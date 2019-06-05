 По делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова проходит женщина. Она спрятала ружье, - Аваков

Об этом он сказал журналистам в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, правоохранители, подозреваемые в этом преступлении, стреляли из ружья и не использовали табельное оружие.

"Дело не в оружии, в данном случае оружие не было табельным. В данном случае частная группа из 4 человек выехала пострелять. Мы считаем, что выпившие, адвокаты говорят, что нет", - сказал глава МВД.

"Но если ты полицейский, если ты государственный служащий, то у тебя есть нормы поведения, которые ты не можешь нарушать, даже если ты сейчас не на службе", - сказал Аваков.

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Он также подчеркнул, что в убийстве ребенка 5 подозреваемых.

"По моему мнению, пять подозреваемых в этом убийстве - четверо тех, кто стрелял, а кто именно - определит следствие, может все, может один, чья пуля и т.д., - а также женщина, которая спрятала то ружье и таким образом способствовала сокрытию преступления - это тоже необходимо квалифицировать, но это дело сейчас ГБР", - добавил министр.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

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Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.