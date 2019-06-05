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 66% граждан считают, что украинский должен быть единственным государственным языком в Украине, - опрос

Две трети (66%) украинцев, принявших участие в опросе Социологической группы "Рейтинг", считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

При этом, согласно обнародованным в среду пресс-службой "Рейтинга" результатам опроса, за придание русскому государственного статуса в Украине высказались 21% опрошенных. Еще 11% респондентов – за официальный статус русского языка в Украине, 2% - затруднились ответить.

"Больше всего тех, кто выступает за статусность русского языка - среди жителей Востока, тех, кто общается на нем постоянно, а также избирателей "Оппозиционной платформы - За життя", - отмечают социологи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Проєкт, Атени, кате́дра": с сегодняшнего дня начинает действовать новое украинское правописание

Опрос проводился 29 мая – 3 июня 2019 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Статпогрешность не более 2,2%.

Источник: https://censor.net.ua/n3130658
 
   
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беларуский язык практически вообще исчез
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Хватить, щоб Скабєєва стулила писок.
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не могу разделить Ваш оптимизм. эту тварь успокоят только свинцовые пилюли.
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ПРАВДА, ото є осиновий кілок, для таких пропагандонш.
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Ющенко - 5%,
Порошенко -24,45%.
Тренд на користь українців.
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ну а каким должен быть государственный язык в Украине где больше 200 национальных диаспор. На какой язык этих народностей переучивать население Украины. Тем более срано если бы в скажем Англии, выступили за узбекский язык в качестве государственного. Шо переиначивать весь инет и переучивать весь мир прикажете.
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Україна, в порівнянні з іншими країнами, ПРАКТИЧНО, МОНОНОНАЦІОНАЛЬНА країна.
На кожну національну меншину, припадають відносно незначні відсотки.
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хозар не порахували
(міське населення півдня- заходу, татарське коріння,тюркська група, мова расейська, вважають себе іудеями, голосують за ригів-кернесів, кривляться, коли чують українську)
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То Ви вже дуже глибоко копаєте в ДНК.

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Если убить всех русских (17,3%), то тоді, дійсно, на кожну меншину припадуть відносно незначні відсотки.
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Щось видає у тобі провокатора.
Але відповім.
З цих 17,3%, відсотків десь 70% тих, хто відчув, що повернувся з Улусу, на свою прабатьківщину Русь.
Що й підтвердили відстоюючи її з зброєю від нашестя азіопських танкістів у 2014.

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Уж больно ты подозрительный. Часом не сексот? Мова, взагалі-то, йшла не про патріотизм, а про націнальність. Нє?
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Ну, так основний масив Крим, і частинка Донбасу, так що зараз не 17% а десь : 7%.


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Лик Дорогой.
"Тем более срано ..."
Ты по русски писать научись.
В Україні повинна бути одна державна мова - українська. Крапка.
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срано от слова - срать тут с грамматикой порядок, если ты не чебурек канеша и не алень винторогий из козлорыловки. Мова -это для любви, стихов и песен. А шоб срать в социалках собачий язык в самый раз.
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США вообще страна эмигрантов, однако все говорят на английском и ни кто не возмущается. Дома можешь хоть на креольском базарить.
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Ога, сотни лет гнобили и "мало.вато"? Да это еще офигенный рез-т!
Вот даже ты не по-нашему тут пишешь 66% громадян вважають, що українська має бути єдиною державною мовою в Україні, - опитування - Цензор.НЕТ 435)
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но ты же знаешь моё мнение в этом вопросе...
а вато не мало вато - слишком много и наглое оно стало...
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Конституционное большинство. Что и требовалось доказать.
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Але, тепер необхідно, щоб склад обраного парламенту, співпадав з цим числом.
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в Ирландии дали английскому статус государственного. ну и где теперь ирландский? 66% граждан считают, что украинский должен быть единственным государственным языком в Украине, - опрос - Цензор.НЕТ 9807
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беларуский язык практически вообще исчез
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считается вымирающим. но знаю одного японца, который его изучает.
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Тут впору изучать самого такого японца. 66% громадян вважають, що українська має бути єдиною державною мовою в Україні, - опитування - Цензор.НЕТ 1763
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парень немного странный с большим крестом на аватаре...
а изучающих украинский в разы больше. и вопросов у них нет, зачем его надо изучать.
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Знав і китайців і японців, які на порядок краще розмовляли українською, ніж мєстниє гараццкіє...
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Не ограничивайтесь однобоким изучением.
Ждем фотоотчет о проделанной работе. 66% громадян вважають, що українська має бути єдиною державною мовою в Україні, - опитування - Цензор.НЕТ 7488
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Поезжай в любое белорусское село или в города, расположенные ближе к польской границе и услышишь как он исчез.
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Не-не! Никаких опросов. Только референдум!

