 Аваков не намерен уходить в отставку в связи с убийством Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в кулуарах правительства после заседания Кабмина
Отвечая на вопрос журналистов, собирается ли он лично писать заявление об отставке, министр сказал: "Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо".
Также Аваков сказал, что не видит смысла в отставке главы Национальной полиции Сергея Князева.
"Я не считаю, что глава Нацполиции Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает, и он делает все, что от него зависит", - подчеркнул глава МВД.
Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
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Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.
Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийствеполицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.
а порошенко мородер)
Отставки Авакова, хотели практически все кто поддерживает Порошенко причем еще во время президентства Порошенко, но Аваков крепко там засел
он не может выгнать Авакова это право депутатов.
на выборах он откровенно топил против Петра. и зе с ним в дёсна целовался. не помнишь заявочки, что теперь квакваков - это гарант Конституции?
Если бы Аваков не защищал силовым путём мародёра Порошенко, то Порошенко уже давно бы народ вынес ногами вперёд из его логова на Банковой.
Такое Г даже после рюкзаков не ушло - хотя его сажать еще лет 5 назад надо было
Спасибо, мародёру за такие реформы, правда?
Воно ж дитина, не понімає...(с)
иначе кто будет евросвинарчукам по их грязным копытам бить
когда они опять выборы будут фальсифицировать
как же легитимный без своего ... того))))
Цього козла прийдеться виносити
Будет держаться до последнего!
Цена одного дня - миллионы!
Заздалегідь: я не є прихильником авакова, у мене є до нього багато запитань, починаючи з вбивства Сашка Білого, персон на кшалт голубана, атброськіна та ін.
Але: 1. поліціянти вчинили дії, які привели до загибелі хлопчика, у неробочий час, тому формально відповідальності "по вертикалі" немає.
2. зараз, як це не парадоксально, аваков виконує роль запобіжника, який не дозволив пеці намухлювати на президентських виборах, і аналогічну роль він виконає на парламентських. Тому ні в яку відставку він не піде.
3. після виборів та формування нового складу парламенту він, скоріш за все,буде вести перемовини, щоб піти з поста міністра, маючи при цьому гарантії.
Доживемо - побачимо.
в стрельбе виноват не он
(с) Георг Вильгельм Фридрих Гегель