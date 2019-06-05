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Все про:Коломойский (1070) отмывание денег (160) Приватбанк (481)

 "Приватбанк" обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд

В недавнем иске "Приватбанка", поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал аналитика американского центра Atlantic Council Андерса Аслунда, в распоряжении которого оказался текст искового заявления.

Так, согласно иску, общая сумма предоставленных за период с 2006 по 2016 гг. "Приватбанком" кредитов кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $470 млрд, что в два раза превышает ВВП Кипра за данный промежуток времени. 

В случае, если данный факт подтвердится, это станет самым масштабным отмыванием денег одной группой лиц за всю историю.

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Аслунд отмечает, что схема отмывания средств через "Приватбанк" необычайно проста: сначала деньги собирались в Украине в качестве депозитов населения под высокие проценты, затем переводились в дочерний банк на Кипре, а уже там, при посредничестве двух юридических фирм, выдавались анонимным компаниям в качестве кредитов для покупки недвижимости в США. Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве таких компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.

"Увы, правоохранительные органы США не могут контролировать сотни тысяч анонимных компаний в Соединенных Штатах, поэтому у любой из них есть хороший шанс уйти от ответственности. Случай с ПриватБанком наглядно демонстрирует необходимость раз и навсегда запретить анонимные компании в Соединенных Штатах", - резюмирует Аслунд.

Источник: https://censor.net.ua/n3130665
 
   
 Топ комментарии
 
США добавят Коломойского.Будет бегать по всему миру как паршивая свинья
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США добавят Коломойского.Будет бегать по всему миру как паршивая свинья
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Мы б со всеми долгами б рассплатись и еще б учителям бы по 4к баксов бы заплотли "Приватбанк" обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд - Цензор.НЕТ 2339 "Приватбанк" обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд - Цензор.НЕТ 2252
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....если вернёт Приват Коломойскому - то да.....
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ага, сразу после Пети "Приватбанк" обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд - Цензор.НЕТ 7708
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Похоже, скоро уезжает. Если даже Израиль его не приютил, то очень похоже.
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По ходу Бене кранты,это не печерский суд !
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О це масштаби.... А то -"крадуть, зливають, бариги" - виглядає якось дуже жалюгідно на фоні діяльності ляльковода Зе- Ко.
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Неа, мы о фигляре Зе-бене. Был украинским клоуном, теперь стал уже международным.
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Не о чем, а о ком. О кукловоде. Поэтому и вспоминают того, кто над ширмой торчит.
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Так почему реформированный суд пецькой не посадит Ко? Я вот этого понять не могу.
Отмывал деньги, у нас же честный суд (пецька ж не зря распинался). Ну пусть возьмут и посадят Ко. Почему не могут? Что с реформами суда?
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Спросите у судей с Окружной. Почему 4 раза не приходили в полном составе на переаттестацию, но зато Бенины иски щёлкают как белка орешки. Там и кроется ответ на Ваш вопрос. Я устала упоротым объяснять, что реформа судебной системы и решение кадровых вопросов - это разные вещи.
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а ви вважаєте що це сам тільки бєня зі своїм партнером???Ну ви й наївні...там в долі всі були від президентів до голов НБУ цих років...Рефінансування просто так не дається в такій кількості бабла які отримували ці банки на рАспил
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А если грн, то фигня даже не интересно, пусть себе на чай оставит.
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прочел,за 10 лет 470 млр зелени,это в год получается половину бюджета Украины тырили
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При таких расклада уже просто необходимо иметь карманную страну с презом-марионеткой, что бы не выдали...
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В общем зе ставят в очень неудобное положение
Если штаты вывели все в публичную плоскость, то соскочить уже не получится
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Виявляється, спиж..ні 5,5 мільярди напередодні націоналізації ПБ - це капля в морі...

Зебіли, що вам неясно?
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Украденные Беней и отмытые Приватом - это разные вещи. По ходу это самая крупная в мире по масштабам была прачечная в банковой сфере. И услугами пользовались все его дружбаны.
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дякую, що повернули на грішну землю. Бо я вже перетворився на люмпена, побачивши такі цифри. І все ж таки - з відмитого бабла бені щось таки до рук прилипло?
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Услуги подобного рода - это порядка 15 - 25%. Ну помимо того, что он свое туда же скидывал, с Укрнафты и прочих вкусных мест.
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У них так было написано в методичке для СМИ .
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470 миллиардов, это "всего лишь" 10 бюджетов страны на год...запредельная сумма
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насправді там грн. але бєні все зійде з рук. в нього свій преЗедент. і да жодні свинарчуки не порівняються зі своїми мільйонами. але на слуху чомусь они, а не справжні злодії. і наші розслідувачі скромно мовчать
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Як грн можуть бути на Кіпрському офшорі? там грн не приймають.
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В статті використане слово "billion", що означає число 10 в дванадцятій степені; а це на українську переводиться як "трильон"
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Поднятулись знатоки английского. Изыди школота!
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Рокфеллер значит мелкий жулик по сравнении с Боколюбовым и Бобромойским))
Что за бред с цифрами? можид 4.7млрд?
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кома десь загубилася, ох же цей новий правопис!)
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Какой еще "мелкий жулик" Рокфеллер?

