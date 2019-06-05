 Правительство обязало "Нафтогаз" снизить цены на газ

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, такое решение было принято на заседании правительства в среду.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогаз" установил для населения на июнь цены на газ, превышающие уровень рыночных цен.
Он отметил, что газ должен стоить в июне около 8 тыс. грн, в июле – 7,7 тыс. грн а не 8,8 тыс. грн: "Это сегодня тот коридор, который полностью соответствует рыночной цене".
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Премьер также потребовал от руководства НАК "Нафтогаз Украины" уже в ближайшее время представить прогноз дальнейшего снижения цены на газ - в соответствии с мировыми рыночных тенденций.
Напомним, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в июле "Нафтогаз" будет продавать газ населению почти на 8% дешевле - по 5803 грн.
Типа это не мы виноваты в ограблении населения тарифами... Это всё Нафтогаз виноват...
Хотя даже любому школьнику известно, что Нафтогаз - подчиняется Кабмину, является его структурным подразделением, и более того, месяц назад Кабмин Гройсмана вновь продлил контракт с Коболевым, ибо Кабмин назначает главу Нафтогаза.
Короче, Гройсман сам себя обязал понизить тарифы на газ
Усёк, мародёр?
Так это было анонсированное снижение ?
Как можно приказать снизить цены, я не понимаю?
Мало вероятно. Ещё все переиграют десять раз.
Не тот ли это гройсман, который говорил, що це неможливо?