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 Полиция открыла производство из-за акции протеста у отделения в Переяславе-Хмельницком

После акции протеста у отделения полиции в Переяславе-Хмельницком двое правоохранителей получили травмы. Следователи ищут виновных в нанесении им телесных повреждений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Так, вчера около Переяслав-Хмельницкого отделения полиции состоялся митинг. На нем собрались около 50 человек, утверждают в полиции.

"Однако среди граждан, которые пришли на мирную акцию, были агрессивно настроенные молодые люди в балаклавах. Они бросали дымовые шашки, жгли файеры и разрисовывали краской асфальтовое покрытие. В результате таких хулиганских действий двое полицейских получили травмы нижних конечностей", - утверждают в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Аваков не намерен уходить в отставку в связи с убийством Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком

Кроме того, в полиции утверждают, что хулиганы нанесли ущерб городу Переяслав-Хмельницкий. "После того, какие будут установлены сумма материального ущерба, материалы уголовного производства будут направлены в суд", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Цензор.НЕТ опубликовал видео столкновений у полицейского участка в Переяславе-Хмельницком. На нем видно, как силовики оттесняют участников акции протеста, пытающихся что-то написать на стене полицейского участка. Во время столкновения применялся газ. Полицейских забрасывали зажженными файерами.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Также на Цензор.НЕТ: Жена подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика полицейского обвинила в трагедии родителей ребенка

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Читайте также: Зеленский: За гибель 5-летнего ребенка будет и политическая, и уголовная ответственность

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/n3130682
 
 
 Топ комментарии
 
Мордорские порядки проступают все яснее. Наголосовали...
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мусора онижыдети? они мыролюбно отреформированы?
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Мордорские порядки проступают все яснее. Наголосовали...
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5 лет ничего подобного не было, и тут на тебе...
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5 лет за пикеты против власти никого не пресовали.
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Нет желания пойти на могилах Ноздровской, Гандзюк и многих других это рассказать?
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А полиция тоже открывала дела против них за протесты?
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"Активіста, який під час протестних подій в Вінницькій ОДА 6 грудня 2014 року розірвав портрет Президента України Петра Порошенка, засудили на 4 роки і 6 місяців."
"Юрія Павленка судять не за розірваний портрет. Йому інкримінується ч. 1 ст. 294 КК "участь і організація масових заворушень", - заявив прокурор Вінницької області В'ячеслав Соколов.
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Того "активиста" судили за нанесение побоев а не за портрет. Хватит врать.
А вотето Украина сегодня.
У Рівному затримали і затягли до міліції двох неповнолітніх за одиночний пікет із плакатом про "імпічмент". Нагадаю, 5 попередніх років Банкову, ВР, КМ, обладміністрації чи не щодня пікетували, оголошували голодування, розбивали намети, встановлювали унітази, розвішували труси, закидували іграшковими свинями, й це іноді бували досить агресивні, а не тихі акції. По-різному поводилися мітингарі, це була демократія. Всіх цих мітингарів проти "бариг" не чіпали Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/u-rivnomu-aktivistiv-zatrimali-cherez-piket-za-impichment-oburena-geraschenko-gotuye-zapit-do-nacpoliciyi-1351749.html
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Есть доказательства, что Ноздровская была убита по политическим мотивам?
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Andriy Kalnyshevsky - "...Наголосовали..." - Полиция открыла производство из-за митинга акции протеста у отделения в Переяславе-Хмельницком - Цензор.НЕТ 7374 . Самое лучшее - еще впереди


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Их не выбирали. Их всех при Порошенко назначили.
А лайкать себя - плохая примета. Волосы на ладонят вырастут.
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мусора онижыдети? они мыролюбно отреформированы?
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Во всем виноват народ а разве по другому может быть когда к власти дорвались гопники...
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А когда у власти тут не было гопников?
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Ты смотри, как быстро! Эти опарыши очень активны. Знает, что главный толстый опарыш их защитит.
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толстый опарыш это в смысле рюкзака-авака?
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Травмы нижних конечностей... Фуи им оттоптали что ли? Или яйца зажали ?
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Читать умеешь?):
"Они бросали дымовые шашки, жгли файеры и разрисовывали краской асфальтовое покрытие Источник: https://censor.net.ua/n3130682"

Очевидно же, что к асфальту прилипли.
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Вы заметили стиль зеленского ?Говорит одно - делает другое
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Это не он, царь просто не в курсе - это все распущенные им бояре творят
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прозревают потихоньку, а ведь это только начало))
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травмы нижних конечностей ...... пиписьки оторвали злодеи в балаклавах. Так вам детоубийцам оторвать головы будет мало Скажите спасибо. А без водопроводного крана жить мона. Пусть вставят соломки для коктейля
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Читал как водном из европейских государств.пожарники митинговали из за плохой зарплаты,а потом пошли в рукопашную с полицией,полицию лучше кормят где то пять шесть раз в сутки,а пожарников кормят только при пожаре Полиция открыла производство из-за митинга акции протеста у отделения в Переяславе-Хмельницком - Цензор.НЕТ 7338
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У Зе есть еще целая куча крылатых фраз для своего Президентства, наговорил в свое время достаточно много, теперь наверное уже не рад
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Замало,що дитину вбили, ще й людей переслідують - Кримінальна бл_дота Полиция открыла производство из-за митинга акции протеста у отделения в Переяславе-Хмельницком - Цензор.НЕТ 9554 Полиция открыла производство из-за митинга акции протеста у отделения в Переяславе-Хмельницком - Цензор.НЕТ 7204
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двое правоохранителей получили травмы.
Вважаю, що в тому, що трапилось, винні командири поліцейських. З відділку можна було побачити, що мітингують люди. Як вони могли випустити своїх підлеглих?
Источник: https://censor.net.ua/n3130682
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Граждане пришли на мирную акцию... Хотели ментов по головке погладить- не получилось, на этот раз только ноги задели!
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Тут они открывают дела за милую душу. Ментяры были - ментярами остались.
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"Полиция открыла производство из-за митинга акции протеста у отделения в Переяславе-Хмельницком" - следующее производство полицаи откроют против родителей убитого мальчика.
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так уже жена ментёнка заявила, что ребенок в 5 лет не может играть в песочнице.
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Напомню начало евромайдана.
Пару десятков студентов начали протесты.
Что сделал бы умный президент?
Выступил бы с заявлением о том, что это тупой старпер азиров чего то там не сделал и подвёл его.
Наш курс - неизменный, меня нагло обманули, отправляю старпера в отставку и предлагаю вр приступить к консультациям.
Обицянка, цяцянка, дурневи радисть и пошла бы бадьяга.
Не, надо было дать этим студентам звиздюлей, подтянулись сочувствующие, началось...
Зельцман идёт тем же курсом по ускоренной программе
До выборов в Раду может и не досидеть.
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Раша все отчетливей. Вы именно за это голосовали зебилы?
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Я пам'ятаю оці слова в ментовських зведеннях: "Четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч місця свого проживання й під час гри 5-річний хлопчик послизнувся та впав на камінь, внаслідок чого отримав травму голови."
Хай між собою перевірять, хто кому там ноги відтоптав!
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"Однак, серед громадян, які прийшли на мирну акцію, були агресивно налаштовані молодики у балаклавахДжерело:https://censor.net.ua/ua/n3130682
ще б вартувало перевірити чи то не "колєгі нєваінна задєржаних"...
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Дякуйте мусора,що не спалили вашу буцегарню разом з вами.
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