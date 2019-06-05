 66% граждан считают, что украинский должен быть единственным государственным языком в Украине, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
При этом, согласно обнародованным в среду пресс-службой "Рейтинга" результатам опроса, за придание русскому государственного статуса в Украине высказались 21% опрошенных. Еще 11% респондентов – за официальный статус русского языка в Украине, 2% - затруднились ответить.
"Больше всего тех, кто выступает за статусность русского языка - среди жителей Востока, тех, кто общается на нем постоянно, а также избирателей "Оппозиционной платформы - За життя", - отмечают социологи.
Опрос проводился 29 мая – 3 июня 2019 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Статпогрешность не более 2,2%.
Порошенко -24,45%.
Тренд на користь українців.
На кожну національну меншину, припадають відносно незначні відсотки.
(міське населення півдня- заходу, татарське коріння,тюркська група, мова расейська, вважають себе іудеями, голосують за ригів-кернесів, кривляться, коли чують українську)
Але відповім.
З цих 17,3%, відсотків десь 70% тих, хто відчув, що повернувся з Улусу, на свою прабатьківщину Русь.
Що й підтвердили відстоюючи її з зброєю від нашестя азіопських танкістів у 2014.
Ти писав.
"Тем более срано ..."
Ты по русски писать научись.
В Україні повинна бути одна державна мова - українська. Крапка.
Вот даже ты не по-нашему тут пишешь )
а вато не мало вато - слишком много и наглое оно стало...
а изучающих украинский в разы больше. и вопросов у них нет, зачем его надо изучать.
Ждем фотоотчет о проделанной работе.
Але ж відкрито не зізнаються.
Думаєте вся та ненависть на Порошенка, від : «офшорів , мальдів, ліпєцьких фабрік»?
Ні.
Вони ж не скажуть: «ми за путіна і дружбу со старшим братом !» ...
Без окупованих територій Криму і Донбасу ця частка має становити під 90%.
Ось дані перепису 2001, не поширюйте фейки, якими б приємними вони не були:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2001)
80-90% було на початку ХХ ст, до комуняцької русифікації...
Перепрошую.
Конечно, когда горит твой дом - нужно заливать пожар бензином. Когда воруют твои налоги, нужно просто больше платить ворам.
Умерщвление украинцев и замена их на русских.
ari.ru›news/7fbb951ddА
берег Черного моря... Турция...отдыхают две семьи - руцкая и чуть дальше украинская.
их маленькие 4-5летние дети (голячком) мотаются по берегу, колупаются в песке...
український малий козак зупинився... уважно роздивляється дівчинку і бігом до батьків :
- от казав мені діду, що українці дуже відрізняються від москалів...ну щоб аж на стільки....