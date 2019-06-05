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 Политика Украины
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 Запуск "цифровых" реформ позволит правительству полностью отказаться от кредитных программ международных партнеров, - депутат Данченко

Украинское правительство, проведя несколько реформ в рамках оцифрования различных сфер экономики, обеспечит пополнение казны бюджета таким образом, что сможет полностью отказаться от кредитных программ МВФ.

Об этом рассказал председатель Комитета парламента по вопросам информатизации и связи Александр Данченко в интервью "Апострофу".

Нардеп отметил слабую эффективность действующего Агентства по вопросам электронного правительства, по его мнению, во многом такая тенденция связана с отсутствием системности в его действиях.

" Агентство по вопросам электронного правительства говорит о ста запущенных сервисов, но их никто "пощупать" не может. То есть это как будто вы картошку сварили, свеклу купить забыли, мясо кто-то вам донесет, но потенциально у вас есть борщ, тогда как реально его нет. Так и здесь - по электронной почте что-то куда-то ушло, и сервис не завершен. И в этом проблема наших чиновников", - отметил нардеп.

Так, Александр Данченко предложил провести быструю и эффективную реформу по вопросу легализации спортивных лотерей в цифровом формате, которая обеспечит государству ощутимый доход с налоговых выплат.

"Огромный потенциал у лотерей. Эти средства можно использовать на финансирование спорта, культуры. У нас это все в тени. Центральная система устанавливается или в Минфине или в налоговой, к которой подключены все операторы лотерей. Каждая транзакция происходит в онлайне, мгновенно рассчитывается, и в бюджет сразу идет налог. Лотереи дадут около 5-6 миллиардов гривен в бюджет. Электронная акцизная марка дает около 12-13 миллиардов гривен дополнительных поступлений в год. Это то, что сейчас в контрафакте", - пояснил он.

Также глава профильного комитета призвал оцифровать видеофиксацию нарушений на дорогах. Помимо улучшения ситуации с безопасностью такая реформа позволит собрать больше средств в качестве штрафов с нарушителей ПДД.

"Важна для безопасности наших людей система видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Это повысит безопасность дорожного движения, а также существенно уменьшит смертность и травматизм на дорогах. С другой стороны - это еще эффективный сбор штрафов за нарушения в госбюджет. Такие поступления могут составить от 5 до 7 млрд гривен в год. Эти средства можно направить на ремонт и строительство новых дорог", - пояснил Данченко.

Он призвал законодательным образом связать государственные реестры между собой с целью повышения эффективности борьбы с правонарушителями. Нардеп подчеркнул, что ранее лоббисты в Верховной Раде остановили работу важной контролирующей системы.

"У нас около 370 реестров, которые что-то сохраняют, но между собой не взаимодействуют. Контроль за контрабандой смартфонов в электронном виде работал, его просто отключили и контрабандистское лобби в Верховной Раде заблокировало возвращение к этой системе", - рассказал депутат.

По его мнению, запуск такого рода "цифровых" реформ позволит правительству полностью отказаться от кредитных программ международных партнеров и сбалансировать бюджетные траты.

"Мы насчитали как минимум 25 млрд гривен (около 1 млрд долларов) в год от пяти сервисов. И все это можно сделать с нулем инвестиций и привлечения наших ИТ-компаний. Миллиард долларов от МВФ мы получаем разово и должны отдавать, а это ежегодно экономия и инвестиции в экономику. Вот вкратце, что такое электронные сервисы, и это менее 1% из того, что нужно вводить в государстве", - пояснил глава комитета ВРУ по информатизации и связи Александр Данченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3130688
 
 
 Топ комментарии
 
О как...лотерею запустил....благо лохов 73 процента...и наступит счастье....ни производств не надо...ни сельского хозяйства.....иканамисты.... Запуск "цифровых" реформ позволит правительству полностью отказаться от кредитных программ международных партнеров, - депутат Данченко - Цензор.НЕТ 9845
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Понятно. Запуск "цифровых" реформ позволит правительству полностью отказаться от кредитных программ международных партнеров, - депутат Данченко - Цензор.НЕТ 8144 Как только запустят лохотроны в полном объеме, так станем передовыми в Айти технологиях.
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О как...лотерею запустил....благо лохов 73 процента...и наступит счастье....ни производств не надо...ни сельского хозяйства.....иканамисты.... Запуск "цифровых" реформ позволит правительству полностью отказаться от кредитных программ международных партнеров, - депутат Данченко - Цензор.НЕТ 9845
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Да, их всех "несет".
У всей "коземанды"(С) - понос словесный.
Беня с подельщиками поняли, что они под следствием в шатате Делавэр, США, и что от наказания им не уйти, так что им теперь не до нац. резервов Украины.
А "коземнда"(С) бе зруководства пошла в разнос, в меру своего умственного развития, и НАДЕЕТСЯ ВЫИГРАТЬ 1 миллиард (!) В ЛОТЕРЕЮ ("Мы насчитали как минимум 25 млрд гривен (около 1 млрд долларов) в год от пяти сервисов.") Источник: https://censor.net.ua/n3130688

Ааааааа.
Ооооооо.
И это вот это вот "чудо-юдо" на 5(!), ПЯТЬ (!) ЛЕТ.
"Побольше демократии", в следующий раз ЗЕбилы мышь говорящую выберут.
Правда, я что-то сомневаюсь, что мышь такое сморозит.
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Британская сценаристка Карла Мари Свит заявила, что не понимает, почему создатели сериала "Чернобыль" не привлекли темнокожих актеров.

