 Полиция открыла производство из-за акции протеста у отделения в Переяславе-Хмельницком

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
Так, вчера около Переяслав-Хмельницкого отделения полиции состоялся митинг. На нем собрались около 50 человек, утверждают в полиции.
"Однако среди граждан, которые пришли на мирную акцию, были агрессивно настроенные молодые люди в балаклавах. Они бросали дымовые шашки, жгли файеры и разрисовывали краской асфальтовое покрытие. В результате таких хулиганских действий двое полицейских получили травмы нижних конечностей", - утверждают в полиции.
Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
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Кроме того, в полиции утверждают, что хулиганы нанесли ущерб городу Переяслав-Хмельницкий. "После того, какие будут установлены сумма материального ущерба, материалы уголовного производства будут направлены в суд", - сообщили в пресс-службе.
Ранее Цензор.НЕТ опубликовал видео столкновений у полицейского участка в Переяславе-Хмельницком. На нем видно, как силовики оттесняют участников акции протеста, пытающихся что-то написать на стене полицейского участка. Во время столкновения применялся газ. Полицейских забрасывали зажженными файерами.
Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
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Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.
Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
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4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.
"Юрія Павленка судять не за розірваний портрет. Йому інкримінується ч. 1 ст. 294 КК "участь і організація масових заворушень", - заявив прокурор Вінницької області В'ячеслав Соколов.
А вотето Украина сегодня.
У Рівному затримали і затягли до міліції двох неповнолітніх за одиночний пікет із плакатом про "імпічмент". Нагадаю, 5 попередніх років Банкову, ВР, КМ, обладміністрації чи не щодня пікетували, оголошували голодування, розбивали намети, встановлювали унітази, розвішували труси, закидували іграшковими свинями, й це іноді бували досить агресивні, а не тихі акції. По-різному поводилися мітингарі, це була демократія. Всіх цих мітингарів проти "бариг" не чіпали Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/u-rivnomu-aktivistiv-zatrimali-cherez-piket-za-impichment-oburena-geraschenko-gotuye-zapit-do-nacpoliciyi-1351749.html
А лайкать себя - плохая примета. Волосы на ладонят вырастут.
"Они бросали дымовые шашки, жгли файеры и разрисовывали краской асфальтовое покрытие Источник: https://censor.net.ua/n3130682"
Очевидно же, что к асфальту прилипли.
А этих уже нашли?
делетеме
Вважаю, що в тому, що трапилось, винні командири поліцейських. З відділку можна було побачити, що мітингують люди. Як вони могли випустити своїх підлеглих?
Источник: https://censor.net.ua/n3130682
Пару десятков студентов начали протесты.
Что сделал бы умный президент?
Выступил бы с заявлением о том, что это тупой старпер азиров чего то там не сделал и подвёл его.
Наш курс - неизменный, меня нагло обманули, отправляю старпера в отставку и предлагаю вр приступить к консультациям.
Обицянка, цяцянка, дурневи радисть и пошла бы бадьяга.
Не, надо было дать этим студентам звиздюлей, подтянулись сочувствующие, началось...
Зельцман идёт тем же курсом по ускоренной программе
До выборов в Раду может и не досидеть.
Хай між собою перевірять, хто кому там ноги відтоптав!
ще б вартувало перевірити чи то не "колєгі нєваінна задєржаних"...