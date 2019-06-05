 "Приватбанк" обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал аналитика американского центра Atlantic Council Андерса Аслунда, в распоряжении которого оказался текст искового заявления.
Так, согласно иску, общая сумма предоставленных за период с 2006 по 2016 гг. "Приватбанком" кредитов кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $470 млрд, что в два раза превышает ВВП Кипра за данный промежуток времени.
В случае, если данный факт подтвердится, это станет самым масштабным отмыванием денег одной группой лиц за всю историю.
Аслунд отмечает, что схема отмывания средств через "Приватбанк" необычайно проста: сначала деньги собирались в Украине в качестве депозитов населения под высокие проценты, затем переводились в дочерний банк на Кипре, а уже там, при посредничестве двух юридических фирм, выдавались анонимным компаниям в качестве кредитов для покупки недвижимости в США. Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве таких компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.
"Увы, правоохранительные органы США не могут контролировать сотни тысяч анонимных компаний в Соединенных Штатах, поэтому у любой из них есть хороший шанс уйти от ответственности. Случай с ПриватБанком наглядно демонстрирует необходимость раз и навсегда запретить анонимные компании в Соединенных Штатах", - резюмирует Аслунд.
Отмывал деньги, у нас же честный суд (пецька ж не зря распинался). Ну пусть возьмут и посадят Ко. Почему не могут? Что с реформами суда?
The most striking statement is "From 2006 through December 2016, the total movement of funds (credits) into the [ultimate beneficiary owners'] laundering at PrivatBank Cyprus was $470 billion, which amounts to approximately ****** the Gross Domestic Product of Cyprus during the same period" (p. 77). If this is true, this is the biggest case of money laundering in history, and it has been perpetrated by one single group.
Если штаты вывели все в публичную плоскость, то соскочить уже не получится
Зебіли, що вам неясно?
Что за бред с цифрами? можид 4.7млрд?
Это тот самый Рокфеллер, который создал самую крупную в мире нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую компанию Standard Oil, а потом отдал ВСЕ ДЕНЬГИ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ?
Watch your language. Watch your mouth. Watch your tongue.
Позвони к доктору, не позорься уже. Раскукарекался тут словно недолеченный
Ибо мародёр Порошенко реально в истерике и несёт какой то бред про заоблачные суммы, которых никогда не видовала Украины, что бы отвлечь внимание от размеров его воровства из бюджета Украины.
Поэтому, не мешайте дибилоидам Порошенко спокойно умирать, негодуя от гнева
Любой, кто посмотрит на отчетность Привата за указанные годы, поймет абсолютную бредовость озвученной суммы (470 млрд. долларов).
Украденные Беней и отмытые Приватом - это разные вещи. По ходу это самая крупная в мире по масштабам была прачечная в банковой сфере. И услугами пользовались все его дружбаны.
05.06.2019 13:05
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Если разменять 470 лярдов купюрами по 100 баков, то этого хватит, чтобы загрузить этот танкер под завязку. Нехеровая накрылась у каломойца прачечная. Посмотрим, оправдает ли клоун надежды...
А для дебілоїдів Беня,звичайно,патріот.Спасітєль Днєпра та України.
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-kolomoisky-does-business-in-the-united-states
все понимают что сумма полный бред когда мы за 1 ярд евро трясемся перед МВФ
Украденные Беней и отмытые Приватом - это разные вещи. По ходу это самая крупная в мире по масштабам была прачечная в банковой сфере. И услугами пользовались все его дружбаны.
05.06.2019 13:05
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"Приватбанк" обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд
черным по белому написано
интересно послушать комент Игоря Валерьича по этому поводу - думаю он скажет примерно так :
- я просил вернуть отжатый капитал с активами равный 4 ярда баксов но если вы не против можете вернуть 470 ярдов ....
и вообще что б выкидывать такую новость нужны вроде какие-то доказательства ну счета от траншей переводов если это был залог то адреса имущества можно указать и прочее -как бы покажите чек а не блокнотик Гройсмана и Ко которые 5 лет обворовывали страну во время войны войной которую они сами и не признали но почему-то вводили ВП ...идиоты
Ясно же, что это не только деньги Коломойского.
Приват Банк работал по отмыванию денег для многих "богатеньких буратин".
Коломойский предоставлял клиентов из Украины, а Боголюбов из Рашки.
Не удивлюсь, если там и белорусские и молдавские денежки отмывались.
Так поступали кцпи запуская фейковие ньюсы про "100 тисяч погибших руских десантников".
И посмотрите как клоуноботы уже поют что Беню несправедливо обвиняют - ведь реально таких сум не может быть.
Украденные Беней и отмытые Приватом - это разные вещи. По ходу это самая крупная в мире по масштабам была прачечная в банковой сфере. И услугами пользовались все его дружбаны.
05.06.2019 13:05
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У нас как минимум 10 лет половина бюджета уходила мимо кассы.
С такими деньгами Коломойский мог нанять лучших людей в мире что-бы зазомбировали народ, ему смерти подобно нужно что-то делать с Приватбанком и он на всё пойдет.
Пазл по чуть-чуть начинает складываться.