Запуск "цифровых" реформ позволит правительству полностью отказаться от кредитных программ международных партнеров, - депутат Данченко - Цензор.НЕТ 3466

8:54 AM - 4 Jun 2019
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" Агентство по вопросам электронного правительства говорит о ста запущенных сервисов, но их никто "пощупать" не может. Так, Александр Данченко предложил провести быструю и эффективную реформу по вопросу легализации спортивных лотерей в цифровом формате, которая обеспечит государству ощутимый доход с налоговых выплат.
а зарплату уже получили за проделанную роботу так электронное гросмано-правителбьство - Источник: https://censor.net.ua/n3130688атак электронное гросмано-правителбьство -енто и есть легализация казино??
потратили лярды бюджета на закупку комп серверов...зачем, что получил укрнарод??
Легализацию игрового бизниса - несите последние крохи из дому в игровые лавки - ну и не забудьте рядом автоматизировать ломбард -шоб народ мог затариться латереями от отданного в ломбарды домашнего барахла.

Источник: https://censor.net.ua/n3130688
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Запуск "цифровых" реформ позволит правительству полностью отказаться от кредитных программ международных партнеров, - депутат Данченко
это теперь сами будете деньги штамповать и без участия НБУ?)))
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Нет, будут лотерейными билетами раздовать.
Новая валюта Запуск "цифрових" реформ дозволить уряду повністю відмовитися від кредитних програм міжнародних партнерів, - депутат Данченко - Цензор.НЕТ 5981
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возможно,вы и не слишком далеки от истины)гетьманцев,тот ,который в зе-команде присутствует на ведущих ролях и есть совладельцем молодьспортлото/МСЛ/)))
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так электронные лотереи уже несколько лет как есть)))
видеофиксация отстает и то потому, что чиновникам не хочется получать "письма счастья" и из-за скудного финансирования на установку нового оборудования без "доступа человека" к базам... может и снижается какой-то процент...но... по факту - это фиксация уже ДТП а не предупреждение...т.е. после ... и в материальном плане...выгоды пока - не заметно
реестровые базы... смотря какие... и тоже спорный вопрос - нотариусам разрешили вносить изменения самостоятельно и сколько сразу стало злоупотреблений и хер докажешь, даже имея бумажные документы...
поэтому - связывать "оцифровку" и отказ от кредитов... мне кажется наивно
а вот облегчить и ускорить доступ к разным справкам, записям... жалобам.... - таки да
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Понятно. Запуск "цифровых" реформ позволит правительству полностью отказаться от кредитных программ международных партнеров, - депутат Данченко - Цензор.НЕТ 8144 Как только запустят лохотроны в полном объеме, так станем передовыми в Айти технологиях.
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Запуск "цифровых" реформ позволит правительству полностью отказаться от кредитных программ международных партнеров, - депутат Данченко - Цензор.НЕТ 6004"дефолт приближается,дефолт приближается" Запуск "цифровых" реформ позволит правительству полностью отказаться от кредитных программ международных партнеров, - депутат Данченко - Цензор.НЕТ 6004
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Нет, это "намного более лучше"(С)
Чуваки намеряны выиграть в лотерею 1 миллиард(!) денег.
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просто ArtMoney поставить на сервера минфина, налоговой и прочих нацбанков, и все, вот оно, зе-счастье
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Доллар и евро далеко не то же, что биты и байты. Это чуть-чуть(совсем чуть-чуть) разные сущности. Биты могут приносить деньги, но не настолько, чтобы заявлять такую чушь. Будь ты Торвальдсом или на крайняк Гейтсом - наверное был бы смысл тебя послушать. Но ты всего-навсего Данченко. А потому слушать тебя - себя не уважать.
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господи какие дебилы руководят странной безграмотные инфантильные дегенераты
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Діло добре, та мета безглузда!
Сервисы должны в первую очередь освободить бизнес, а пополнение бюджета - дело десятое
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Та щас первым делом отменят мараторий на проверки длящийся уже пять лет при проклятом Парашенке и сразу полетит мандель по кочкам казну пополнять... Ото веселуха для бизнеса начнется. Запуск "цифровых" реформ позволит правительству полностью отказаться от кредитных программ международных партнеров, - депутат Данченко - Цензор.НЕТ 7229
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После фразы об оцифровке видео, дальше читать не стал. Очередной Виталька. У меня голова, потому-что я ей ем
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ггг ) Медок дебильный и глючную налоговую отчетность хотя бы в порядок приведите, тупые придурки
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Так вот, что имел в виду зеленский, когда на айтишном форуме говорил про диджитализацию. Беня хочет подмять под себя Космолоты.
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Цікаві ідеї. Успіхів у впровадженні!
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Нет, все "намного более" хуже.
Это попытка людей с курьими мозгами найти денег БЕЗ МВФ.
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Для зебилов написано. К экономике это не относится. Надо просто упростить и сделать прозрачным налогооблажение - налог с оборота и налог на прибыль. НДС уменьшить или отменить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапуск "цифровых" реформ позволит правительству полностью отказаться от кредитных программ международных партнеров, - депутат Данченко
 
 
 
 
 
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