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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (9083) Нафтогаз (2686) цены (2094) Гройсман (4762) Тарифы на газ (137)

 Гройсман: Кабмин разработал нормативный документ, который не даст "Нафтогазу" злоупотреблять "прожорливым" монопольным положением

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров разработал нормативный документ, который не даст "Нафтогазу" злоупотреблять монопольным положением.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время заседания правительства.

"Я считаю, что НАК "Нафтогаз Украины" утвердил цены на июнь месяц, которые выше рыночных. То же самое они планируют сделать на июль месяц. Это недопустимо. И поэтому мы разработали еще один нормативный документ, который не даст "Нафтогазу" злоупотреблять своим монопольным положением. А они монополисты. Хотел еще одно слово добавить - прожорливые. Я подчеркиваю, что мы должны привести их в чувство", - сказал Гройсман.

Он рассказал, что Нафтогаз "накрутил" цены на газ по 8800 грн по некоторым регионам страны.

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"Что сегодня предусматривает рыночная цена, которая сегодня в Европе? Газ должен стоить в июне - около 8000 гривен, в июле - 7700 ", - сказал Гройсман.

Поэтому, по словам премьер-министра, правительство хочет принять два решения: "Первое решение - обязать их это сделать (снизить цену на газ. - Ред.). Второе - принять протокольное решение правительства, обратиться к Счетной Палате, Антимонопольному комитету, Государственной Фискальной службе, Государственной аудиторской компании, чтобы создать совместную группу по проверке формирования цены на газ в НАК "Нафтогазе".

Источник: https://censor.net.ua/n3130652
 
 
 Топ комментарии
 
Перед своим уходом выродки решили издать закон о снижении цены на газ и об увеличении зарплат и пенсий - зная что не им это исполнять и деньги искать. Где ; вы бл были с этими законами все 5 лет?Господи, какое же лесное уе все это кубло во власти.
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То есть 5 лет потужно давали, а сейчас обеспокоились чтобы не дать?
Гройсман вертится как уж на сковородке, а все равно не пролезет в Раду.
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Тырили-тырили, а перед выборами вдруг о народе озаботились. Совпадение? Гройсман: Кабмин разработал нормативный документ, который не даст "Нафтогазу" злоупотреблять "прожорливым" монопольным положением - Цензор.НЕТ 4453
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А где ивы были все 5 лет с этими предложением? Решили поднас/ать перед уходом?
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Зе біл в тебе з головкою все норм? А як би Порох був повинен з цим розібратись, ви ж зе біли йому цим самі докоряли, а ваше сцикло вам баранам це обіцяло, то й виконуйте, ви ж розумні, у вас же країна в смартфоні!
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Ой..... Что я только на тебе не обещал!
Грося и Кобеля уволить обещал, если то не перестанет с ценами баловаться!
Уже и не обещает уволить.......
Видимо ему "партия объяснила", что такую кассу перед выборами закрывать не стоит!
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Тырили-тырили, а перед выборами вдруг о народе озаботились. Совпадение? Гройсман: Кабмин разработал нормативный документ, который не даст "Нафтогазу" злоупотреблять "прожорливым" монопольным положением - Цензор.НЕТ 4453
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Тыкать бумажкой в пузо монополисту? Мы уже знаем, что это не работает. А Гройсман знает?
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Перед своим уходом выродки решили издать закон о снижении цены на газ и об увеличении зарплат и пенсий - зная что не им это исполнять и деньги искать. Где ; вы бл были с этими законами все 5 лет?Господи, какое же лесное уе все это кубло во власти.
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Зе біл в тебе з головкою все норм? А як би Порох був повинен з цим розібратись, ви ж зе біли йому цим самі докоряли, а ваше сцикло вам баранам це обіцяло, то й виконуйте, ви ж розумні, у вас же країна в смартфоні!
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Рыночная цена газа в Европе 5 000 гривен.В тюрьму Коболева с конфискацией награбленного.
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То есть 5 лет потужно давали, а сейчас обеспокоились чтобы не дать?
Гройсман вертится как уж на сковородке, а все равно не пролезет в Раду.
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зато гнойный легко пролезет в камеру лукьяновского сизо.
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А шо кулегі намалювалі закон о том шо рінок уже наступив?))
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Как выборы просрали так и ДОКУМЕНТ что ж вы твари народ зимой мордовали газом по 8.50
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: Кабмин разработал нормативный документ, который не даст "Нафтогазу" злоупотреблять "прожорливым" монопольным положением
 
 
 
 
 
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