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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6377) опрос (1680) Евросоюз (12459)

 62% граждан поддерживают вступление Украины в ЕС, 53% - в НАТО, - опрос

В Украине 62% граждан выступают за вступление страны в Европейский Союз и более 50% - за интеграцию в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом видетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Так, согласно опросу, поддержка прозападного вектора страны в дальнейшем преобладает: 62% выступают за вступление Украины в Европейский Союз (22% - против), 53% - в НАТО (31% - против).

При выборе нескольких векторов экономической интеграции - 57% опрошенных поддерживают вступление Украины в ЕС, 24% - равноудаленность от России и Запада, и 10% - за вступление в Таможенный союз.

"Поддержка европейской и евроатлантической интеграции ощутимо преобладает в центральных и западных регионах Украины, среди избирателей партий "Европейской солидарности", "Голос" и "Гражданской позиции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос вступления Украины в НАТО вынесем на референдум, - Зеленский

Опрос проводился 29 мая – 3 июня 2019 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Статпогрешность не больше 2,2%.

Источник: https://censor.net.ua/n3130666
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко не истери, ты труп и молчи.
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либо мы вернем отца нации ПОРОШЕНКО на пост президента, либо 73% кремлевских подстилок перестреляют всех детей на украине и отдадут всех кто воевал против мордора на растерзание *****!!!
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Порошенко не истери, ты труп и молчи.
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Игорь 31edd6d3 - а знаки препинания, тебя не научили в ********** ставить ? 62% громадян підтримують вступ України в ЄС, 53% - в НАТО, - опитування - Цензор.НЕТ 5037
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"10% - за вступление в Таможенный союз."
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ёпєрєсєтє...почему я и моя семь не попадает ни в один опрос? где опрашиваю то??? ))))
ну что такое???
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Це дуже просто, мені раз дзвонили, задали питання про вік і область проживання і навіть не задали питання, мабуть зрозуміли що відповідь їх не вдовільнить.
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ЄС так ЄС, лише потрібно жорстко відстоювати власні національні інтереси. А то понаписували у Угоду про Асоціацію західні буржуї все що бажали, а наші починаючи з Юща лише радісно кивали. Приклад - ціни на сигарети.
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Середня тривалість життя чоловіків в Польщі 74 роки. В Україні - 66 років, станом на 2013 рік. Вартість пачки цигарок в Польщі мінімально коло 100 грн. В Україні?
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Ціни на сигарети - нехай будуть чим більші - тим краще - менше наркоманів буде.
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Выступай не выступай все равно получишь...
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Стесняюсь спросить, а где были все эти волшебные люди во время выборов?!?! 62% граждан поддерживают вступление Украины в ЕС, 53% - в НАТО, - опрос - Цензор.НЕТ 561
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Не стесняйтесь, Лена, спрашивайте! ))
Эти волшебные люди хотят вступления в ЕС и НАТО, а не пятилетнего пустопорожнего пиз*ежа (пардоньте мой французский) о вступлении на фоне реального отторжения нынешней Украины европейским сообществом... Не постесняйтесь спросить и у Европейской народной партии, по какой причине она вчера отказалась принять Солитёрность с антиНародным фронтом в свой состав в любом статусе. ))
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Тут же. Просто сторонникам Порошенко внушили абсолютно лживый тезис о том, что все, кто против Порошенко - якобы против НАТО, против ЕС и вообще - против Украины.
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Опрос среди тех, кто по улицам ходит?
А как насчёт тех, которые придут на участки голосования?
Напомнить зебам, что верещала кремлёвская пропаганда, когда в Украине нашли сланцевый газ? Чем они пенсионеров будут пугать про ЕС и НАТО, которые на участки голосования "ради спасения будущего своих детей" придут?
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Після референдуму,якщо він відбудеться,буде десь 45 відсотків і про НАТО можна забути назавжди.
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даже не надейся, рашист.
За НАТО будет 60-70%
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Проблема в разном электорате. За ЕС и НАТО в основном молодёжь. Против - люди старшего поколения и бюджетники. Категория "среднего возраста" делится примерно пополам по регионам. Пенсионеры и бюджетники чаще и с охотой идут на выборы,чем молодёжь.
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Володимир Мик Референдум взагалі не потрібно проводити дурню.
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В общем хрень, а не опросы-никогда у нас не хотели в ЕС впереди НАТО
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Я за вступление в НАТО на 101%.

Против вступления в ЕС.
Почему? Потому что Шредер и Северный Поток -2.
ЕС ведёт себя так же, как континентальная Европа до и во время Второй мировой.
Если на нашу коррупцию посадить еще и еэсовскую, то будет мрак....
Пора бы нам забыть извечную мечту о шаре из ниоткуда.
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При выборе нескольких векторов экономической интеграции - 57% опрошенных поддерживают вступление Украины в ЕС, 24% - равноудаленность от России и Запада, и не в ЕС и не во вражескую паРашу, и только 10% уродов - за вступление в Таможенный союз ( Таёжно - Трупный колониальный кацапский союз), то есть Украина как кацапская колония в составе проклятой паРаши .Да 10 % это тоже немало развелось этой антиукраинской прокремлёвской заразы лютых врагов Украины.
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08.04.19 Зеленский предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО /
до 08.04.19. : на 22.02.19. поддерживают присоединение Украины к НАТО 44% украинцев /39,7% опрошенных Киевским международным институтом социологии относятся к России хорошо./ Медведчук заявил что относятся к России "хорошо и очень хорошо" 47% украинцев / после 08.04.19.: 53% в НАТО /44% более убедительны.
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Украине нужно обязательно притом срочно быть в военном союзе с дружественными США, Европой, НАТО... Украина ! 25 лет. была нейтральной и болталась между демократической свободной Европой и ужасной тоталитарной лапотной вражеской нам Россией. И вот наступила ситуация когда именно фашистская Россия, да именно только проклятая фашистская паРаша а не США, Китай или Европа... преступно временно оккупировала Крым и часть Донбасса. А ведь раньше большинство украинцев наивно, нормально относились к России и в общем то, никто особо в НАТО и не хотел только 20%. Но после преступной оккупации Крыма фашистской вражеской ********** паРашей, все резко изменилось теперь подавляющие большинство Украинцев стали немедленно стремится в ЕС и НАТО. Поскольку проклятая вражеская паРаша пытается уничтожить Украину как государство и сделать с неё свою колонию ужасную кацапскую лапотную пиндоссию - новроссию. Теперь мы должны признать для себя навсегда, что вражеская Россия стала нашим самым лютым кровавым стратегическим врагом в мире !
А раз так, то теперь ничто не мешает нам сотрудничать со стратегическими врагами милитаристской фашистской России, т.е. США, НАТО, Европа, Канада, Япония и др....
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В порівнянні з останніми передвиборними опитуваннями явний прогрес. Хоча я вважаю що має бути 70% за НАТО.
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Забавно, а Витя Мудачук с экранов 112-го впаривает, что "75% украинцев за прямые переговоры с путиным" и 54,9% за прямые переговоры с лугандонскими урками. Может, к Вите уже перебежал главный соевый социолух Грынив? )))
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В ЕС необовязково. В НАТО - потрібно позаріз! 62% громадян підтримують вступ України в ЄС, 53% - в НАТО, - опитування - Цензор.НЕТ 8583
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины62% граждан поддерживают вступление Украины в ЕС, 53% - в НАТО, - опрос
 
 
 
 
 
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