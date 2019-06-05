EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  7227  163
Все про:Зеленский (1643) Супрун Ульяна (512)

 "Слава Богу, у меня другой доктор", - Зеленский о Супрун

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы относятся к исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун "по-разному" и поблагодарил Бога за то, что у него - другой врач.

Свое мнение об и.о. главы Минздрава Владимир Зеленский высказал в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости".

"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да? Как ее называют. Ну, слава Богу, у меня есть другой доктор, у моей семьи", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о своем отношении к Супрун.

Напомним, 19 марта Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса публично поддержал Ульяну Супрун. Он заявил, что медицинская реформа - одна из немногих в стране, "которая хоть как-то держится".

Читайте на Цензор.НЕТ: Следующий год будет немного шоковым, - Супрун о продолжении медицинской реформы

Через месяц, 18 апреля, Зеленский во время дебатов с тогдашним главой государства Петром Порошенко раскритиковал медреформу. "Если качественных лекарств нет, если нормальных цен на лекарства нет, если нормальных условий в больницах нет, если нормальной зарплаты у врачей нет, какая это нафиг реформа?" - сказал он.

В ответ на это Ульяна Супрун 19 апреля заявила, что даже если Зеленский победит на выборах президента, он все равно не сможет остановить медицинскую реформу.

Также на Цензор.НЕТ: Я гражданка Украины и дальше буду работать здесь, - и.о. министра здравоохранения Супрун

Источник: https://censor.net.ua/n3130662
 
   
 Топ комментарии
 
Проявите уважение к президенту... Пишите "придурок" с большой буквы...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Узнаю-узнаю! Это как раз вшей с гнидами соевых обрабатывать!
 показать весь комментарий
 
 
Я же говорил,-Теперь у всех есть другой предмет для смеха! Извиняюсь перед 25%...Хотя это их не касается.
 показать весь комментарий
 
 
Так раніше він її хвалив, за реальні реформи, що сталося? Запропонувала свої послуги?😁
 показать весь комментарий
 
 
"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да? Как ее называют. Ну, слава Богу, у меня есть другой доктор, у моей семьи", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о своем отношении к Супрун.
Источник: https://censor.net.ua/n3130662

...................
образа літньої жінки... що це за "ха-ха-ха"-хамство? Це мова Президента України ,45-мільйонної країни, який повинен бути чи не найкращим з їх числа, "лідером нації" та її обличчям у світі? Що це за клоунада.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А что тебе не идёт? супруниха действительно врач никакой! И не врач вовсе. Всё правильно.
 показать весь комментарий
 
 
Опять ушлепки в рай коментаторный попали.
 показать весь комментарий
 
 
и очень плохо что у меня нет другого президента, а за тебя володя мне просто стыдно называть тебя своим президентом
 показать весь комментарий
 
 
...Поблагодарил бога...
Я извиняюсь,- какого бога?
 показать весь комментарий
 
 
Зеля,где плюс 4 евро к зарплате я не понял?
 показать весь комментарий
 
 
Херовый,видно доктор.Или пациент безнадежный! "Хвалити Бога, в мене інший лікар", - Зеленський про Супрун - Цензор.НЕТ 7092
 показать весь комментарий
 
 
каакой дурааак...

мамадаргая - кого выбрали в президенты?
 показать весь комментарий
 
 
жизнь - это театр, а люди в нем актеры..., у нас в стране пока один актер..., но зато какой..., каждый день срывает аплодисменты...
 показать весь комментарий
 
 
Согласен, преЗЕдент - жлоб. Или иначе, преЗЕдент жлобов.
 показать весь комментарий
 
 
«Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, так? Як її називають. Ну, хвалити Бога, у мене є інший лікар, у моєї сім'ї»

Супрун вообще то умный человек,она знает как минимум три языка,русский,украинский и английский,а вот те кто там с нее смееться включая самого Вазелина дальше руццкого ничего н знают,это уже много говорит о том кто есть те люди кто есть Супрун
 показать весь комментарий
 
 
Так вона філолог виходить, я то думаю чого вона таку дич несе в питаннях охорони здоров'я
 показать весь комментарий
 
Зеленский- это уровень нашей страны! Где президент - клоун из балагана. Это уровень нашего населения - которому нравятся выходки этого клоуна. И поэтому это население ДОЛЖНО получить то, что оно заслуживает.
 показать весь комментарий
 
 
Камуфлированные ретузы?Сразу видно - воЕн! "Хвалити Бога, в мене інший лікар", - Зеленський про Супрун - Цензор.НЕТ 4013
 показать весь комментарий
 
 
Значит есть что камуфлировать... Не переодевать же каждый раз...
 показать весь комментарий
 
 
площадный уровень многоэтажки... не смешно!
кто бы и как бы не относился к этой, прежде всего женщине а потом специалисту (или нет)
но на посту преЗЕдента, прежде чем что-то пернуть надо подумать
это не шоу - рассмеши клоунов - это этика поведения государственного служащего наивысшего ранга...
 показать весь комментарий
 
 
Педиатр Комаровский у Зебобы доктор? Ещё детские болезни не прошли?
 показать весь комментарий
 
 
какое вообще в Кловна образование кто знает?
 показать весь комментарий
 
 
Слава богу,у меня другой доктор.И слава богу не в этой стране,как и оффшоры
 показать весь комментарий
 
 
"Нагадаємо, 19 березня Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу публічно підтримав Уляну Супрун".
"Ну, хвалити Бога, у мене є інший лікар," - 1) до чого тут твій психіатр? 2) на кацапському це називається - "раздвоение клоуна личности".
 показать весь комментарий
 
 
Тупо играет на изменчивых настроениях быдла простого народа... "Далеко" пойдет...
 показать весь комментарий
 
 
Другого семейного доктора может себе позволить в отличии от его избирателей,которые пользуются услугами семейного от Супрун,т.е. от государства.
 показать весь комментарий
 
Расскажу коротко свою историю реформ Супрун. На ночь разболелось ухо,дотерпел до утра,утром к семейному доктору. Там взял талон на приём к врачу аж на 15,30 (ухо всё болит),пришёл на 15.30,выстоял очередь,хоть все и по времени,очередь сильно задерживалась.Мне дают направление к лору в другую больницу,я лечу к лору,в регистратуре мне отвечают что лор уже давно ушёл и принимать будет только завтра с 9.00 до 11.30 на что я категорически не успеваю в этот короткий промежуток,а ухо всё болит!
Так объясните мне в чём улучшение с этими грёбаными реформами? Раньше заболело,обратился в свою поликлинику,всё на месте,теперь беготня по кабинетам и больницам в больном состоянии.В итоге помощь хрен получишь!!!
 показать весь комментарий
 
 
В аптеке продаются ушные капли с обезболивающим эффектом.
Надо было закапать,а потом бегать по докторам.
Европейцу намного хуже,потому что медицинские препараты без рецепта врача не продают,а очереди еще больше.
Пока попадешь на прием намучаешься.
 показать весь комментарий
 
 
оставляя подобных, весьма сомнительных, персонажей на должностях зеля активно сокращает кредит доверия среди лохтората и уменьшает шансы на прохождения своей партии в раду..
 показать весь комментарий
 
вчергове дав можливість американцям сказати, що зебільне оточення - вороги Америки.
 показать весь комментарий
 
 
свинодрочеры явно перевозбудились, блевотина аж из зада у них бежит
 показать весь комментарий
 
так это ж у тебя, свинодрочер, течет, вот и надевай
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слава Богу, у меня другой доктор", - Зеленский о Супрун
 
 
 
 
 
 вверх