 Правительство обязало "Нафтогаз" снизить цены на газ

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, такое решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогаз" установил для населения на июнь цены на газ, превышающие уровень рыночных цен.

Он отметил, что газ должен стоить в июне около 8 тыс. грн, в июле – 7,7 тыс. грн а не 8,8 тыс. грн: "Это сегодня тот коридор, который полностью соответствует рыночной цене".

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Премьер также потребовал от руководства НАК "Нафтогаз Украины" уже в ближайшее время представить прогноз дальнейшего снижения цены на газ - в соответствии с мировыми рыночных тенденций.

Напомним, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в июле "Нафтогаз" будет продавать газ населению почти на 8% дешевле - по 5803 грн.