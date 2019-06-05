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 Политика Украины
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 "Ситуация в ПАСЕ близка к критической", - Арьев призвал Зеленского отреагировать на возможное возвращение делегации РФ

Глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев (БПП) призвал президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на резолюцию, которая может изменить правила Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в вопросе введения санкций в отношении делегаций, в частности – российской.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в ПАСЕ близка к критической. МИД сделал четкое заявление о пересмотре отношений с Ассамблеей в случае безусловного возвращения РФ. В секретариате ПАСЕ предложения по изменению регламента считают самоубийственное безотносительно к России: после этого ПАСЕ теряет свой смысл и силу. Я написал письмо новому президенту с просьбой отреагировать наконец-то на эту ситуацию, когда ради политической целесообразности Германии и председательствующей в Совете Европы Франции может быть существенно ограничен санкционный механизм наугоду России, что является плохим сигналом для всего демократического мира и является ничем иным, как потаканием агрессору. В конце 30-х годов прошлого века аналогичные события закончились плохо для всей Европы. Без исключения. Сейчас история пошла на новый круг. В ближайшее время я и активная часть украинской делегации, вместе с нашими союзниками из других стран, будем делать все, чтобы остановить разрушительный для Совета Европы сценарий. Хотя противостоять этому становится все сложнее", - заявил Арьев.

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Ситуация в ПАСЕ близка к критической, - Арьев призвал Зеленского отреагировать на возможное возвращение делегации РФ 01

Как сообщалось, в регламентном комитете ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации. В комитете предложили выработать процедуру для оспаривания полномочий членов национальных делегаций. Одобренный проект резолюции, как ожидается, будет рассмотрен 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи. В 2014 году ПАСЕ применила санкции к России, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.

Источник: https://censor.net.ua/n3130689
 
   
 Топ комментарии
 
возвращение рашки в пасе
это результат работы Парашенко, Арьева и прочих свинарчуков из БПП
и не надо сейчас издавать парасячьи визги и подставлять под это нового президента
у которого нет ни лобби в парламенте, ни кабмина
наступит время разберется
а пока вам большое "спасибо" свинарчуки и за пасе, и за самое нищее и корумпированое государство в европе .. типа в пасе все слепые сидят как в панамском трасте пеци
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и, кстати, он не отец нации, он, всего лишь, - отец порохоботов...
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А за що петя присвоїв ар'єву ранг надзвичайного посла? Мабуть за те, що той разом з петьою просрав все, що тільки міг просрати.. А тепер - " Спасай клован-наркоман"..
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Пішов Порошенко і почались провали ,політична ,єкономічна,на міжнародному рівні.Селфі та заяви через фейсбук зе-президента діють тільки на зе-білів.
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Зелеботы прдолжают удивлять "новизной" своих логических цепочек. Порох 5 лет сдерживал коалицию от возвращения мордора в ПАСЕ, а как только 73% выбрали клоуна, в ПАСЕ поняли, что мордор украинцам не особо и враг и вообще "главное - перестать стрелять" и радостно вернули источник бабла взамен украинских территорий и 13 тыс жизней украинцев. А виноват у зелеботов как всегда Порох. Зебилы такие зебилы.
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Да ещё у зебов как "убийственный аргумент" - Арьев плохой и именно поэтому Зелемойский не должен ничего делать, что обязан...
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В ваш гадюшник хоть плюнь и попадёшь в афериста-не промахнёшься ..
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ДЫБИЛИЗ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ обвинять команду Порошенко в проигрыше в ПАСЕ!
Ведь это именно команда Порошенко продавила решение и буквально заставила Рашку уйти из ПАСЕ.
И все эти годы команда Порошенко отбивала многочисленные попытки Рашки вернуться в ПАСЕ.
А большинству в ПАСЕ, по большому счету было глубоко наплевать на этот вопрос.
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Ведь украинская делегация в ПАСЕ не может никак повлиять на решения ПАСЕ, мы не имеем там каких либо голосов и лобирования.
Мы можем только УБЕДИТЬ.
И, вот, после замены Порошенко на Зеленского - "голос" украинской делегации стал намного менее убедительным для европейских политиков.
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те ж саме толкував я зебілам, зокрема, Ватник Иванович Пуйло (вище по гілці) - але марно...
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А чому ЦН не викладає інше його інтерв'ю, де він прямим текстом заявив, що за такого сценарію при Пе ми однозначно виходили із ПАСЕ, в знак протесту, а тепер Зе, глубоко по.ую чи будуть на РФ санкції?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ситуация в ПАСЕ близка к критической", - Арьев призвал Зеленского отреагировать на возможное возвращение делегации РФ
 
 
 
 
 
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