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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос", - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Главным мотивов выбора политической силы 47% опрошенных назвали способность партии принести изменения в страну.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Лидером электоральных симпатий среди политических сил партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (и 37,8% среди всех опрошенных). Также преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За життя" (10,7%) (и 8% среди всех опрошенных), "Европейская Солидарность" (7,8%) (6% среди всех опрошенных), "Батькивщина" (6,9%) (5,7% среди всех опрошенных) и партия "Голос" (5,6% ) (4,3% среди всех опрошенных). Партию "Сила и честь" готовы поддержать 4,3% (3,3% среди всех опрошенных), "Гражданскую позицию" - 3,0% (2,2% среди всех опрошенных), "Радикальная партия" - 2,4% (1,8% среди всех опрошенных). Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Антирейтинг партий возглавляет "Европейская солидарность" – ее ни при каких обстоятельствах не поддержали бы 52,1% респондентов, которые имеют намерение участвовать в голосовании (49,6% среди всех опрошенных).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина", - опрос

Главным мотивов выбора политической силы 47% опрошенных назвали способность партии принести изменения в страну, 30% уверены, что партия сможет навести порядок в стране. Каждый пятый сказал, что мотивируется тем, что в политической силе есть много новых лиц, или же ее представители способны побороть коррупцию. Для 14-15% главными мотивами является то, что партия выступает за социальную справедливость и имеет сильного лидера.

В Раду могут пройти партии Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина и Голос, - опрос Рейтинга 01
В Раду могут пройти партии Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина и Голос, - опрос Рейтинга 02
В Раду могут пройти партии Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина и Голос, - опрос Рейтинга 03
В Раду могут пройти партии Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина и Голос, - опрос Рейтинга 04
В Раду могут пройти партии Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина и Голос, - опрос Рейтинга 05

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 29 мая - 3 июня 2019

Источник: https://censor.net.ua/n3130663
 
 
 Топ комментарии
 
либо мы вернем отца нации ПОРОШЕНКО на пост президента, либо 73% кремлевских подстилок перестреляют всех детей на украине и отдадут всех кто воевал против мордора на растерзание хуйлу!!!
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Антирейтинг партий возглавляет "Европейская солидарность"...Аналогично было по опросах выбора президента Украины, когда Порошенко возглавалял антирейтинг...
То есть, Порошенко и всё что с ним связано, вызывает антипатию у абсолютного большинства граждан...
А почему так?
А потому что он воровское животное и мародёр...
А граждане не голосуют за животных.
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Скорее бы выборы, и финансирование порохоботов прекратится... ))У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5257
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А ЕС, це ж БПП? У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9022
А вони що, ліжка переставили?
А треба було директора установи і повій змінювати
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Чому не аналізують рейтинги,що подавались на президентські вибори?..Коли Бойкові давали друге місце,Порох ділив перше місце з Зеленським...А зараз знову ті самі так само брешуть не змигнувши оком...
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Когда это было такое, Пете давали около 15%, столько он и получил в 1 туре.
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Значiть усе правiльно роблять брати - бандерiвцi...
Оце почiтайте як зацiпело ка-ЦАПСЬКЕ скотобидло:
У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6749


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Яке населення така й еліта. Ну, не хоче українець своєї національної держави
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Нужно разбавить "Оппозиционная платформа - За життя"Источник: https://censor.net.ua/n3130663
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На президентських ви розбивали Тимошенко, що отримали?
Тепер будете розбивати зж, отримаєте ще більший пендель.
Ви ЗА народ боротися не намагалися?
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Шо за сила и честь, перший таз таку чую?
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Для того щоб більше знати про Україну, треба в ній жити.
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Ти мені тут не розказуй муйню, думаю що партія "честь і сила" це Медведчуковський проект де лідер Смішко.
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Яке було питання, така і відповідь.
У вас завжди навкруги одні вороги, як у путіна.
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До кого ж примкнути ради кальному Ляшку?
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ляшко пролітає.
Всім уже зрозуміло, шо воно за Гыг.
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Если нашлись идиоты которые проголосовала за зебеню...то найдутся и идиоты которые проголосуют за ляшка...тем более что их надо меньше...
это чмо будет в раде...пролезет по мажоритарке....
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шо то за партия "еврейская солидарность"? У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1010
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Согласна!!! Единственная достойная партия!!!
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С помощью ТВ и нейролингвистического программирования можна управлять людьми как хочешь.
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Считаю,что люди должны поддержать Батькивщину,эту команду профессионалов!!! Будет лучше для страны,если Юлия Владимировна станет премьером!
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После того как она в коляске на Майдан прикатила? У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 318
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хорошо, что славик вакарчук не гинеколог, а то бы партию назвал.....
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І добре, шо Славік не чукча, а то міг би назвати партію "Х... моржовий". У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 389

У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1668
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раду могут пройти партии "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос", - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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