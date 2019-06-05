EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  2283  28
Материалы по теме:
Все про:Аваков (2811) Нацполиция (9489)

 МВД пересмотрит дела полицейских, восстановившихся на службе через суд, - Аваков

После гибели в Переяславе-Хмельницком пятилетнего Кирилла Тлявова Министерство внутренних дел пересмотрит дела полицейских, которые не прошли аттестацию и восстановились на службе через суд.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Журналистам в среду в Киеве министр сообщил, что полицейские, причастные к случившемуся, действительно не прошли аттестацию, и были восстановлены на должностях в судебном порядке.

"Эти полицейские были уволены после переаттестации, а потом по решению суда были восстановлены на службе… К сожалению, это не единичная ситуация, и речь идет об около 800 полицейских", - сказал Аваков.

В этом контексте глава МВД сообщил, что будет пересмотрен весь список лиц, восстановившихся на службе в Министерстве по решению суда.

"У нас есть целый комплекс мер, мы сейчас еще раз пересмотрим дела тех, кто не прошел аттестацию, но восстановился. И это нам обещает очередной спор в судах", - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Аваков не намерен уходить в отставку в связи с убийством Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком

В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев на внеплановом совещании с руководителями структурных и территориальных подразделений заявил, что будет проведена проверка поведения полицейских вне службы.

"По предварительным докладам служебного расследования в Переяславе-Хмельницком установлено, что один из задержанных полицейских систематически нарушал общественные нормы поведения. У местных жителей было к нему много претензий человеческого характера. Но реакции со стороны руководителей подразделения не было", - цитирует Князева в среду днем департамент коммуникации Национальной полиции.

Глава Нацполиции поставил задачу всем подразделениям немедленно провести проверку всех заявлений и жалоб граждан о ненадлежащем поведении полицейских вне службы.

Также на Цензор.НЕТ: Пятилетнего Кирилла Тлявова похоронили в Переяславе-Хмельницком. ФОТОрепортаж

"Взять на контроль не только несение службы личным составом, но и поведение вне службы. Наша реакция должна быть жесткой на такие события. За ненадлежащее поведение, правонарушения в быту – мгновенная ваша реакция", - подчеркнул Князев.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Читайте также: Полиция открыла производство из-за акции протеста у отделения в Переяславе-Хмельницком

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/n3130704
 
 
 Топ комментарии
 
рішуча мусорська реформа на прикладі однієї області. і скажи, аваков, що ти не знав це раніше.

МВД пересмотрит дела полицейских, восстановившихся на службе через суд, - Аваков - Цензор.НЕТ 5540
 показать весь комментарий
 
аваков в классической ситуации перебежчика. Буратину он нахер не упал а бившие друзья тоже ненавидят. В учебник по "переобуванию")
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
аваков в классической ситуации перебежчика. Буратину он нахер не упал а бившие друзья тоже ненавидят. В учебник по "переобуванию")
 показать весь комментарий
 
 
это означает - я жду от них бабла чтоб они могли остатся на второй срок служить
 показать весь комментарий
 
Среди тех , кто прошёл аттестацию , тоже могут быть дебилы .
 показать весь комментарий
 
 
В каком смысле "могут быть", это ж мусора, туда нормальный человек не пойдёт работать.
 показать весь комментарий
 
Это вообще супер, это наиболее полная и объясняющая иллюстрация на тему: "Украинский суд".
 показать весь комментарий
 
рішуча мусорська реформа на прикладі однієї області. і скажи, аваков, що ти не знав це раніше.

МВД пересмотрит дела полицейских, восстановившихся на службе через суд, - Аваков - Цензор.НЕТ 5540
 показать весь комментарий
 
 
Игорь 31edd6d3 - быдло свиноруское, спалилось МВД пересмотрит дела полицейских, восстановившихся на службе через суд, - Аваков - Цензор.НЕТ 7702 "...на украине"
 показать весь комментарий
 
 
Цих двох недополіцаїв давно вигнали, а суд їх поновив на посадах. Ну що тут можна сказати..."Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
 показать весь комментарий
 
МВС перегляне справи поліцейських, які поновилися на службі через суд, - Аваков - Цензор.НЕТ 7189великий реформатор!"бабушка" им гордится! МВС перегляне справи поліцейських, які поновилися на службі через суд, - Аваков - Цензор.НЕТ 7189
 показать весь комментарий
 
Не волнуйтесь, беня Авакова не уволит. Он ему нужен до выборов. После - отправит в Италию(тот любит там отдыхать и скрываться от правосудия).
 показать весь комментарий
 
було б бажання - звільнити поліцейського "раз плюнути"...
найпростіший - збір по тривозі
1-перевірка вмісту тривожного чемоданчика
2- перевірка фізичної форми
3-знання законодавства (зокрема підстави застосування вогнепальної зброї/10 правил поводження з вогнепальною зброєю)
4- стрільба

3-4 години й найух причому по статті...

але де ж би то таваріщь "мусара не люди" знав...

й насправді це тільки один з можливих варіантів...
 показать весь комментарий
 
Пора Авакову уходить ,пока не вылезли вилы двойные ..
 показать весь комментарий
 
Сейчас уволят, а через год когда все успокоится они подадут в суд, "мол невиновны, оклеветали", и восстановятся
 показать весь комментарий
 
только 800????
А как быть с теми которых по 2 раза выгоняли с мвд (еще и отчим уголовный авторитет),а теперь он снова в форме и в ВАШЕМ строю?????
 показать весь комментарий
 
Аваков, это вы электорату рассказывай.
"Пересмотреть". От слова пересмотр, ничего не поменяется. Есть решение суда. Необходимо провести через суд - главенство права. В данной ситуации проведение аттестации.
 показать весь комментарий
 
МВД пересмотрит дела полицейских, восстановившихся на службе через суд, - Аваков
всех мусоров,которые Не прошли переаттестацию и восстановились через суд нужно гнать поганою метлою,а заодно и начальников отделов /не обеспечили представление в суде о профнепригодности /
 показать весь комментарий
 
А кто и когда аттестовал "профессионала" Рюкзакова?
 показать весь комментарий
 
передивлятися будуть такі ж самі мусора, що і стріляли в дитину...
 показать весь комментарий
 
реформы надо было начинать с судов, а так получаем плоды
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоМВД пересмотрит дела полицейских, восстановившихся на службе через суд, - Аваков
 
 
 
 
 
 вверх