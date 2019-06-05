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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Происшествия
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 Аваков не намерен уходить в отставку в связи с убийством Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не намерен писать заявление об отставке из-за трагедии в Переяславе-Хмельницком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в кулуарах правительства после заседания Кабмина

Отвечая на вопрос журналистов, собирается ли он лично писать заявление об отставке, министр сказал: "Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо".

Также Аваков сказал, что не видит смысла в отставке главы Национальной полиции Сергея Князева.

"Я не считаю, что глава Нацполиции Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает, и он делает все, что от него зависит", - подчеркнул глава МВД.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: За гибель 5-летнего ребенка будет и политическая, и уголовная ответственность

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийствеполицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/n3130675
 
 
 Топ комментарии
 
Кто бы сомневался. Там такие потоки, а тут какой то мальчик
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Кто бы сомневался. Там такие потоки, а тут какой то мальчик
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Мальчик-феномен, те супер-банкира нанимали, что б курс держали, а он одним присутствием.
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ТАКИЕ КАК АВАКОВ, НЕ УХОДЯТ, ТАКИХ УНОСЯТ
Аваков не намерен уходить в отставку в связи с убийством Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком - Цензор.НЕТ 8926

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Вся шокобанда не хочет отходить
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Как всегда с больной головы на здоровую...
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У порохатых спроси, это в их компетенции.
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Как видишь) Нет такой возможности, в ЦН такой цензуры даже при Овоще небыло.
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Все течет, все меняется...Пройдут эти выборы, и, надеюсь, все более менее устаканится.
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за кого квакваков топил после первого тура? между турами задержан был всего один человек за агитацию. кто? точнее, за что?
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Нужно вырвать жало. Открыть дело против мародёра Порошенко, то сразу после этого и сам мародёр смоется с Украины и его воровская братва кинется вслед за ним.
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у зе дрочеров аваков убивает и сажает детей - значить хороший
а порошенко мородер)
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Зе&Ко не хочет ее отстранять - вот главная проблема!
Отставки Авакова, хотели практически все кто поддерживает Порошенко причем еще во время президентства Порошенко, но Аваков крепко там засел
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откуда ты знаешь что хочет Зеленский?
он не может выгнать Авакова это право депутатов.
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зеленский может подать представление на увольнение, а не крышивать авакова
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Как минимум он мог бы выступить с заявлением и попросить Парламент его отставки. Но он тупо отмалчивается. Впрочем как и всегда!!!
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хорощо что петя всю власть под себя не загреб хоть Аваков остался.
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Та он, вроде, не особо и шоко- был. Он же, по-моему, из кроличьего вольера.
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А кто-то сомневался? Аваков не намерен уходить в отставку в связи с убийством Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком - Цензор.НЕТ 8289 квакваков ценны кадр - в воде не тонет Аваков не намерен уходить в отставку в связи с убийством Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком - Цензор.НЕТ 974
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Аваков - креатура мародёра Порошенко и именно поэтому, мародёр Порошенко держал Авакова в правительстве, всё 5 лет своего президентства.
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не-а. Петро его терпел ради союза с НФ
на выборах он откровенно топил против Петра. и зе с ним в дёсна целовался. не помнишь заявочки, что теперь квакваков - это гарант Конституции?
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Да нет, Порошенко он последние пару лет доставлял одни неприятности. Зато сейчас он ценный кадр Зе, сам Коломойский дал ему гарантии - он им нужен, так что Зе его уволить не посмеет
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Да нет. Аваков верно служил Порошенко и выполнял все его указания. Аваков всё время защищал мародёра Порошенко от народа.
Если бы Аваков не защищал силовым путём мародёра Порошенко, то Порошенко уже давно бы народ вынес ногами вперёд из его логова на Банковой.
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чергові казочки. ви б хоча інтерв*ю бєні подивилися, ато несете муєту
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Как он его защищал?! Сколько мне помнится в последнее время т.н. "нацжоны" выступали исключительно на стороне противников Порошенко (кто больше заплатит), а это именно аваковские наемники
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Цим Україна і відрізняється від цивілізованих країн.
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А что по этому поводу скажет начальник транспортного цеха?
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Кто бы сомневался.Хотя человек уже 5 лет возглавляет МВД бессменно и все реформы что там происходят его рук дело.И случай этот - результат его реформ

