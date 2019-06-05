 Зеленский предлагал Климкину остаться министром иностранных дел

Об этом глава государства заявил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".
"Климкин - профессиональный дипломат, я предлагал ему остаться в команде, у нас сложная международная ситуация, но он решил идти в политику", - сказал президент.
Напомним, 17 мая Климкин заявил о намерении подать в отставку.
Согласно Конституции Украины, глава МИД назначается по квоте президента.
Читайте на Цензор.НЕТ: На переговорах в Минске с РФ по Донбассу Кучме понадобится успех, - Климкин
Зеленский уже внес в Раду постановление об увольнении Климкина.
Климкин занимает пост главы МИД с июня 2014 года.
Хорошая шутка. Было весело.
Приклад тому пані Олена Зеркаль....
https://www.5.ua/video/olena-zerkal-interviu-113845.html
Інтерв'ю з Оленою Зеркаль, заступником міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції
Это к вопросу образованности (с) Boris Gordishevsky
е@анутсо
застрелица
Он же так профессионально разруливал международные отношения в сериале!
Просто профи такого уровня у нас больше нет.
иначе бы согласился ... еще и говорит в политику иду
пеця ему и партбилет уже выписал, будет 6-ым номером в списках
чтобы выгоднее смотреться ... приезжают куда, пока раздупляться шо там Клим морозит
Пеця уже на твердом англиском РАША АГРЕССОР ... клим такое в принципе выговорить не может
... в верховной раде у Пеци Парубий, Пеця опять красава ... ... кума еще представитель президента, плокулол и остальные фрики)
псы. ... шло всё красиво пока об Зелю рога не пообламал)))))))
Так кого тогда должен набирать Зеленский в свою команду?
1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО
2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах
3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО
4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах
5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав
6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил
7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України
8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС
9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни
10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО
11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу
12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.
Не в политику он пошел, а отказался от работы с идиотом-клоуном.
Але, якщо би зебіл насправді хотів залишити Колімкіна - то запросив би Павла Анатолійовича в свою делегацію в Брюссель хоча би в якості консультанта.
Але доводиться сумніватися (м'яко кажучи), що зебіл дійде до такої істини...