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 Садовый призвал Гриценко и Вакарчука объединить усилия и дать бой "мажоритарным феодалам"

Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый призвал руководителей партий "Голос" Святослава Вакарчука и "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко не бороться на мажоритарных округах, а поддержать сильнейшего.

Об этом он написал 5 июня в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Садовый заявил, что "Самопомич" будет выставлять кандидатов на мажоритарные округа только там, где будут "сильные бойцы".

Мэр Львова просит Вакарчука и Гриценко поддержать мажоритарные кандидатуры "Самопомочи" на округах, где у команды Садового есть явное преимущество, а в обмен на это, предлагает поддержку кандидатур "Голоса" или "Гражданской позиции" в других округах.

"Дать бой мажоритарным феодалам реально! "Самопомич" не будет выставлять везде своих кандидатов. Будем бороться там, где есть сильные бойцы", - написал Садовый.

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"Призываю Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко не бороться друг с другом. Поддержите наши кандидатуры, мы поддержим ваши на других округах", - добавил он.

К своему сообщению лидер "Самопомочи" прикрепил список кандидатов от объединения по мажоритарных округах.

Садовый призвал Гриценко и Вакарчука объединить усилия и дать бой мажоритарным феодалам 01

Источник: https://censor.net.ua/n3130684
 
 
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самонемоч , серливый онотоль и свиносявка это потужная , мыролюбная сила.
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Грыцик утопил Садового, утопит и Вакарчука.
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-Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча, а потом даже осмелился попискивать. (с)
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Берите еще Боксера в свою компашку неудачников ))
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Вакарчука? Так он же срытый латеннтный порохобот?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСадовый призвал Гриценко и Вакарчука объединить усилия и дать бой "мажоритарным феодалам"
 
 
 
 
 
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