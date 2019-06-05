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Все про:Газ (9083) Кабмин (10994) Нафтогаз (2686) Тарифы на газ (137)

 Правительство обязало "Нафтогаз" снизить цены на газ

Кабинет министров принял постановление №293, которое обязывает "Нафтогаз" установить рыночные или ниже цены на газ для населения.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, такое решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогаз" установил для населения на июнь цены на газ, превышающие уровень рыночных цен.

Он отметил, что газ должен стоить в июне около 8 тыс. грн, в июле – 7,7 тыс. грн а не 8,8 тыс. грн: "Это сегодня тот коридор, который полностью соответствует рыночной цене".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Кабмин разработал нормативный документ, который не даст "Нафтогазу" злоупотреблять "прожорливым" монопольным положением

Премьер также потребовал от руководства НАК "Нафтогаз Украины" уже в ближайшее время представить прогноз дальнейшего снижения цены на газ - в соответствии с мировыми рыночных тенденций.

Напомним, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в июле "Нафтогаз" будет продавать газ населению почти на 8% дешевле - по 5803 грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3130661
 
 
 Топ комментарии
 
Гнойсман кидает косточки перед выборами! До выборов по заказу МВФ хоть в 20 раз готов был поднять. Собственно, с 2014 раз в 10 и подняли!
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Гройсман - це не політик, а хабарник і доморощений шахрай. Не треба плутати божий дар з яєчнею.
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Кабмин мародёров, начал корчить из себя дурачков...
Типа это не мы виноваты в ограблении населения тарифами... Это всё Нафтогаз виноват...
Хотя даже любому школьнику известно, что Нафтогаз - подчиняется Кабмину, является его структурным подразделением, и более того, месяц назад Кабмин Гройсмана вновь продлил контракт с Коболевым, ибо Кабмин назначает главу Нафтогаза.
Короче, Гройсман сам себя обязал понизить тарифы на газ Правительство обязало "Нафтогаз" снизить цены на газ - Цензор.НЕТ 6186
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Гнойсман кидает косточки перед выборами! До выборов по заказу МВФ хоть в 20 раз готов был поднять. Собственно, с 2014 раз в 10 и подняли!
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Ну пусть Гройсман у вас лично эту косточку заберет, платите как раньше, кто вам мешает?
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Почему последних 5 лет этого не делали ? А как им дали под зад ногой резко решили оволноваться этим вопросом?
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тому що щоб знизити - треба спочатку підвищити. Так всі великі блага в Україні робляться. тим більше, що світові ціни на газ падають.
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потому шо я за половину еще не рассчитался)
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Гройсман - це не політик, а хабарник і доморощений шахрай. Не треба плутати божий дар з яєчнею.
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Всех руководителей Нафтогаза ,начиная с Игоря Бакая нужно арестовать.Они нанесли Украине реал но миллиардные убытки.
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Кабмин мародёров, начал корчить из себя дурачков...
Типа это не мы виноваты в ограблении населения тарифами... Это всё Нафтогаз виноват...
Хотя даже любому школьнику известно, что Нафтогаз - подчиняется Кабмину, является его структурным подразделением, и более того, месяц назад Кабмин Гройсмана вновь продлил контракт с Коболевым, ибо Кабмин назначает главу Нафтогаза.
Короче, Гройсман сам себя обязал понизить тарифы на газ
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Нужно сделать газ бесплатным.Только так и никак иначе
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Бесплатным не нужно. Но собирать дополнительные налоги путем повышения коммунальных платежей неправильно. Люди и так платят налоги. К сожалению, не все. Уряд зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ - Цензор.НЕТ 3461
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Ты голосовал за мародёра Порошенко, значит таким как ты мародёрам, наоборот нужно поднимать цену на газ, а нормальным людям, не голосовавшим за воровского подонка Порошенко, нужн опускать тариф на газ.
Усёк, мародёр?
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продаю дешево губозакатывающую машинку-- зебилам скидка 50%( вместо скидки на газ)
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До 1 мая было - 8548,92 грн., а в мае - 8633,12 грн.
Так это было анонсированное снижение ?
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А как же дехфолт и пуценнападе? Уже безопасно цену на газ снижать-то?
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Ну вот для чего эти понты? Какое потребление газа летом? А зимой? Вы бы зимой их снизить обязывали...
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если бы гройсмановский шеф не просрал выборы сейчас бы газ был по 12 Как этот сеньор помидор торохтел что мвф пипец усё пропало дешевле нельзя А оказывается можно просто барыгам иногда надо под зад давать
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а зачем снижать??? люди платят и платят значит их всё устраивает, а когда в Европе цена упадет до 50 баксов за тыщу кубов, то пойдем по старому сценарию и скинем 50 копеек, ужеж снижали цену? снижали и людям понравилось.
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****, это как фараон кидал в Нил папирус с приказом - разлейся. Что значит обязал? Я бы понял - если правительство усиливает контроль, чтобы избежать злоупотреблений монополиста или выделили деньги на дотации.
Как можно приказать снизить цены, я не понимаю?
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Да, слава Богу и Всемирному Бандеровскому Движению!!!
Уряд зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ - Цензор.НЕТ 2397
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нужно просто запретить дотации на газ из бюджета
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Так же обяжет как коэффициенты не учитывать?
Мало вероятно. Ещё все переиграют десять раз.
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Что это было?
Не тот ли это гройсман, который говорил, що це неможливо?
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Это только летом и до выборов для Зебилов.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПравительство обязало "Нафтогаз" снизить цены на газ
 
 
 
 
 
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