 Малиновский – аферист высшей пробы, которому я поверил. Показания против него дал сразу же после разоблачения, - Арьев

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Когда в 2016 году из каждого утюга кричали о коррумпированности прокуроров, история о "преследовании" (Малиновского. - Ред.) показалась мне правдоподобной... Мне скрывать нечего. Мошенника я потом разоблачил сам. Показания и доказательства предоставил следователям прокуратуры Киева, на этом и основывалось восстановления мошенника Малиновского в международном розыске", - написал Арьев.
Напомним, ранее проект "Наші гроші" выпустил сюжет о том, что два заместителя генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук и Юрий Столярчук, а также нардеп от БПП Владимир Арьев причастны к инсценировке смерти афериста международного масштаба Дмитрия Малиновского.
Відповідь - передвиборні атаки.
Кому цікава ця історія нардепа БПП?
как тебе спалось все эти годы в парламенте, куда ты попал благодаря Боре Пенчуку, которому дали 8 лет за его "Антикоррупцию"?