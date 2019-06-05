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 Кабмин выделил около 13,9 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабинет министров Украины выделил 13 млн 892,6 тыс. грн для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей пятерых погибших военных и 17 военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы, - от 250 до 400 прожиточных минимумов. В частности, получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине с 1 января 2019 года установлен в размере 1921 грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130677
 
 
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