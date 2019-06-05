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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10994) ОГА (1436) Семерак (315) увольнение (1570)

 Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, - Семерак. СПИСОК (обновлено)

Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав областных государственных администраций (ОГА).

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак после заседания Кабинета министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Всего одобрены 13 лиц" - сказал Семерак.

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Согласно документу, который есть в распоряжении "Интерфакс-Украина", Кабмин одобрил увольнение с занимаемых должностей:

  • Александра Савченко (глава Волынской ОГА)
  • Александра Куця (глава Донецкой ОГА)
  • Геннадия Москаля (глава Закарпатской ОГА)
  • Константина Брыля (глава Запорожской ОГА)
  • Олега Гончарука (глава Ивано-Франковской ОГА)
  • Александра Терещука (глава Киевской ОГА)
  • Сергея Кузьменко (глава Кировоградской ОГА)
  • Олега Синютки (глава Львовской ОГА)
  • Алексея Савченко (глава Николаевской ОГА)
  • Николая Клочко (глава Сумской ОГА)
  • Степана Барны (глава Тернопольской ОГА)
  • Вадима Лозового (глава Хмельницкой ОГА)
  • Александра Мисника (глава Черниговской ОГА).
Источник: https://censor.net.ua/n3130680
 
 
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и куда они теперь?
по мажоритарным округам или в евросвинарчуки?
пепе своих не бросает?
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Если ты слуга народа,а не олигархическая подтанцрвка...- Увольняй сабакова !!!
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так ...уну грося ..звільняй собакова не будь підстилкою у олігархів
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А что, Гнойсман уже слуга народа? Я что-то пропустил? ))
Снять Авакова может только Рада, а подписать добровольную отставку (и то- до уровня и.о.) только подстилка олигархов Грося...))
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Нет ничего более раздражающего, чем хороший пример.(с)
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и куда они теперь?
по мажоритарным округам или в евросвинарчуки?
пепе своих не бросает?
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Как куда? Псу под хвост. В смысле - в ПЕС (Партию Европ.Солидарности) ))
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Жаль, нет фамилий. Непонятно, кого уволили.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, - Семерак. СПИСОК (обновлено)
 
 
 
 
 
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