернуться... И готовы усесться в президиум и заслушать вопрос Как на пар-хоз. активе при КПСС-СССР. Поставить на контроль...
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А хто їх буде повертати Зеленський і СО°?
Зелебенський хіба що стане на коліна перед Путіним, коли в нього ширінька розстебнута буде!
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