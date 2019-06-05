 Зеленский обсудит с Могерини и Туском применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса, - АП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АП в Twitter.
"Во время встреч с Федерикой Могерини и президентом Евросовета президент Зеленский обсудит планы реформ и видение урегулирования ситуации на Донбассе, а также применение предупредительных мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.
В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.
В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.
29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.
В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.
1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.
чи будуть проти нього персональні обмеження та санкції ?
А если чего не так, настучим в бубен подорванному гребешку. По понятиям, вйопывать должен терпило, а белые чевалеки раздавать баклуши.
Mikhail Golub @golub 52 мин.52 минуты назад
Пресс-секретарь Зеленского
Вибори президента РФ були проведені на українському окупованому Кримі, так само і вибори до Держдуми проходили на окупованій території. Згідно постанов Верховної Ради (вищий орган влади парламентсько-президентської країни) для офіційного Києва ні Путін, ні Держдума РФ не є легітимними, а РФ взагалі країна-агресор, ЛДНР - офіційно терористи. Так з ким домовлятися, панове?
В Україні є зрадофіли, яким і тризуб над Кремлем постав, вони скажуть, що криво стоїть, - Порошенко
Нас цікавлять - РЕЗУЛЬТАТИ, після тих обговорень!
Когда учуял запах шаурмы