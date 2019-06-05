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 Политика Украины
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 Зеленский обсудит с Могерини и Туском применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса, - АП

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини и президентом Евросовета Дональдом Туском реформы и санкционные меры против российских чиновников, причастных в выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АП в Twitter.

"Во время встреч с Федерикой Могерини и президентом Евросовета президент Зеленский обсудит планы реформ и видение урегулирования ситуации на Донбассе, а также применение предупредительных мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса", - говорится в сообщении.

Зеленский обсудит с Могерини и Туском применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса, - АП 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель и Макрон в ходе переговоров с Путиным раскритиковали его "паспортные указы" и обсудили реализацию минских соглашений

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

Также читайте: Евросоюз понимает, что персональными санкциями не должно закончиться, - Климкин о российских паспортах в ОРДЛО

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3130698
 
 
 Топ комментарии
 
"Сваты" запрети , украинец . Зеленский обсудит с Могерини и Туском применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса, - АП - Цензор.НЕТ 3930
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зеленский как обычно все просрет
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Lek Darling - "...пусть она на кожаной флейте сыграет рапсодию..." Зеленский обсудит с Могерини и Туском применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса, - АП - Цензор.НЕТ 3488

Зеленский обсудит с Могерини и Туском применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса, - АП - Цензор.НЕТ 9769
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паспортизацію вигадав путлір
чи будуть проти нього персональні обмеження та санкції ?
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а какие меры - стандартные Зашли Монику Мендель пусть она на кожаной флейте сыграет рапсодию из Тевье молочник, как это она умеет. Хто на шо учился короч.
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Lek Darling - "...пусть она на кожаной флейте сыграет рапсодию..." Зеленский обсудит с Могерини и Туском применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса, - АП - Цензор.НЕТ 3488

Зеленский обсудит с Могерини и Туском применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса, - АП - Цензор.НЕТ 9769
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Это проблемы Зельцмана нехай баракатится, а мы будем плюхать семки и запивать Вискарём
А если чего не так, настучим в бубен подорванному гребешку. По понятиям, вйопывать должен терпило, а белые чевалеки раздавать баклуши.
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Мелковато. Авакава не увольняет...Я начинаю разочаровываться...
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Игорь Хирскл - а ты был очарован этим тупым ничтожеством, да?
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Очарован я не был. К тому же не голосовал за него. Но была надежда.На молодость и желание. Случай с аваковым его компрометирует.
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желание у него есть, но с вашим оно не совпадает
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Значит будет получать от меня в комментах ))
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аваков будет еще "разочарованих" зебилов кийками разгонять
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Порохоботам тоже достанется )) Вы же теперь на него гоните )
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А как по мне, с паспортами хорошо получилось. В процессе деоккупации будет готовая база сепаров. Необходимо еще в Украине закончить переход на ID карты, чтоб старые "книжечки" перестали иметь хождение, и полный порядок.
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Жители ОРДЛО, как и крымчане, получают без проблем ID карты, собственно как и биометрику.
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для начала было бы неплохо лишить пенсии лишить тех, кто рассейские паспорта получит. И вообще на территорию Украины не выпускать. А то уже слюни на 3 пенсии раскатали
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Кого волнуют меры против чиновников , кто будет на них внимание обращать ?
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З ким він хоче домовлятись?

Зеленский обсудит с Могерини и Туском применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса, - АП - Цензор.НЕТ 2787

Вибори президента РФ були проведені на українському окупованому Кримі, так само і вибори до Держдуми проходили на окупованій території. Згідно постанов Верховної Ради (вищий орган влади парламентсько-президентської країни) для офіційного Києва ні Путін, ні Держдума РФ не є легітимними, а РФ взагалі країна-агресор, ЛДНР - офіційно терористи. Так з ким домовлятися, панове?
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Зеленский обсудит с Могерини и Туском применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса/ не озабоченность чиновниками РФ а поставка летального оружия в Украину -таким должен быть результат обсуждений . Конкретный и реальный.
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В первую очередь меры должны быть приняты против тех граждан Украины, которые получают эти паспорта. Начинать следовало ещё в 2014, с Крыма. При выявлении российского паспорта-изымать украинский.
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Нас менше цікавитиме, що і як він обговорюватиме.

Нас цікавлять - РЕЗУЛЬТАТИ, після тих обговорень!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский обсудит с Могерини и Туском применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса, - АП
 
 
 
 
 
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