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интеллектуализм - худший враг пропаганды.(Й.Геббельс)
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и шо самое страшное - они после недельного зомбирования и Путина полюбят 66% громадян вважають, що українська має бути єдиною державною мовою в Україні, - опитування - Цензор.НЕТ 5937
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Вони його й так *******.
Але ж відкрито не зізнаються.
Думаєте вся та ненависть на Порошенка, від : «офшорів , мальдів, ліпєцьких фабрік»?
Ні.
Вони ж не скажуть: «ми за путіна і дружбу со старшим братом !» ...
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Про що референдум? Закон про мову вже прийнятий і працює. В Україні одна державна мова - українська, крапка.
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От позорная статистика хочем видить в росии статистику...... била б такая статистика как в Украине ............от разница и в росии не меньше живет украинцев ...почему не 100%........почем ? ми нация такая и за ето страдаем всю жизнь ...
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не втрачайте даремно час...вчіть мову ....не будьте дебілами...
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Юльке тоже рейтинги пророчили высокие, и де баб Юля теперь? Так, что не обольщайтесь, после выборов в Раду рыгы еще ни раз будут мусолить тему что без рускага не смогут прожить люди
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И это правильно. Говорите кому как удобно, но государственный язык должен быть одним, естественно вся официальная переписка - только на гос.языке.
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А де всі ці люди були до виборів, хто голосував за рускаязичнава коміка?
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у зебілів розум як у квочки... тут навіть думати немає чого так
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Як не дивно, цифри співпадають із даними перепису населення, де 67% визнали рідною українську...
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Перепис 2001 року - 80% вважали рідною мовою українську.
Без окупованих територій Криму і Донбасу ця частка має становити під 90%.

66% громадян вважають, що українська має бути єдиною державною мовою в Україні, - опитування - Цензор.НЕТ 6266
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Дуже хотілося б 80-90%, але на жаль, лише 67,5%

Ось дані перепису 2001, не поширюйте фейки, якими б приємними вони не були:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2001)


80-90% було на початку ХХ ст, до комуняцької русифікації...







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у яких країнах 80-90%?...хіба що у Японії...
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Так, ви праві. Поверхово поставився до інформації на карті.
Перепрошую.

