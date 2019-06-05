EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  3855  23
Все про:Беларусь (2840) Кучма (1746) Лукашенко (1694) Трехсторонняя контактная группа (102)

 "Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак", - Кучма в Минске встретился с Лукашенко

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма прибыл в Минск на заседание группы и встретился там с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ради встречи с Кучмой Лукашенко перенес командировку, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

"Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему", - поприветствовал Лукашенко Кучму.

"Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Они знают мое давнее отношение к Беларуси, знают наши добрые хорошие отношения", - согласился Леонид Кучма.

Читайте на Цензор.НЕТ: На переговорах в Минске с РФ по Донбассу Кучме понадобится успех, - Климкин

Президент Беларуси на встрече особо отметил характер белорусско-украинских отношений. "Что касается политики, она не изменилась. Вы знаете мои подходы, знаете подходы белорусов по отношению к Украине и украинцам", - отметил Лукашенко.

Как сообщалось, сегодня, 5 июня должна состояться встреча Трехсторонней контактной группы в Минске относительно мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: Кучма весьма "авторитетный деятель", но по Донбассу важна концептуальная позиция Зеленского, - Песков

Напоминаем, 3 июня президент Зеленский сообщил, что второй президент Украины Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3130671
 
 
 Топ комментарии
 
3олотой ты человек, юрий венедиктович, все о народе думаешь...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да, как то, почти одновременно, пришли к власти
 показать весь комментарий
 
Я уже запутался, кто должен возмущаться? Зеботы ил порохоботы?
 показать весь комментарий
 
 
Можешь радоваться - очередная божья роса.
 показать весь комментарий
 
 
Ээ ня, ва Украіне на такое дзярмо не вядуцца
 показать весь комментарий
 
рад сменить росу петину на росу вовыну.
 показать весь комментарий
 
"Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак", - Кучма в Минске встретился с Лукашенко - Цензор.НЕТ 7566
***** третьим не хватает, шоп по классике было
 показать весь комментарий
 
 
3олотой ты человек, юрий венедиктович, все о народе думаешь...
 показать весь комментарий
 
 
Один старый лживый хохлоцыган встретил коллегу по цеху и слащаво заискивает...... ........даже "удовлетворённый" белорусский народ приплёл....
 показать весь комментарий
 
 
молода команда нового президента владимира - в дії)))...який кучма, у нього ж навіть безотказний мотоцикл минск на кордоні заводитись не хоче...
 показать весь комментарий
 
 
Уже далёкий (хоть и недавно было) 1994 год.
В этот год Кучма стал президентом Украины, а Лукашенко - президентом Беларуси.
Кучма отбарабанил свои два срока от звонка до звонка.
Лукашенко до сих пор тянет лямку. Отобрал у своего народа национальный флаг и герб. Поменял на совковые, чучело.
 показать весь комментарий
 
 
І знову наш представник старий маразматік з мутним минулим і мутними намірами.
 показать весь комментарий
 
Его не политика не отпускает, а старые делишки, мафия и родня.
 показать весь комментарий
 
Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак сказал демократический лидер всея Беларуси ,который сидит 25 лет на троне
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак", - Кучма в Минске встретился с Лукашенко
 
 
 
 
 
 вверх