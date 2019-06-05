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 Раненый воин Александр Беспалов вышел из комы и сегодня женится прямо в палате реанимации больницы им. Мечникова. ФОТО

Украинский воин Александр Беспалов, который 11 дней находился в коме после тяжелого ранения, сегодня поженится прямо в палате реанимации больницы им. Мечникова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал главврач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

"Сделал вдох – пора жениться. Александр Беспалов 15-й день в реанимации. Одиннадцать дней был в коме. Пуля, прошив глаз, остановилась у затылочной кости. Тяжелая успешная операция. Сегодня утром сняли аппарат ИВЛ. Задышал. Выполняет команды. Шевелит губами. Первое, что ему сказала невеста Аня – пора жениться. Она носит в себе их сына 5-й месяц, хочет, чтобы назвали Алексеем. Просит нас стать свидетелями", - написал он.

Раненый воин Александр Беспалов вышел из комы и сегодня женится прямо в палате реанимации больницы им. Мечникова 01
Фото: Рыженко/Facebok

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Рыженко отметил, что завтра прямо в реанимации политравмы в больнице им. Мечникова их распишут.

Раненый воин Александр Беспалов вышел из комы и сегодня женится прямо в палате реанимации больницы им. Мечникова 02

Источник: https://censor.net.ua/n3130673
 
   
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Велика подяка нейрохірургам Мечнікова.. Лікарня Мечнікова накопичила величезний досвід саме військової медицини.. Дива , на щастя - все таки стаються.. Довгих років життя молодятам і діточок побільше..
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Раненый воин Александр Беспалов вышел из комы и сегодня поженится прямо в палате реанимации больницы им. Мечникова - Цензор.НЕТ 4148

на фото написано «Аня, я тебя люблю»

Александр Беспалов всего несколько часов назад сделал первые самостоятельные вдохи. Перед церемонией бракосочетания раненого должна осмотреть комиссия, чтобы убедиться в том, что герой действительно вышел из комы и сможет поставить свою подпись на документах. Но боец сегодня доказал это сам, написав на тетрадном листе послание для своей любимой: «Аня, я тебя люблю» .

Завтра прямо в реанимации политравмы их планировали расписать. Врачей попросили стать свидетелями. Но вечером заместитель главврача больницы Мечникова Юрий Скребец рассказал неожиданную новость - комиссия будет проверять парня на дееспособность. «Только что завершили с шефом вечерний обход раненых. Анна у постели своего жениха. В слезах протягивает нам бумажку … завтра в десять комиссия будет проверять, не в коме ли Саша, дееспособен ли, сможет ли подпись поставить. Проверяйте, вот вам, тем, кто не верит: «Аня, я тебя люблю». Все», - написал медик.
(до слез! одари Господи их счастьем, а Воину подари терпение и выздоровление)
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Ура!!! Пусть вам Господь помогает! Счастья и многих лет жизни.
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Правильне рішення! А то потім з нашим законодавством не добється пільг. Будуть казати що не дружина війсковослужбовця.
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Низкий поклон Сергею Рыженко.А молодой семье - счастья и выздоровления главы семейства.
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до сліз...
Одужуй, Козак, виховуй синочка, та будь щасливий !!
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Якнайшвидшого одужання хлопцю, щоб жив і разом з дружиною виховував дітлахів!
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Задышал. Ну, теперь не отвертится, женится.
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Вже відомий і хрещений батько їхнього малюка Поранений воїн Олександр Беспалов вийшов із коми і сьогодні одружиться просто в палаті реанімації лікарні ім. Мечникова - Цензор.НЕТ 8632
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Совет да любовь молодятам 💕 !
Если на фото тот самый нейрохирург - золотые руки, тогда низкий поклон от всей Украины этому доктору. Он воскресил нашего воина и защитника!
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Вітаю молодят! Здоров'я, сімейного щастя і благополуччя, і діточок.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРаненый воин Александр Беспалов вышел из комы и сегодня женится прямо в палате реанимации больницы им. Мечникова. ФОТО
 
 
 
 
 
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