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Ну і звісно, що решта 34% вважають що російська повинна бути другою державною по всьому світі.
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Если на 30 м году независимости власть никак не может определиться с государственним язиком, значит не не украинский народ и не украинскую власть они представляют
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Хочеш у владу - повинен знати мову та спілкуватись нею з людьми, а патякати на ізЬікЄ можеш в себе вдома 66% граждан считают, что украинский должен быть единственным государственным языком в Украине, - опрос - Цензор.НЕТ 2729
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Украинский государственный - квоты в СМИ по переписи населения. Выскажется к примеру 60% украинцев, шо они русскоязычные, значит 60% квот русскому языку. Шоб справедливо было в Украине. Кстати кто не в курсе - слово Украина русское. Кто-то найдёт его украинским раньше 1187 года - предъявите. И Киев русское слово, а по правилам украинского языка названия не меняются, поэтому правильно писать не Київ по-сельскі, а по настоящему - Кієв. Ещё кстати правильно на город писать по-древнерусски город, а не по-польски м
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Голосование за русскоязычного Президента показало что язык на 50-ом месте.На первом месте кусок хлеба
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На первом месте коррупция, которая мешает заработать на кусок хлеба. А если президент сохраняет и защищает коррупцию, то его язык не имеет значения.
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Платите налоги,выходите к Верховной Раде с конкретными требованиями-снижение тарифов,увеличение налогов для милиардеров-казнокрадов,посадке коррупционеров в тюрьму.Будет результат.По другому ничего не поменятся
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Хороший порохоботовский совет "платите налоги".
Конечно, когда горит твой дом - нужно заливать пожар бензином. Когда воруют твои налоги, нужно просто больше платить ворам.
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там: «увеличение налогов для милиардеров-казнокрадов,»
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Вот смотри - и по русски и по Украински - как раз для тебя без изменения - ИДИ НА *** ...
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По-польски не місто,а място,чого ви брешете ???
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Архив. О. Забужко "Статистика: в Запорожской обл. в 1988 г.. Из десятков тысяч не оформили пенсии ни одна местная украинка. То есть," коренных "женщин - украинок 1933 рождения на всю область не нашлось - ни одной души их департували, замучили голодом и убили. Такая вот страшная демография ". И это национальная катастрофа, которая катастрофически изменила демографию Украины. Теперь этот весь путлинский "Югавасток", "пропутлинских бандитов - фашистов" под завязку заселен пришельцами - москалями и это территории, наиболее пострадавших от голодомора - массово уничтоженных украинцев. Пустые от украинское населения огромные территории : "заселяли" / "завозили" - эшелонами - миллионами такое "лапотное счастье" и туда прежде всего где было почти полностью уничтожено местное украинское славянское население. За 1933г. кремлёвскими оккупантами коммуно - фашистами в оккупированной УНР во главе кровавого маньяка сталина были замученные голодом миллионы Украинцев. Вот такой был большой гений кровавый - палач сталин. Даже его кореш гитлер очень завидовал этому факту и посылал лидеров из Гестапо, СС в кровавый ссср в НКВД до войны перенимать коммуно - фашистский - московский опыт, геноцида уничтожения целого украинского народа. Вот почему в Украине и стал такой пророссийским наш родной украинский Юго- Восток. Украина: Западная. 5 - 10 %, Киев и Центральная. 10 - 15 %, Южная. 20 - 30 %, Восточная. 30 - 40 %, Донбасс до 50 % Крым свыше 50 % проживает этнических придуманных в 18 веке якобы россиян ( москалей - кацапов). А в 2014-м, - это они в Крыму и Донбассе жутко по звериному воя с пеной на губах уже звали российские танки путлинскую орду фашистов оккупантов на украинскую землю массово убивать украинцев...
Умерщвление украинцев и замена их на русских.
ari.ru›news/7fbb951ddА
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Курська і Вронезька області...та ж Кубань...
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*** 66% громадян вважають, що українська має бути єдиною державною мовою в Україні, - опитування - Цензор.НЕТ 4536
берег Черного моря... Турция...отдыхают две семьи - руцкая и чуть дальше украинская.
их маленькие 4-5летние дети (голячком) мотаются по берегу, колупаются в песке...
український малий козак зупинився... уважно роздивляється дівчинку і бігом до батьків :
- от казав мені діду, що українці дуже відрізняються від москалів...ну щоб аж на стільки....
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Ясен-красен, а какой ещё, китайский что ли.
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13 мільйонам зелебенських українська мова не треба, бо вона роз'єднує(як казав Зелебенський) під час нагорації!
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Цензор.НЕТНовостиОбщество66% граждан считают, что украинский должен быть единственным государственным языком в Украине, - опрос
 
 
 
 
 
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