 Раненый воин Александр Беспалов вышел из комы и сегодня женится прямо в палате реанимации больницы им. Мечникова. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал главврач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
"Сделал вдох – пора жениться. Александр Беспалов 15-й день в реанимации. Одиннадцать дней был в коме. Пуля, прошив глаз, остановилась у затылочной кости. Тяжелая успешная операция. Сегодня утром сняли аппарат ИВЛ. Задышал. Выполняет команды. Шевелит губами. Первое, что ему сказала невеста Аня – пора жениться. Она носит в себе их сына 5-й месяц, хочет, чтобы назвали Алексеем. Просит нас стать свидетелями", - написал он.
Рыженко отметил, что завтра прямо в реанимации политравмы в больнице им. Мечникова их распишут.
на фото написано «Аня, я тебя люблю»
Александр Беспалов всего несколько часов назад сделал первые самостоятельные вдохи. Перед церемонией бракосочетания раненого должна осмотреть комиссия, чтобы убедиться в том, что герой действительно вышел из комы и сможет поставить свою подпись на документах. Но боец сегодня доказал это сам, написав на тетрадном листе послание для своей любимой: «Аня, я тебя люблю» .
Завтра прямо в реанимации политравмы их планировали расписать. Врачей попросили стать свидетелями. Но вечером заместитель главврача больницы Мечникова Юрий Скребец рассказал неожиданную новость - комиссия будет проверять парня на дееспособность. «Только что завершили с шефом вечерний обход раненых. Анна у постели своего жениха. В слезах протягивает нам бумажку … завтра в десять комиссия будет проверять, не в коме ли Саша, дееспособен ли, сможет ли подпись поставить. Проверяйте, вот вам, тем, кто не верит: «Аня, я тебя люблю». Все», - написал медик.
(до слез! одари Господи их счастьем, а Воину подари терпение и выздоровление)
Одужуй, Козак, виховуй синочка, та будь щасливий !!
Если на фото тот самый нейрохирург - золотые руки, тогда низкий поклон от всей Украины этому доктору. Он воскресил нашего воина и защитника!