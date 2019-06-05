EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  3540  24
Все про:Арьев (557) афера (223) Малиновский Дмитрий (1)

 Малиновский – аферист высшей пробы, которому я поверил. Показания против него дал сразу же после разоблачения, - Арьев

Нардеп от БПП Владимир Арьев заявил, что стал жертвой опытного мошенника Дмитрия Малиновского, когда согласился помочь ему. Сейчас же эту историю пытаются сделать элементом предвыборной атаки на него самого.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Когда в 2016 году из каждого утюга кричали о коррумпированности прокуроров, история о "преследовании" (Малиновского. - Ред.) показалась мне правдоподобной... Мне скрывать нечего. Мошенника я потом разоблачил сам. Показания и доказательства предоставил следователям прокуратуры Киева, на этом и основывалось восстановления мошенника Малиновского в международном розыске", - написал Арьев.

Читайте также: Арестованный во Франции аферист Малиновский, ранее в Москве за взятку в $12 млн предлагал чиновникам ФГИ приватизировать Одесский припортовый завод, - одноклассник

Напомним, ранее проект "Наші гроші" выпустил сюжет о том, что два заместителя генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук и Юрий Столярчук, а также нардеп от БПП Владимир Арьев причастны к инсценировке смерти афериста международного масштаба Дмитрия Малиновского. 

Малиновский – аферист высшей пробы, которому я поверил. Показания против него дал сразу же после разоблачения, - Арьев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3130701
 
 
 Топ комментарии
 
Зашкварился, а теперь пытается отмазаться, закидывая какашками своих бывших клиентов.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
как видишь-нет...а вот полюбившие беню и зелю практически все.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский убрал из списков кандидатов в свою партию людей коломойского . их нет в партийных списках на выборах в вр. кому кому ну прямому надо бы знать . журналюги у нас ушлые если что не так узнают и мы тоже узнаем благодаря им . ведь вы не ставите под сомнения профессионализм журналистов своего телеканала?
 показать весь комментарий
 
А що, списки вже десь є, щоб їх подивитись?
 показать весь комментарий
 
дочитайте внимательно до конца подумайте прочитайте еще раз потом через пять минут прочитайте снова . попробуйте и все у вас получится.
 показать весь комментарий
 
А як бути з Міщенком, який іде на вибори від Зе?? Це ж екс-член БПП!
 показать весь комментарий
 
депутат Мищенко Сергей Григорьевич. избран по 98 округу киевская область как беспартийный . до 2016 был членом бпп в 2016 вышел . был членом бют . самое интересное во времена президентства януковича отказался от звания заслуженного юриста Украины . по нему было три расследования .первое не доказано ....подкуп избирателец на округе.... второе имущество записано на родственников. третье....контроль парковок возле Борисполя . все. страшный коррупционер .
 показать весь комментарий
 
якщо не здатен зформулювати думку - кращи нічого не пиши. Повторюсь: я запитав про списки кандидатів, в яких нема беніних людей. Якщо ти на увазі мав дещо інше - то хоча би виправляйся.
 показать весь комментарий
 
прежде чем задавать вопрос следует подумать . до этого желательно внимательно прочитать что написано . а написано мною что если что не так то журналисты все узнают и расскажут . если вам что то известно пожалуйста рассказывайте но только не задавайте странных вопросов.
 показать весь комментарий
 
Зашкварился, а теперь пытается отмазаться, закидывая какашками своих бывших клиентов.
 показать весь комментарий
 
 
Расфрендился с Волохом, но порохоботить не перестал... Отакое от...
 показать весь комментарий
 
А навіщо забороняти? Вже є "Европейская солидарность". А бпп це вже минуле... Малиновський - аферист найвищого ґатунку, якому я повірив. Свідчення проти нього дав відразу ж після викриття, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 1438
 показать весь комментарий
 
Питання - що його хвилює?
Відповідь - передвиборні атаки.

Кому цікава ця історія нардепа БПП?
 показать весь комментарий
 
 
Арьев
как тебе спалось все эти годы в парламенте, куда ты попал благодаря Боре Пенчуку, которому дали 8 лет за его "Антикоррупцию"?
 показать весь комментарий
 
 
Це вже член ПЕСа, а це не хухри-мухри.
 показать весь комментарий
 
 
аферист помогал аферисту!!))судя по роже арьева проженный аферюга!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМалиновский – аферист высшей пробы, которому я поверил. Показания против него дал сразу же после разоблачения, - Арьев
 
 
 
 
 
 вверх