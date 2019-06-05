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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1534) Зеленский (1643) Кушнер (4)

 Зеленский побеседовал с советником Трампа Кушнером, - АП

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу со старшим советником президента США Джаредом Кушнером, которая состоялась во вторник в Брюсселе рамках ужина в постоянном представительстве США при ЕС.

Об сообщили в Администрации украинского президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Да, президент Зеленский разговаривал с Кушнером, они обсудили широкий спектр вопросов, начиная от безопасности и заканчивая энергетикой", - сказали корреспонденту "Интерфакс-Украина" в Администрации украинского президента.

На ужине также присутствовал госсекретарь США по вопросам энергетики Рик Перри, президент Польши Анджей Дуда, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы обменялись телефонными номерами", - Зеленский пообщался с премьером Грузии

Источник: https://censor.net.ua/n3130676
 
   
 Топ комментарии
 
На самом деле эта встреча куда важнее, чем с Трампом, потому что по существу (по делу), а не для протокола, именно в таком формате и решаются 99% вопросов!
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Ну ты и дерьмо, даже собака тебя не уважает...
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Я, после вчерашней ганьбы, даже знаю как они обговаривали... Советника жаль
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Ха-ха-ха ... Других цитат у нас для вас нет...
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Еврейчиком из семьи трампа? Везде они - куда не плюнь
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Сеня? Сема? Ты тоже да? Ну тогда понятно
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Я утром сегодня похвали свою собаку...)))щ
Эффект от переговоров Кушнера с ЗЕ наверное такой же...
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Ну ты и дерьмо, даже собака тебя не уважает...
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Мій пес за ЗЕ не голосував і СН не дивився...
Напевно він краще за багатьох з вас))))
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Я відкрию для тебе таємницю...
Собаки не голосують!)))
Ти явно якийсь дивний...
Ви всі ЗЕ фани такі? Чи ти особливий?)))
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Слухай, шо ж ти пишеш дурню, а потім на інших звалюєш?

Геракл Платонович

Мій пес за ЗЕ не голосував.

Виникає слушне запитання: "А за кого?" Зеленський поговорив із радником Трампа Кушнером, - АП - Цензор.НЕТ 3469
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Это типа Зе успешно провел переговоры с первым замом первого зама Трампа))))
ЦЕ ПЕРЕМОГА!)))
ТРЕПЕЩИТЕ НЕДРУГИ!!!)))
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З тобою розмовляють собаки?
Чувак...іди до лікаря.
Я тут ні до чого...
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Річ не про мене.
Річ про тебе і твою собаку.
Тебе ж ніхто не тягнув за язика.
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На самом деле эта встреча куда важнее, чем с Трампом, потому что по существу (по делу), а не для протокола, именно в таком формате и решаются 99% вопросов!
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именно этот зять Трампа имеет самое большое влияние на своего тестя (президента), ибо не только самый главный советник, а доверенный член семьи!
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Прям встреча не гос деятелей, а глав мафиозных семей
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по большому счеты МАФИЯ и правит современным миром, прячась за декорации и бутафорию официоза, это ваша проблема, что вы так наивны и не понимаете очевидных фактов!
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Это смотря каких вопросов. Так или иначе общение происходило не на "одном уровне", иногда конечно президенту приходится общаться и с премьерами и с дипломатами и с советниками. Но в случае с Зеленским его уровень общения выше общения с советником не поднимется
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На ужине также присутствовал госсекретарь США по вопросам энергетики Рик Перри, президент Польши Анджей Дуда, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, премьер-министр Грузии Мамука БахтадзеИсточник: https://censor.net.ua/n3130676

для упоротого соевого - прошла встреча с главой ЕС и НАТО.
Верещи дальше
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эти "главы" ни хрена и ничего не решают! решают доверенные лица узкого круга (без особых должностей и регалий)!
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Глава ЕС - это вообще никто!
Скорее всего решались интересы американских энергетических компаний в Украине. Правда я даже не знаю, что этот "гигант мысли" Зе им мог ответить в этом вопросе. Наверное промычал как на выступлени в Брюсселе (А-а-ааа...э-э-ээ....)
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" Глава ЕС - это вообще никто!" - Дмитрий Ч

О-О!!!!
А глава НАТО - шестерка?
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оба "шестерки" - чего тут непонятного?
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А можно поинтересоваться - Порошенко по Вашему - хороший президент был?
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двум евреям найти "общий язык" очень просто (и это не идиш или иврит), одинаковый образ мышления и понятная друг другу логика, не дают возможности неправильного понимания, они "на одной волне" (в резонансе друг с другом)!
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"Да, президент Зеленский разговаривал с Кушнером, они обсудили широкий спектр вопросов, начиная от безопасности и заканчивая энергетикой", - сказали корреспонденту "Интерфакс-Украина" в Администрации украинского президента.

А он шо, что-то в этом понимает?
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У люього правителя всегда есть советники. думаете Трамп понимает в энергетике и химической промышленности?
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Именно! Поэтому некоторые вопросы сначала обсуждаются на уровне советников, потом прорабатываются детали и только потом готовится встреча Президентов где они "договариваются" (возможно выставляются доп. условия...) и торжественно жмут руки.
Напомните, кто там у Зеленскага советник по экономике/энергетике
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Напомните, кто там у Зеленскага советник по экономике/энергетике

Без понятия. Если просветите кто - погуглю, что за человек
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трампу ніби щось радить , а чи розуміє ... Хто знає ..
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Я, после вчерашней ганьбы, даже знаю как они обговаривали... Советника жаль
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а харчуется он за чей счёт? раньше в рюкзачке у него были бутерброды, жалко лисапед поломался, сейчас в бронированном мерене мучается.
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Не ссы , не заклюют . Народ Украины думал , что выбрал "наполеона" . Опять ошибся .
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???
Наполеона?
Не сравнивайте это мелкое чмо с таким великим персонажем истории)))
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допустим за счет налогоплательщиков. ну и? президент страны должен сидеть безвылазно дома?
блин, идиотским каментам пора вводить новую галочку на самый идиотский камент и приз по итогу месяца - лапти с балалайкой и путевкой в путлерляндию пожизненно
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Украина не будет прекращать сотрудничество с МВФ. Зеленский побеседовал с советником Трампа Кушнером, - АП - Цензор.НЕТ 7357 .в ближайшее время будет поднят вопрос о новой кредитной программе с МВФ - В Зеленский .

Зеленский побеседовал с советником Трампа Кушнером, - АП - Цензор.НЕТ 4023.
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" Не тот уровень экономики страны. Нето... Нету... То, о чем мы говорили, переходя в то, что бы мы делали, в ту часть...", "Мне кажется, если сегодня этот климат... По большому счету это же то, о чем вы говорили там, для каких-то средних, мелких бизнесов - вон у людей уже нет вообще фактических налогов...", "Вот там человек по поводу... Он сказал: смотри, вообще вся IT-история здесь - потому что ФОПы. И потому что 6% " (с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский побеседовал с советником Трампа Кушнером, - АП
 
 
 
 
 
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