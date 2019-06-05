 Зеленский побеседовал с советником Трампа Кушнером, - АП

Об сообщили в Администрации украинского президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Да, президент Зеленский разговаривал с Кушнером, они обсудили широкий спектр вопросов, начиная от безопасности и заканчивая энергетикой", - сказали корреспонденту "Интерфакс-Украина" в Администрации украинского президента.
На ужине также присутствовал госсекретарь США по вопросам энергетики Рик Перри, президент Польши Анджей Дуда, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Эффект от переговоров Кушнера с ЗЕ наверное такой же...
Напевно він краще за багатьох з вас))))
Собаки не голосують!)))
Ти явно якийсь дивний...
Ви всі ЗЕ фани такі? Чи ти особливий?)))
Геракл Платонович
Мій пес за ЗЕ не голосував.
Виникає слушне запитання: "А за кого?"
ЦЕ ПЕРЕМОГА!)))
ТРЕПЕЩИТЕ НЕДРУГИ!!!)))
Чувак...іди до лікаря.
Я тут ні до чого...
Річ про тебе і твою собаку.
Тебе ж ніхто не тягнув за язика.
Проходя мимо...проходи!)
для упоротого соевого - прошла встреча с главой ЕС и НАТО.
Верещи дальше
Скорее всего решались интересы американских энергетических компаний в Украине. Правда я даже не знаю, что этот "гигант мысли" Зе им мог ответить в этом вопросе. Наверное промычал как на выступлени в Брюсселе (А-а-ааа...э-э-ээ....)
О-О!!!!
А глава НАТО - шестерка?
А он шо, что-то в этом понимает?
Напомните, кто там у Зеленскага советник по экономике/энергетике
Без понятия. Если просветите кто - погуглю, что за человек
А то ЗЕ фаны тебя щас заклюют!)))
Наполеона?
Не сравнивайте это мелкое чмо с таким великим персонажем истории)))
блин, идиотским каментам пора вводить новую галочку на самый идиотский камент и приз по итогу месяца - лапти с балалайкой и путевкой в путлерляндию пожизненно
.