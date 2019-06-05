 По делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова проходит женщина. Она спрятала ружье, - Аваков

Об этом он сказал журналистам в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, правоохранители, подозреваемые в этом преступлении, стреляли из ружья и не использовали табельное оружие.
"Дело не в оружии, в данном случае оружие не было табельным. В данном случае частная группа из 4 человек выехала пострелять. Мы считаем, что выпившие, адвокаты говорят, что нет", - сказал глава МВД.
"Но если ты полицейский, если ты государственный служащий, то у тебя есть нормы поведения, которые ты не можешь нарушать, даже если ты сейчас не на службе", - сказал Аваков.
Он также подчеркнул, что в убийстве ребенка 5 подозреваемых.
"По моему мнению, пять подозреваемых в этом убийстве - четверо тех, кто стрелял, а кто именно - определит следствие, может все, может один, чья пуля и т.д., - а также женщина, которая спрятала то ружье и таким образом способствовала сокрытию преступления - это тоже необходимо квалифицировать, но это дело сейчас ГБР", - добавил министр.
Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.
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Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.
У нашего МВД очень длинные руки.
У В І Д С Т А В К У
а кто прикроет рюкзаки?
Посмотрим еще чем этот цирк с конями закончится. А то, учитывая как история обрастает "деталями", может скоро выяснится, что там была целая толпа совершенно незнакомых людей и выяснить кто стрелял не представляется возможным, но точно не менты, ведь "облико морале".
Не хватает миномета и гаубицы уродам
чтобы спрыгнуть.
хоча...
К родителям убитого милиционерами мальчика появилось множество вопросов:
Почему родители выпустили ребенка без бронежилета и каски?
Почему ребенок не соблюдал комендантский час?
Почему завидев мусоров ребенок не укрылся в окопе?
Адвокати миттєво цим скористаються.
А все може закінчитись судом Лінча.
Як подібні «колізії» й вирішуються.
В населенном пункте стрелять нельзя.Переносить в открытом виде нельзя.Передача , если была несовершенно летнему огнестрела.
Даже если бы там был один сын владельца ствола (украл у папки из сейфа), владелец садится.
А если у ствола есть хозяин....
Сядут усе.Там каких то пара ментов рядовых.Чисто нагнеталово.
«Ружжо, ружжо, кто із тєбя стрєлял? - Порохобот.»
Так?
Для министра МВД нет разницы между ружьём и малокалиберной винтовкой?
Нормы это "бе-бе-бе" и бросаться стаканами?
Ах да, Авакян же не полицейский, и даже не мусор. Друг Гепы и прочей швали, жулик, приклеивший свою жёппу к креслу и теперь не может уйти.
ї.....нат..
виявляється справа не в знарядді злочину?!....це ноу-хау....це крутіше навіть чим юридична досвідченість луценка...
Пытается, козел, съехать с того, что менты застрелили ребенка, чтоб полицию не очернять. Простые, с**ка, граждане, частная группа. Нет, это не простые граждане, не частная группа. Это выехали пострелять менты(насрать, что не при исполнении), которые знали где стрелять нельзя, которые знали в каком состоянии стрелять нельзя, которых учили стрелять, которых учили технике обращения с оружием. Но все равно они насрали на все законы и правила и в результате погиб ребенок. Полиция тут еще как при чем и тут не отмазаться.
мусара,тупарилі бидломусара (як мент кажу) - менти б до такого "не додумались"...
напевно для поліцейських воно образливе,вони ж тепер копи)))
1. Убийство, совершенное по неосторожности, -наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок...
Да там "говна столько",что и криминалистического", что и "ментовского давления" не нужно... Извините, ребята (можете насрать на мою фамилию), но там такая "жопа"" - в чисто криминалистическом варианте, что я "просто молчу"... И не в "ментах" дело ... В Раде. Они отказались принимать "Закон об оружии"...Но ... Не хочу критиковать Раду... Сейчас эту "мульку" запускать - предложение организовать "атаманщину", "беспредел".. Нам ещё этого не хватало....