 Кабмин просит Зеленского уволить ряд председателей ОГА, - Гройсман

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время заседания правительства.

По словам Гройсмана, в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий.

"Мы сегодня подаем на увольнение ряда председателей областных государственных администраций. И ожидаем, что совместно Администрация Президента с секретариатом Кабинета министров проработает механизмы отбора новых претендентов на должности председателей областных администраций для того, чтобы мы сработали достаточно оперативно. В областях должны быть управленцы, которые соответствующим образом несут ответственность за регион", - сказал он.

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