Такое Г даже после рюкзаков не ушло - хотя его сажать еще лет 5 назад надо было
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Порошенко заявлял, что реформа полиции это одна из лучших реформ из 146 реформ, проведённых Порошенко, когда он был на посту президента...
Спасибо, мародёру за такие реформы, правда?
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А причем тут порошенко к реформам аваковского МВД? Реформу МВД проводил Аваков и под его контролем .Аваков член Зе команды.
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Кому ти пояснюєш?
Воно ж дитина, не понімає...(с)
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пусть уже до нового парламента досидит
иначе кто будет евросвинарчукам по их грязным копытам бить
когда они опять выборы будут фальсифицировать
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Ага, это когда весь силовой блок захватили выходцы с Квартала.
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Что-то не слышно "Национальной дружины"
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Эти формирования напрямую подконтрольны Авакову а в регионах их курируют местные начальники полиций
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Аваков, - каменая жопа.. Он уйдет только вперед ногами
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Яка відставка-вибори на носу. А вбивство хлопчика проплачена провокація, сам винний, батьки винні, взагалі неповнолітня дитина гралася зброєю. 😡
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Аваков не намерен уходить в отставку в связи с убийством Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком - Цензор.НЕТ 2950ов не намерен уходить в отставку в связи с убийством Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком. Аваков не намерен уходить в отставку в связи с убийством Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком - Цензор.НЕТ 5279 .
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"Рафик ни у чем не уиноват"... Петушня ментовская. На хер пошли. Оба.
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а вроде никто и не сомневался
как же легитимный без своего ... того))))
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Такие мафиози в отставку идут только с пулей в голове.
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ему это кресло в день миллионы приносит , так он его и отдаст ...
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значит пора увольнять, если таких простых вещей не понимает.
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...вигуляний хряк від корита сам не піде його можна відігнати тільки за допомогою палиці ...
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А как же вопли зебилов: "Авакафф защитил демакрацию!"... ???
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похоже, аваков уговорил родственников погибшего мальчика не давать согласия на извлечение пули...и по рентгеновскому снимку будут назначать пулю - пулей из малокалиберки... версию о табельном оружии или наградном пистолете от министра рассматривать не станут... рюкзачная фабрика будет работать на родственников за это согласие до конца жизни...но, сколько той жизни?(((
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Хто би сумнівався.
Цього козла прийдеться виносити
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Шо! Сразу пистолет с одним патроном затребовал? Аваков не намерен уходить в отставку в связи с убийством Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком - Цензор.НЕТ 7806
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А может наоборот - В связи с убийством нах...
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И как со всем этим дерьмом в Европе и Канаде здороваются за руку? Потом наверное, после встречи, проходят дезинфекцию, кривясь от отвращения. Вот сейчас Рашка может разогнать в Европе эту новость - смотрите, какие дикари к вам напрашиваются. У вас из-за подозрений в каком-то пустяке министры увольняются, а там реально пофиг на все.
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Пять лет, каждый день капает: с незаконной приёмки металла, незаконной АЗС, наркоточки, сервисного центра, безакцизных сигарет, спирта/водки и т.п. !!!
Будет держаться до последнего!
Цена одного дня - миллионы!
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стопе...там ж чувак реально блеял про "політичну відповідальність"?! що за факінг далбстандартен?!
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я розумію, що зараз на мене налетить уся спільнота, але все ж таки маю свою думку та готовий її обгрунтувати:
Заздалегідь: я не є прихильником авакова, у мене є до нього багато запитань, починаючи з вбивства Сашка Білого, персон на кшалт голубана, атброськіна та ін.
Але: 1. поліціянти вчинили дії, які привели до загибелі хлопчика, у неробочий час, тому формально відповідальності "по вертикалі" немає.
2. зараз, як це не парадоксально, аваков виконує роль запобіжника, який не дозволив пеці намухлювати на президентських виборах, і аналогічну роль він виконає на парламентських. Тому ні в яку відставку він не піде.
3. після виборів та формування нового складу парламенту він, скоріш за все,буде вести перемовини, щоб піти з поста міністра, маючи при цьому гарантії.
Доживемо - побачимо.
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Граната на розтяжці , той запобіжник Аваков не має наміру йти у відставку у зв'язку з вбивством Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому - Цензор.НЕТ 6159
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До выборов в Раду Авакову нельзя уходить в отвставку,
в стрельбе виноват не он
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И начнет репрессии против тех, кто требовал его отставки.
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"История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде фарса"
(с) Георг Вильгельм Фридрих Гегель
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Проблема не в Авакове , а наших депутатах и судах . Наша полиция недоразвита . Наше общество недоразвито . Кому-то это не понравится , но это правда .
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кроме того, Аваков приносит пользу, хоть и не нравятся мне полицаи
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То, шо он кому-то шота приносит - в этом нет никаких сомнений.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАваков не намерен уходить в отставку в связи с убийством Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком
 
 
 
 
 
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