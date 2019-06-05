 "Слава Богу, у меня другой доктор", - Зеленский о Супрун

Свое мнение об и.о. главы Минздрава Владимир Зеленский высказал в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости".
"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да? Как ее называют. Ну, слава Богу, у меня есть другой доктор, у моей семьи", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о своем отношении к Супрун.
Напомним, 19 марта Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса публично поддержал Ульяну Супрун. Он заявил, что медицинская реформа - одна из немногих в стране, "которая хоть как-то держится".
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Через месяц, 18 апреля, Зеленский во время дебатов с тогдашним главой государства Петром Порошенко раскритиковал медреформу. "Если качественных лекарств нет, если нормальных цен на лекарства нет, если нормальных условий в больницах нет, если нормальной зарплаты у врачей нет, какая это нафиг реформа?" - сказал он.
В ответ на это Ульяна Супрун 19 апреля заявила, что даже если Зеленский победит на выборах президента, он все равно не сможет остановить медицинскую реформу.
Также на Цензор.НЕТ: Я гражданка Украины и дальше буду работать здесь, - и.о. министра здравоохранения Супрун
соевыхобрабатывать!
Источник: https://censor.net.ua/n3130662
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образа літньої жінки... що це за "ха-ха-ха"-хамство? Це мова Президента України ,45-мільйонної країни, який повинен бути чи не найкращим з їх числа, "лідером нації" та її обличчям у світі? Що це за клоунада.
Я извиняюсь,- какого бога?
мамадаргая - кого выбрали в президенты?
Супрун вообще то умный человек,она знает как минимум три языка,русский,украинский и английский,а вот те кто там с нее смееться включая самого Вазелина дальше руццкого ничего н знают,это уже много говорит о том кто есть те люди кто есть Супрун
понятно, супруниха такой не выписала, но, слава богу, есть другой доктор...
кто бы и как бы не относился к этой, прежде всего женщине а потом специалисту (или нет)
но на посту преЗЕдента, прежде чем что-то пернуть надо подумать
это не шоу - рассмеши клоунов - это этика поведения государственного служащего наивысшего ранга...
"Ну, хвалити Бога, у мене є інший лікар," - 1) до чого тут твій психіатр? 2) на кацапському це називається - "раздвоение
клоуналичности". быдлапростого народа... "Далеко" пойдет...
Так объясните мне в чём улучшение с этими грёбаными реформами? Раньше заболело,обратился в свою поликлинику,всё на месте,теперь беготня по кабинетам и больницам в больном состоянии.В итоге помощь хрен получишь!!!
Надо было закапать,а потом бегать по докторам.
Европейцу намного хуже,потому что медицинские препараты без рецепта врача не продают,а очереди еще больше.
Пока попадешь на прием намучаешься.