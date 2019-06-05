 Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, - Семерак. СПИСОК (обновлено)

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак после заседания Кабинета министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
"Всего одобрены 13 лиц" - сказал Семерак.
Согласно документу, который есть в распоряжении "Интерфакс-Украина", Кабмин одобрил увольнение с занимаемых должностей:
- Александра Савченко (глава Волынской ОГА)
- Александра Куця (глава Донецкой ОГА)
- Геннадия Москаля (глава Закарпатской ОГА)
- Константина Брыля (глава Запорожской ОГА)
- Олега Гончарука (глава Ивано-Франковской ОГА)
- Александра Терещука (глава Киевской ОГА)
- Сергея Кузьменко (глава Кировоградской ОГА)
- Олега Синютки (глава Львовской ОГА)
- Алексея Савченко (глава Николаевской ОГА)
- Николая Клочко (глава Сумской ОГА)
- Степана Барны (глава Тернопольской ОГА)
- Вадима Лозового (глава Хмельницкой ОГА)
- Александра Мисника (глава Черниговской ОГА).
Снять Авакова может только Рада, а подписать добровольную отставку (и то- до уровня и.о.) только подстилка олигархов Грося...))
по мажоритарным округам или в евросвинарчуки?
пепе своих не бросает?