Это тот самый Рокфеллер, который создал самую крупную в мире нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую компанию Standard Oil, а потом отдал ВСЕ ДЕНЬГИ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ?

Watch your language. Watch your mouth. Watch your tongue.
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Не равняй г*вно с великим человеком, Джоном Рокфеллером, ЗЕбил.
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Тебя там паук укусил? И ты выпил *********, думая что поможет?....

Позвони к доктору, не позорься уже. Раскукарекался тут словно недолеченный "Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд - Цензор.НЕТ 4950
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скільки ж тоді Пєца з свинярчуками відмив? "Приватбанк" обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд - Цензор.НЕТ 9016 "Приватбанк" обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд - Цензор.НЕТ 9501
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Какой комплимент для Коломойского ! Какая реклама ...
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Что за адские цифры... ! Вениамин конечно офигевший, если это все правда
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эти сказочные суммы и мантры рассчитаны исключительно на дибилов мародёра...
Ибо мародёр Порошенко реально в истерике и несёт какой то бред про заоблачные суммы, которых никогда не видовала Украины, что бы отвлечь внимание от размеров его воровства из бюджета Украины.
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Совсем рехнулись, может 4,7 млрд, откуда нереальная цифра 470, все миллиардеры мира рыдают от зависти.))
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Это рассчитано ислючительно на дибилоидов
Поэтому, не мешайте дибилоидам Порошенко спокойно умирать, негодуя от гнева "Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд - Цензор.НЕТ 9548
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да, 4.7 млрд вполне допустимо, каждый может.
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Вот это и есть конкретные деньги Украинцев,деньги украинской армии,науки,обра-зования,дороги.российская агрессия -это результат грабежа Украины Ахметовым,Кучмой,Пинчуком,Коломойским...
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Не позволим позорить доброе имя президента гоев и расшатывать лодку!
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А если гривны, то это фигня даже не интересно, пусть себе на чай оставит.
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Ну я бы поверил в 4.7 млрд доллара, но в 470 млрд - звыняйтэ, выбачайтэ - бред идиота. Одна эта цифра ставит крест на всей этой аналитике "Приватбанк" обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд - Цензор.НЕТ 9225
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А почему не 470 триллионов долларов?
Любой, кто посмотрит на отчетность Привата за указанные годы, поймет абсолютную бредовость озвученной суммы (470 млрд. долларов).
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"Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд - Цензор.НЕТ 2830 Irada

Украденные Беней и отмытые Приватом - это разные вещи. По ходу это самая крупная в мире по масштабам была прачечная в банковой сфере. И услугами пользовались все его дружбаны.
05.06.2019 13:05
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Крупнейшим танкером в мире являлся норвежский супертанкер Knock Nevis. В 1981 году "Knock Nevis" был переоборудован. Вваренные дополнительные секции увеличили его дедвейт (вместимость) с 480 тысяч тонн до 565 тысяч тонн. Длина - 458 метров, ширина - 68,8 метра, осадка в грузу - 24,61 метра.

Если разменять 470 лярдов купюрами по 100 баков, то этого хватит, чтобы загрузить этот танкер под завязку. Нехеровая накрылась у каломойца прачечная. Посмотрим, оправдает ли клоун надежды...
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С такими деньгами можна и войной на Москву.
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А может такими новостями уводят людей от отставки Авакова.
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ВВП України в 2018 році 124 мільярди доларів. Це для усвідомлення масштабу.
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Америкоси ніжно зажимають коки Коломойського в тисочки...
А для дебілоїдів Беня,звичайно,патріот.Спасітєль Днєпра та України.
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Откуда тут такие деньги? Тут по комментариям кто поверил сразу даунов можно вычислять.
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Може все ж таки гривень? Тому що в населення України ніколи не було $470 млрд, навіть, за 15 років поспіль. Це маразматична цифра.
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470 ярдов баксов, Карл , во какая Украина богатая была до национализации Приватбанка винницкими пацанами ..... а сколько там Коломойский просил вернуть вроде 4 ярда баксов ???? ого Гепа множит на ноль а винницкие на 100
все понимают что сумма полный бред когда мы за 1 ярд евро трясемся перед МВФ
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"Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд - Цензор.НЕТ 784 Irada

