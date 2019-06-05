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 Кабмин просит Зеленского уволить ряд председателей ОГА, - Гройсман

Кабинет министров сегодня попросит президента Владимира Зеленского уволить глав областных государственных администраций.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время заседания правительства.

По словам Гройсмана, в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий.

"Мы сегодня подаем на увольнение ряда председателей областных государственных администраций. И ожидаем, что совместно Администрация Президента с секретариатом Кабинета министров проработает механизмы отбора новых претендентов на должности председателей областных администраций для того, чтобы мы сработали достаточно оперативно. В областях должны быть управленцы, которые соответствующим образом несут ответственность за регион", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130678
 
 
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Одним пакетом вместе с гробсманом и луценко
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- Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули. (с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин просит Зеленского уволить ряд председателей ОГА, - Гройсман
 
 
 
 
 
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