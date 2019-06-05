 62% граждан поддерживают вступление Украины в ЕС, 53% - в НАТО, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом видетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".
Так, согласно опросу, поддержка прозападного вектора страны в дальнейшем преобладает: 62% выступают за вступление Украины в Европейский Союз (22% - против), 53% - в НАТО (31% - против).
При выборе нескольких векторов экономической интеграции - 57% опрошенных поддерживают вступление Украины в ЕС, 24% - равноудаленность от России и Запада, и 10% - за вступление в Таможенный союз.
"Поддержка европейской и евроатлантической интеграции ощутимо преобладает в центральных и западных регионах Украины, среди избирателей партий "Европейской солидарности", "Голос" и "Гражданской позиции".
Опрос проводился 29 мая – 3 июня 2019 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Статпогрешность не больше 2,2%.
ну что такое???
За НАТО +1
За ЗЕ....-1
Эти волшебные люди хотят вступления в ЕС и НАТО, а не пятилетнего пустопорожнего пиз*ежа (пардоньте мой французский) о вступлении на фоне реального отторжения нынешней Украины европейским сообществом... Не постесняйтесь спросить и у Европейской народной партии, по какой причине она вчера отказалась принять Солитёрность с антиНародным фронтом в свой состав в любом статусе. ))
А как насчёт тех, которые придут на участки голосования?
Напомнить зебам, что верещала кремлёвская пропаганда, когда в Украине нашли сланцевый газ? Чем они пенсионеров будут пугать про ЕС и НАТО, которые на участки голосования "ради спасения будущего своих детей" придут?
За НАТО будет 60-70%
Против вступления в ЕС.
Почему? Потому что Шредер и Северный Поток -2.
ЕС ведёт себя так же, как континентальная Европа до и во время Второй мировой.
Если на нашу коррупцию посадить еще и еэсовскую, то будет мрак....
Пора бы нам забыть извечную мечту о шаре из ниоткуда.
до 08.04.19. : на 22.02.19. поддерживают присоединение Украины к НАТО 44% украинцев /39,7% опрошенных Киевским международным институтом социологии относятся к России хорошо./ Медведчук заявил что относятся к России "хорошо и очень хорошо" 47% украинцев / после 08.04.19.: 53% в НАТО /44% более убедительны.
А раз так, то теперь ничто не мешает нам сотрудничать со стратегическими врагами милитаристской фашистской России, т.е. США, НАТО, Европа, Канада, Япония и др....