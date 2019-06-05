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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1643) Супрун Ульяна (512)

 Я гражданка Украины и это моя страна, - Супрун не собирается уезжать в случае увольнения

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун намерена остаться в Украине и помогать реформировать медицину, даже если уйдет с должности главы ведомства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью Би-би-си.

"Мы готовы представить новому Президенту то, что уже сделано. Готовы сотрудничать и с новым руководством Минздрава, если наша команда не останется. Готовы им передать дела, чтобы было понимание, как проводить изменения в здравоохранении дальше", - сказала она.

Вместе с тем Супрун подчеркнула, что при любых остоятельствах останется в Украине: "Я гражданка Украины и я остаюсь в Украине, потому что это моя страна".

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Отвечая на вопрос, согласится ли она быть советником нового министра, Супрун сказала: "Зависит от того, каким будет видение нового правительства, нового министра, если будет новый министр. Я и моя команда готовы помогать, чтобы продолжать то, что сейчас началось".

Она добавила, что готова остаться на должности, если будет возможность, потому что "для новых людей будет сложно зайти посередине таких очень сложных изменений".

Источник: https://censor.net.ua/n3130687
 
   
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А шо она не сбежала? А тут зебилы бились в истерике от радости когда им Мосийчук про красный чемодан рассказал! Я гражданка Украины и это моя страна, - Супрун не собирается уезжать в случае увольнения - Цензор.НЕТ 3180
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Правильно . Гони продажную врачебную гниль . Поддерживаю .
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я теж! Тримайтесь Уляно, добру справу робите!
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а паспорт сша?! Украинское гражданство не преполагает НИКАКОГО ДРУГОГО!
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А когда конкретно Супрун потеряла гражданство Соединенных Штатов?
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Это значит готова сначала в СИЗО Лукьяновском, потом на женской зоне камуфляж для армии шить ?! Похвально! Я гражданка Украины и это моя страна, - Супрун не собирается уезжать в случае увольнения - Цензор.НЕТ 6306
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Она все еще и.о. с двойным гражданством, вопреки всем законам, давно гнать надо.
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- А ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже шел вечерний кобеляж, где уже котовали молодые люди в пестреньких кепках, брюках-дудочках, галстуках "собачья радость" и ботиночках "Джимми".(с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ гражданка Украины и это моя страна, - Супрун не собирается уезжать в случае увольнения
 
 
 
 
 
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