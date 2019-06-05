 Малиновский – аферист высшей пробы, которому я поверил. Показания против него дал сразу же после разоблачения, - Арьев

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Когда в 2016 году из каждого утюга кричали о коррумпированности прокуроров, история о "преследовании" (Малиновского. - Ред.) показалась мне правдоподобной... Мне скрывать нечего. Мошенника я потом разоблачил сам. Показания и доказательства предоставил следователям прокуратуры Киева, на этом и основывалось восстановления мошенника Малиновского в международном розыске", - написал Арьев.

Читайте также: Арестованный во Франции аферист Малиновский, ранее в Москве за взятку в $12 млн предлагал чиновникам ФГИ приватизировать Одесский припортовый завод, - одноклассник

Напомним, ранее проект "Наші гроші" выпустил сюжет о том, что два заместителя генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук и Юрий Столярчук, а также нардеп от БПП Владимир Арьев причастны к инсценировке смерти афериста международного масштаба Дмитрия Малиновского.