Украденные Беней и отмытые Приватом - это разные вещи. По ходу это самая крупная в мире по масштабам была прачечная в банковой сфере. И услугами пользовались все его дружбаны.
05.06.2019 13:05
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Я прочитав статю в Атлантик Каунсел - вони цитують позовну заяву, і самі афігевають від такох цифри.
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05.06.19 12:52
"Приватбанк" обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд

черным по белому написано
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470 ярдов не смешите мои тапочки ... агония вещь непредсказуемая
интересно послушать комент Игоря Валерьича по этому поводу - думаю он скажет примерно так :
- я просил вернуть отжатый капитал с активами равный 4 ярда баксов но если вы не против можете вернуть 470 ярдов ....
и вообще что б выкидывать такую новость нужны вроде какие-то доказательства ну счета от траншей переводов если это был залог то адреса имущества можно указать и прочее -как бы покажите чек а не блокнотик Гройсмана и Ко которые 5 лет обворовывали страну во время войны войной которую они сами и не признали но почему-то вводили ВП ...идиоты
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НЕ ПОДГОРАЙТЕ!
Ясно же, что это не только деньги Коломойского.
Приват Банк работал по отмыванию денег для многих "богатеньких буратин".
Коломойский предоставлял клиентов из Украины, а Боголюбов из Рашки.
Не удивлюсь, если там и белорусские и молдавские денежки отмывались.
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Ну и сумма, а чего так мало? Лохам можно ещё нолик добавить.
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Угадайте сколько можно было дорог ,больниц и школ построить с нуля в Украине и сколько бы была пенсия и минимальная зарплата если бы эти деньги остались в стране . Но главное надо знать что олигарх это Петя в 80 раз стал богаче будучи президентом . И насрать что там писал форбс . Бенин канал сказал значит правда !
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дело еще не попало в окружной суд Зимбабве!
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Сумма явно завышена. Сделано для дискредитации самого факта вывода денег.
Так поступали кцпи запуская фейковие ньюсы про "100 тисяч погибших руских десантников".
И посмотрите как клоуноботы уже поют что Беню несправедливо обвиняют - ведь реально таких сум не может быть.
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за 10 лет может, если там отмывали деньги многие воришки.
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Таких денег нет у всех украинских олигархов вместе взятых. Даже десятой части. Не ведитесь.
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"Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд - Цензор.НЕТ 2759 Irada

Украденные Беней и отмытые Приватом - это разные вещи. По ходу это самая крупная в мире по масштабам была прачечная в банковой сфере. И услугами пользовались все его дружбаны.
05.06.2019 13:05
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Наш ответ Чемберлену (Коломойскому)!
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С цифрой в 470 лярдов долларов это скорее всего какая-то мулька
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Почему у нас страна 45 млн а бюджет как в 7 млн Беларуси.
У нас как минимум 10 лет половина бюджета уходила мимо кассы.
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100%! И судя по окружению Зеленского и будет продолжать уходить ускоренными темпами.
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Присутствие Коломойского в Украине и его им же подчёруиваемая близость к новому президенту только вредит Украине.Еоломойского ждут уголовные иски,поэтому сейчас,как никогда его нужно удалить из Украины и отчуждить от окружения нового президента.
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Да Петя после этого даже не мародер, а мать Тереза
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Может HBO снимет фильм про Коломойского и ко.
С такими деньгами Коломойский мог нанять лучших людей в мире что-бы зазомбировали народ, ему смерти подобно нужно что-то делать с Приватбанком и он на всё пойдет.
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Как сообщил Балашов глава АП Богдан принмал активное участие в рейдерских операциях господина Коломойского и Корбана. Рейдерство - способ грабежа чужой собственности с помощью подкупленных адвокатов, судей и представителей власти. Это означает,что во главе Администраии Президента Украины стоит грабитель и грабитель профессиональный.
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Порох наверное догадывался, что Коломойский отмывает там деньги и попытался остановить это, но у него не хватило ресурсов уж слишком большая рыба попалась.

Пазл по чуть-чуть начинает складываться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Приватбанк" обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд
 
 
 
 
 
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