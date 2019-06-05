 Гройсман: Кабмин разработал нормативный документ, который не даст "Нафтогазу" злоупотреблять "прожорливым" монопольным положением

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время заседания правительства.

"Я считаю, что НАК "Нафтогаз Украины" утвердил цены на июнь месяц, которые выше рыночных. То же самое они планируют сделать на июль месяц. Это недопустимо. И поэтому мы разработали еще один нормативный документ, который не даст "Нафтогазу" злоупотреблять своим монопольным положением. А они монополисты. Хотел еще одно слово добавить - прожорливые. Я подчеркиваю, что мы должны привести их в чувство", - сказал Гройсман.

Он рассказал, что Нафтогаз "накрутил" цены на газ по 8800 грн по некоторым регионам страны.

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"Что сегодня предусматривает рыночная цена, которая сегодня в Европе? Газ должен стоить в июне - около 8000 гривен, в июле - 7700 ", - сказал Гройсман.

Поэтому, по словам премьер-министра, правительство хочет принять два решения: "Первое решение - обязать их это сделать (снизить цену на газ. - Ред.). Второе - принять протокольное решение правительства, обратиться к Счетной Палате, Антимонопольному комитету, Государственной Фискальной службе, Государственной аудиторской компании, чтобы создать совместную группу по проверке формирования цены на газ в НАК "Нафтогазе".